Peter Schiff’in Yeni Altın Uygulamasına Changpeng Zhao’dan Sert Eleştiri: “Bana Güven Kardeşim”

Altın yatırımcısı ve ekonomist Peter Schiff, fiziki altını dijital ortamda temsil eden yeni bir tokenleştirilmiş altın ürünü duyurdu. Schiff yaptığı açıklamada kullanıcıların mobil uygulama üzerinden doğrudan altın satın alabileceğini, kullanıcı varlıklarının güvenli kasalarda tutulacağını ve sahiplik hakkının dilenen kişilere kolayca devredilebileceğini aktardı. Ayrıca yatırımcıların talep etmeleri halinde tokenlerini fiziki altın olarak da geri alabileceğini ekledi. Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, X hesabından Schiff’in projesini hedef alarak eleştirdi.

Zhao’dan Güven Temelli Token Eleştirisi

Changpeng Zhao, X hesabından Schiff’in yeni girişimine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Zhao, tokenleştirilmiş altının gerçek anlamda Blockchain içinde olmayan bir varlık olduğunu belirterek kullanıcıların esasen gelecekte altını teslim edeceğine güvenilen üçüncü bir tarafa yatırım yaptığını söyledi. “Tokenleştirilmiş altın Blockchain içi altın değildir” diyen Zhao, bu tür ürünlerin yalnızca “bana güven kardeşim” yani güven temelli bir yapı sunduğunu vurguladı.

Zhao, yönetim değişiklikleri, ekonomik krizler veya savaş dönemlerinde bu güvenin ortadan kalkabileceğine dikkat çekerek “Yıllar sonra, hatta on yıllar sonra bile altını gerçekten teslim edeceklerine kim emin olabilir?” sorusunu yöneltti. Ünlü yönetici geçmişte benzer altın coin projelerinin başarısız olmasının da aynı güven sorunundan kaynaklandığını dile getirdi.

Altın ve Kripto Para Dünyası Arasındaki Eski Tartışma Yeniden Alevlendi

Schiff’in tokenlaştırılmış altın projesi uzun zamandır fiziki varlık yanlısı olarak bilinen geleneksel yatırımcılarla, merkeziyetsiz finansın savunucusu kripto para dünyası arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Schiff, altının Blockchain tabanlı olarak transfer edilmesini geleceğin dijital mülkiyet modeli olarak tanımlarken, kripto para dünyasındaki birçok isim bu yaklaşımın merkezsizliğe aykırı olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, Schiff’in projesinin başarılı olabilmesi için yatırımcı güveninin ötesinde düzenleyici şeffaflık, fiziki teminat kanıtı ve sürekli denetim mekanizmalarının net şekilde ortaya konması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde Zhao’nun da ifade ettiği gibi altın tokenleri Blockchain içi değer yerine yalnızca bir vaade dönüşebilir.