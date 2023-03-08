Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ne yaptığı şahin açıklamaların yatırımcıları daha yüksek bir "terminal faiz oranını" fiyatlandırmaya itmesiyle Bitcoin (BTC) son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Kongresi’ne yaptığı şahin açıklamaların yatırımcıları daha yüksek bir “terminal faiz oranını” fiyatlandırmaya itmesiyle Bitcoin (BTC) son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Kripto Paralarda Faiz Düşüşü

Verilere göre piyasa değerine göre en büyük kripto para Asya işlem saatlerinde 21 bin 871 dolara düşerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü. İkinci en büyük kripto para Ethereum (ETH) ise son günlerin en düşük seviyesi olan bin 535 doları hemen hemen test etti.

Powell, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını daha önce beklenenden daha fazla artırmasının muhtemel olduğunu söyledi ve enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinin uzun bir yol olduğu uyarısında bulundu. Fed, geçen yıldan bu yana faiz oranlarını 450 baz puan (bps) artırarak kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıkları sarsmıştı.

Yatırımcılar Powell’ın şahin yorumlarına yanıt olarak bu hafta başında yüzde 5,47 ve bir ay önce yüzde 4,9 civarında olan pik veya terminal faiz oranı tahminlerini yüzde 5,65’e yükseltti. Başka bir deyişle, yatırımcılar artık önümüzdeki aylarda ekonomide sıkılaştırmanın devam etmesini ve merkez bankasının faiz oranlarını en az 100 baz puan daha artırmasını bekliyor.

Federal fonlama vadeli işlemlerine daha yakından bakıldığında, yatırımcıların Fed’in “daha uzun süre daha yüksek faiz” yaklaşımını fiyatladığını ortaya koyuyor. Federal fonlama vadeli işlemleri, yatırımcılar tarafından sözleşmenin sona erdiği tarihte resmi faiz oranının nerede olacağına dair görüşlerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılan türev sözleşmelerdir.

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere, şu anda 2022’nin Ekim ayı vadeli işlemleri terminal faiz oranını temsil etmekte ve yüzde 5,65’lik en yüksek federal fonlama oranına işaret ediyor. Bir ay önce Haziran ayı için vadeli işlemler yüzde 4,9 ile en yüksek oranı temsil ediyordu.

Makro yatırımcı ve popüler Substack tabanlı bülten Fidenza Macro’nun yazarı Geo Chen “Eğrideki zirvenin şu anda Ekim ayı vadeli işlemlerinde olduğunu görebilirsiniz. Geçen hafta Eylül ayı vadeli işlemlerindeydi. Bu, faizlerin daha uzun süre boyunca artırılacak olmasının bir yansıması.” dedi.

Öte yandan piyasalar Fed’in bu ayın sonunda faizleri 50 baz puan artırmasını fiyatlıyor. Bu ihtimal yüzde 70’e çıkmış durumda. Bu, Şubat ayında frene basarak 25 baz puanlık faiz artırımına giden fedin yeniden gaza baması anlamına geliyor. Faiz oranı beklentilerine duyarlı olan iki yıllık ABD hazine tahvilleri getirisi 2007’den bu yana ilk kez yüzde 5’in üzerine çıktı ve terminal faiz oranı fiyatlaması göz önüne alındığında yüzde 5,655’e doğru yükselmesi beklenebilir.

“BTC Bir Önceki Dibini Yeniden Test Edilebilir”

QCP Capital’e göre yükselen faiz oranları riskli varlıkların cazibesini düşürüyor ve Bitcoin’in mevcut fiyatlarda kalmasını zorlaştırabilir. Singapur merkezli ticaret şirketi geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin’in henüz ayı piyasasının son ayağını görmediğini ve fiyatın 2022’nin Kasım ayının en düşük seviyesi olan 15 bin 480 doların altına inmese bile o seviyelerin yeniden ziyaret edebileceğini söyledi.

Öte yandan Chen, artan getirilerin risk varlıklarında büyük bir satışa yol açacağını düşünmüyor. Chen, “Hisse senetleri ve kripto paraları artık bir satış dalgasına karşı çok savunmasız görmüyorum çünkü zaten çok fazla risk azaltma ve kaldıraç azaltma oldu. Benim uzun vadeli önyargım, dezenflasyon rejimine geri döndüğümüzde riskli varlıklarının daha yüksek bir eğilim göstereceği yönünde. Ancak bu birkaç ay sürebilir.” dedi.