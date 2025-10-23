230 Milyon Dolarlık Vurgunla Çöken Dev Kripto Para Borsası WazirX Geri Dönüyor



Hindistan’ın bir dönem en büyük kripto para borsası olan WazirX, yaklaşık bir yıllık aranın ardından 24 Ekim’de yeniden faaliyete geçecek. Borsa, 230 milyon dolarlık varlığın çalındığı hack saldırısı sonrası uzun süredir belirsizlik yaşayan alacaklılara nihayet geri ödeme sürecinin başlayacağını duyurdu. Borsa ilk etapta USDT/INR ve belirli kripto-kripto işlem paritelerinde sıfır komisyonla işlemleri yeniden açacak.

WazirX Yeniden Yapılandırma ve Mahkeme Onayıyla Geliyor

WazirX’in geri dönüşü Singapur Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan ve ana şirketi Zettai Pte. Ltd. tarafından yürütülen yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasıyla mümkün oldu. Bu süreçte alacaklıların neredeyse tamamı planı destekleyerek borsanın faaliyetlerine yeniden başlamasına onay verdi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük hack saldırısı borsanın varlıklarını dondurmasına ve işlemleri askıya almasına yol açmıştı. Ardından başlatılan iflas süreci adli denetimler ve teknik migrasyon çalışmaları nedeniyle kullanıcı fonlarına erişim tamamen durmuştu. Yeni plan kapsamında varlık dağıtımı ve “Recovery Token” ödemeleri yeniden başlatılacak.

Güven İnşası İçin Yeni Ortaklıklar Yolda

WazirX yönetimi kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için platform varlıklarını kurumsal düzeyde koruma sağlayan BitGo ile iş birliğine gitti. Sigorta güvencesi sunan bu saklama çözümü olası riskleri minimize etmeyi hedefliyor.

Borsa ayrıca yeniden açılış döneminde tüm kullanıcılarına sıfır işlem ücreti sunarak platforma katılımı teşvik edecek. Şirket yıllardır süregelen vergi yükü ve sektörel istikrarsızlık nedeniyle sarsılan Hindistan kripto para pazarında güvenini geri kazanmayı hedefliyor. Ancak uzmanlara göre ülkenin en eski borsalarından birinin yeniden faaliyete geçmesi kullanıcı güvenini toparlanması için tek başına yeterli olmayabilir.