230 Milyon Dolarlık Vurgunla Çöken Dev Kripto Para Borsası WazirX Geri Dönüyor

Özet

  • WazirX, geçen yıl yaşanan 230 milyon dolarlık hack saldırı sonrası durdurulan işlemleri 24 Ekim’de yeniden başlatacak.
  • Mahkeme onaylı yeniden yapılandırma süreciyle borçlulara ödeme yapılacak ve BitGo iş birliğiyle güvenlik güçlendirilecek.
  • Borsa, başlangıçta sınırlı işlem paritesiyle ve sıfır komisyonla hizmet verecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Hindistan’ın bir dönem en büyük kripto para borsası olan WazirX, yaklaşık bir yıllık aranın ardından 24 Ekim’de yeniden faaliyete geçecek. Borsa, 230 milyon dolarlık varlığın çalındığı hack saldırısı sonrası uzun süredir belirsizlik yaşayan alacaklılara nihayet geri ödeme sürecinin başlayacağını duyurdu. Borsa ilk etapta USDT/INR ve belirli kripto-kripto işlem paritelerinde sıfır komisyonla işlemleri yeniden açacak.

İçindekiler
1 WazirX Yeniden Yapılandırma ve Mahkeme Onayıyla Geliyor
2 Güven İnşası İçin Yeni Ortaklıklar Yolda

WazirX Yeniden Yapılandırma ve Mahkeme Onayıyla Geliyor

WazirX’in geri dönüşü Singapur Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan ve ana şirketi Zettai Pte. Ltd. tarafından yürütülen yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasıyla mümkün oldu. Bu süreçte alacaklıların neredeyse tamamı planı destekleyerek borsanın faaliyetlerine yeniden başlamasına onay verdi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük hack saldırısı borsanın varlıklarını dondurmasına ve işlemleri askıya almasına yol açmıştı. Ardından başlatılan iflas süreci adli denetimler ve teknik migrasyon çalışmaları nedeniyle kullanıcı fonlarına erişim tamamen durmuştu. Yeni plan kapsamında varlık dağıtımı ve “Recovery Token” ödemeleri yeniden başlatılacak.

Güven İnşası İçin Yeni Ortaklıklar Yolda

WazirX yönetimi kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için platform varlıklarını kurumsal düzeyde koruma sağlayan BitGo ile iş birliğine gitti. Sigorta güvencesi sunan bu saklama çözümü olası riskleri minimize etmeyi hedefliyor.

Borsa ayrıca yeniden açılış döneminde tüm kullanıcılarına sıfır işlem ücreti sunarak platforma katılımı teşvik edecek. Şirket yıllardır süregelen vergi yükü ve sektörel istikrarsızlık nedeniyle sarsılan Hindistan kripto para pazarında güvenini geri kazanmayı hedefliyor. Ancak uzmanlara göre ülkenin en eski borsalarından birinin yeniden faaliyete geçmesi kullanıcı güvenini toparlanması için tek başına yeterli olmayabilir.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
