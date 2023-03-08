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Ünlü Analist O Rakama İşaret Edip Uyardı! “Bitcoin’de Türbülansa Hazır Olun”

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) için yıl içindeki görünümüne ilişkin son öngörüsünü paylaştı ve hem ayıların hem de boğaların muhtemelen mahvolacağı konusunda uyardı.
12:47
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) için yıl içindeki görünümüne ilişkin son öngörüsünü paylaştı ve hem ayıların hem de boğaların muhtemelen mahvolacağı konusunda uyardı.

Analistten Yüksek Volatilite Vurgusu

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda Bitcoin fiyatının 2022’deki düşüş piyasasının ardından yılın geri kalanında tıpkı 2015 ve 2019’da olduğu gibi ağırlıklı olarak düşüş yıllarının ardından yaptığı gibi yüksek volatilite göstereceğini söyledi:

Bence bu yıl hem boğalar hem de ayılar olmak üzere piyasa katılımcılarının her iki tarafını da parçalayacak. Bu yıl için genel beklentim bu. Bence bazı insanlar bundan çok daha karmaşık olmasını istiyor ve ya sadece aşağı ya da sadece yukarı olacağını söylüyor, ancak gerçek şu ki, 2015 ve 2019’a bakarsanız, bu sadece aşağı yönlü ayı piyasası yıllarını takip eden yıllar ve o yıllarda yüksek volatilite her iki taraf da oldukça kolay bir şekilde mahvetti. Bu yılın da farklı olmasını beklemiyorum.

Hem boğaların hem de ayıların her iki tarafı da mahvedeceği yüksek volatiliteli bir piyasa göreceğinizi düşünüyorum. Tabii ki yıla ayıları mahvederek başladık. Böyle de oldu. Bu yüzden yılın geri kalanında da bunun devamını göreceğimizi düşünüyorum.

“22 Bin 200 Dolar Önemli”

Cowen, kısa vadede Bitcoin‘in 22 bin 200 doların üzerinde kalıp kalamayacağını izlediğini belirterek önemli olarak belirttiği seviyeyi işaretledi. Analist 22 bin 200 doların önemine yaptığı şu yorumla vurgu yaptı:

Kısa vadede 22 bin 200 doların altında bir günlük kapanış biraz zayıf görüntünün ortaya çıkmasına neden olur. Bu gerçekleşmezse ve bu kanalın alt kısmından bir yükseliş görmeye başlarsak, o zaman burada yeni bir zirveye çıkmasa bile, bazı potansiyel yukarı yönlü hareketler görülebilir.

Hala biraz yukarı çıkabilir ve gerçekten çok fazla zaman harcamadığımız bu önceki seviyelerden bazılarını (25 bin dolar civarı) test edebiliriz. Dolayısıyla yarın ve önümüzdeki haftalarda neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Cowen, ayrıca BTC‘nin yılı içinde yüksek seviyelere çıkma ihtimali bulunmadığını ise “Bu yıl yüksek seviyelere geri dönecek bir ralli yaşayacağımızı sanmıyorum.” sözüyle açıkladı.

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