Moca Network Türkiye’de: Dijital Kimlik Altyapısında Yeni Dönem



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dijital kimlik altyapısı alanında faaliyet gösteren Moca Network, İstanbul’daki etkinliğinde kimlik, gizlilik ve kullanıcı doğrulama çözümlerine dair vizyonunu paylaştı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Kenneth Shek ve Patrick Schabhüttl, markalarla kullanıcılar arasındaki ilişkide sadakat ve kimlik temelli yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Moca Network: Dijital Kimlik ve IP Ekosisteminde Gizlilik Odaklı Yeni Mimari

Moca Network Proje Müdürü Kenneth Shek Moca Network’ün iş kollarından şu şekilde bahsetti:

“Şirketimizin iki ana iş kolu bulunuyor. Birincisi dijital kimlik altyapısı. Bu alanda iki temel ürünümüz var: kimlik verilerinin doğrulanmasında kullanılan Moca Chain ve zincirle entegrasyonu kolaylaştıran AirKit SDK. Diğer tarafta Multiverse markamız NFT ve IP (Moca ID) alanında faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda Cool Cats ekibiyle IP ve dağıtım tarafında daha yakın çalışacağımızı açıkladık.”

Shek, Moca Network’ün tüm tasarım ve geliştirme sürecinde gizliliği merkeze aldığını vurguladı:

“Veriler yalnızca kullanıcının özel anahtarıyla şifreleniyor. Doğrulamalar zero knowledge proof (sıfır bilgi kanıtı) yöntemiyle yapılıyor, yani ham veri hiçbir zaman açığa çıkmadan doğrulama gerçekleşiyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların yaş veya finansal bilgiler gibi hassas verilerini paylaşmadan kimlik doğrulaması yapabilmesini sağlıyor.”

Kimlik, Yeni Sadakat Aracı

Moca Network, markalar ile kullanıcılar arasındaki ilişkinin merkezine kimlik unsurunu yerleştiriyor. Schabhüttl, şirketin temel misyonunu şöyle özetliyor: “Starbucks temelde bir kimlik markası. İnsanlar kahveye değil, markaya sadık. Puan kazanıyor, ödül alıyor, deneyimin bir parçası haline geliyorlar. Biz de Moca olarak bu sadakat anlayışını dijital dünyaya taşıyoruz.”

Moca Network, kullanıcıların kimlik verilerini gizlilik esasına dayalı şekilde doğrulayabilmesini sağlayan altyapılar geliştiriyor. Böylece kimlik ve sadakat sistemleri, dijital uygulamalarda güvenli bir şekilde bir araya geliyor.

“Türkiye’de Yerel Uyumluluk İçin Hukukçularla Çalışıyoruz”

Kenneth Shek, Türkiye’nin dijital kimlik ve veri gizliliği konularında bölgesel anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Şirketin, Türk hukukuna ve regülasyonlara uyum sağlamak için yerel uzmanlarla iş birliği yaptığını söyledi: “Veri gizliliği konusunda yerel avukatlar ve düzenleyicilerle çalışıyoruz. Türkiye’de de kim veri işleyici, kim veri denetleyici gibi tanımlamaları netleştiriyor ve üçüncü taraflardan hukuki görüş alıyoruz.”

Güvenli ve Erişilebilir Altyapılar

Şirketin büyüme stratejisinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kilit rol oynuyor. Schabhüttl, bölgenin iş dostu yaklaşımını şöyle anlatıyor:

“BAE, teknoloji şirketlerinin iş kurmasını destekleyen bir düzenleyici yapıya sahip. Özellikle finansal işlemlerde anında ve düşük maliyetli çözümler sunulabiliyor.” Bu yaklaşımla Moca Network, küresel para transferlerinden dijital kimlik doğrulamaya kadar birçok alanda kullanıcı güvenliğini önceliklendiriyor.

Türkiye’de Daha Fazla Marka İle İş Birliği

Türkiye pazarına da özel bir parantez açan Schabhüttl, yerel pazarın potansiyeline dikkat çekiyor: “MocaTürkiye topluluğu harika. İnsanlar tutkulu, enerjik ve yeniliğe açık. Üstelik Türkiye’deki işletmeler sadakat ve kimlik sistemlerine zaten alışkın.”

Schabhüttl’e göre, Türkiye yalnızca kullanıcı açısından değil, geliştirici ekosistemi açısından da önemli bir merkez haline gelebilir. Şirketin Web3 kimlik çözümleri, Web2 işletmelerin token veya NFT gibi ürünlerde yaşadığı yasal kısıtları aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

“Yakın zamanda Oyunfor iş birliğini duyurduk ama bu sadece başlangıç. Türkiye’de daha fazla markayla çalışmak istiyoruz,” diyor Schabhüttl.

Türkiye, Bölgesel İnovasyon Merkezi Olabilir

Moca Network, Türkiye’yi yalnızca bir pazar değil, bölgesel büyüme ve inovasyon merkezi olarak konumlandırıyor. Schabhüttl, “Burada çok güçlü bir geliştirici potansiyeli var. Eğer her şeyi doğru yaparsak, İstanbul’a çok daha sık geleceğiz,” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Şirketin önümüzdeki dönemde Türkiye ofisi aracılığıyla hem kullanıcı tabanını hem de geliştirici ekosistemini genişletmesi bekleniyor. Moca Network, dijital kimlik ve sadakat teknolojilerinin kesişiminde Web2 ve Web3 dünyasına yeni bir kimlik katmanı kazandırmayı hedefliyor.

Moca Network Hakkında

Ekibinin açıklamasına göre Moca Network, dünyanın en büyük zincirden bağımsız, merkeziyetsiz kimlik ağını inşa ediyor. Reputasyon (itibar), erişim için doğrulama ve ödül sistemleri gibi dijital kimlik altyapıları sunarak sektörler ve ekosistemler arası birlikte çalışabilirliği hedefliyor. Animoca Brands’in kimlik ekosistemi olarak 570’den fazla portföy şirketini, 700 milyondan fazla kullanıcıyı ve farklı sektörlerden kurumsal partnerleri bir araya getiriyor. Moca Network, ekosistem içi kullanım ve yönetişim süreçlerinde MOCA Coin’i kullanır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.