RIPPLE (XRP)

XRP Balinaları Satışa mı Geçti? Topluluk Larsen’in Karını Konuşuyor

Özet

  • Chris Larsen’in 2018’den bu yana XRP satışlarından elde ettiği kar 764 milyon dolara yükseldi.
  • Evernorth hazinesine yönlendirilen 50 milyon adet XRP transferi satış paniğini önledi.
  • XRP fiyatı 2,30 dolar seviyesini korurken analist Ali Martinez kısa vadede 2 dolar desteğinin kritik olduğunu vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Ripple $2.41 İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen’in 2018’den bu yana gerçekleştirdiği XRP satışlarından elde ettiği kazanç 764 milyon doları aştı. Blockchain içi veriler Larsen’in son dönemde gerçekleştirdiği işlemlerle karını katladığını ve Evernorth adlı yeni XRP hazinesi için 50 milyon adet coin taşıdığını ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Larsen’in XRP’de Gerçekleşen Karı 764 Milyon Doları Aştı
2 XRP Fiyatı 2,30 Dolar Seviyesini Korumaya Çalışıyor

Larsen’in XRP’de Gerçekleşen Karı 764 Milyon Doları Aştı

Blockchain içi analisti Maartunn‘un 23 Ekim’de paylaştığı verilere göre Chris Larsen’in XRP’den elde ettiği toplam gerçekleşmiş kar 764.20 milyon dolar seviyesine ulaştı. CryptoQuant verileri 2025 yılı içinde Larsen’in karının 200 milyon doların altından 750 milyon doların üzerine çıktığını doğruladı. Özellikle SEC ile Ripple arasındaki davanın sonuçlanması ve Evernorth hazinesinin duyurulması sonrası Larsen bağlantılı cüzdanlardan büyük miktarda çıkışlar kaydedildi.

Chris Larsen’in XRP’de Gerçekleşen Karı

Larsen’in satışlarının genellikle fiyat zirvelerinde gerçekleştiğine dikkat çeken analistler bunun büyük yatırımcıları kar alımına yönlendirdiğini belirtiyor. Bazı teknik uzmanlar XRP için 5 ila 10 dolar arası hedefler öngörse de Larsen’in satışları piyasada temkinli bir hava yaratıyor.

Evernorth yatırımına yönelik 50 milyon adet XRP transferi ise toplulukta kısa süreli panik yaratmıştı. Larsen, işlemin satış değil yeni hazineye yatırım amaçlı olduğunu açıklayarak endişeleri hafifletti. Açıklama büyük yatırımcıların altcoin üzerinde ek satış baskısı oluşturmasının önüne geçti.

XRP Fiyatı 2,30 Dolar Seviyesini Korumaya Çalışıyor

XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 1,5 düşüşle 2,30 dolar seviyesinin hemen üzerinde denge buldu. Gün içi işlemlerde 2,34–2,44 dolar aralığında hareket eden altcoin işlem hacmindeki yüzde 12’lik düşüşle birlikte talepte zayıflama sinyalleri veriyor. Günlük grafikte fiyat 50-SMA, 100-SMA ve 200-SMA’nın altında kalırken Göreceli Güç Endeksi (RSI) 40 seviyesinde seyrediyor.

Tecrübeli analist Ali Martinez, yakın tarihli XRP analizinde altcoin’in fiyatının 200 günlük hareketli ortalama olan 2,59 doları geri kazanamaması halinde 2 doların kritik destek olarak öne çıkacağını belirtti. Martinez, kar satışlarının bir süre daha devam etmesini bekliyor.

Ali Martinez’in XRP Grafiği

CoinGlass verileri XRP’de vadeli işlemlerdeki açık pozisyonun son 24 saatte yüzde 1,76 azalarak 3.71 milyar dolara gerilediğini ortaya koyuyor. Buna karşın CME ve Binance’te XRP vadeli işlemlerinde son 4 saatte sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,5 artış söz konusu. Söz konusu tablo türev yatırımcıları arasında temkinli bir alım eğilimine işaret ediyor.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Lost your password?