BITCOIN (BTC)

109.000 Dolara Demir Atan Bitcoin’de Sabır Testi: Opsiyon Piyasası Kaynamaya Başladı

Özet

  • Bitcoin 109.000 dolar civarında dar bantta işlem görmeye devam ediyor.
  • Opsiyon piyasasında rekor kıran açık pozisyonlar fiyatta volatiliteyi artırıyor.
  • ETF'ler ve enflasyon verisi kısa vadede yönü belirleyecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bitcoin $109,411.71‘in fiyatı dar bir bantta hareket etmeyi sürdürerek kısa vadeli maliyet tabanının altında kalmayı sürdürüyor. BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, piyasadaki sıkışmanın sabır testine dönüştüğünü belirtti. 23 Ekim itibarıyla 109.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin, son bir ayda yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

İçindekiler
1 Opsiyon Piyasasında Açık Pozisyon Rekor Kırdı
2 ETF Akışları ve Makro Belirsizlik Baskısı

Opsiyon Piyasasında Açık Pozisyon Rekor Kırdı

BRN verilerine göre Bitcoin opsiyonlarındaki açık pozisyon değeri yeni zirvelere çıktı. Misir, yatırımcıların özellikle satış opsiyonlarına yönelmesinin piyasa dinamiklerini değiştirdiğini vurguladı. Satış opsiyonlarındaki yoğunluk türev piyasasında kısa gamma pozisyonlarının artmasına neden oluyor. Bu yapı küçük fiyat değişimlerinde agresif hedge işlemleriyle volatiliteyi artırarak fiyat hareketlerini sertleştiriyor.

Analist 113.000 doların kalıcı biçimde aşılamamasının zayıf yatırımcıları satışa ittiğini aktardı. 108.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi halinde 104.500 hatta 97.000 dolara kadar düşüş riskinin gündeme gelebileceğini de ekledi.

ETF Akışları ve Makro Belirsizlik Baskısı

SoSoValue verileri kurumsal tarafta da zayıf eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Çarşamba günü spot Bitcoin ETF’lerinden 101 milyon dolar, Ethereum $3,887.23 ETF’lerinden ise 19 milyon dolar çıkış oldu. BRN, likidite tarafındaki bu geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcı satışlarını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Bitcoin ETF’leri 22 Ekim Rakamları

Makro cephede ABD hükümetinin kapanması nedeniyle veri akışlarının durması yatırımcıların Cuma günü açıklanacak TÜFE verisine odaklanmasına neden oldu. QCP Capital, aylık yüzde 0,2 civarındaki yumuşak bir enflasyon verisinin Bitcoin’in yükseliş için destekleyici olabileceğini, daha yüksek bir veri akışının ise riskten kaçışı hızlandırarak düşüşü besleyebileceğini bildirdi.

Standard Chartered ise kısa vadede 100.000 dolar altına sarkmanın kaçınılmaz göründüğünü ancak düşüşün kısa süreli kalabileceğini ifade etti. BRN piyasanın hala inanç kanıtlama evresinde olduğunu, ETF‘lerdeki alımlarla uzun vadeli yatırımcı satışlarının birbirini dengelediğini ve yükselişlerin kırılganlaştığını ekledi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,50 yükselişle 109.222 dolardan işlem görüyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
