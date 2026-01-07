Kripto Para

MSCI Kararı Ne Anlama Geliyor? Kripto Para Rezerv Şirketleri Batmaktan Kurtuldu Mu?

Özet

  • MSCI, bunların bazılarını faaliyet gösteren şirketler değil, yatırım araçları olarak görüyor ve bunu dünkü kararıyla ilan etti.
  • Kısa vadede, bu, acil bir delist nedeniyle zorla satış yapılmayacağı anlamına geldiği için iyi bir haber ancak uzun vadede negatif ayrımcılık riski baskın.
  • MSTR ve diğer DAT'lar (kripto rezerv şirketleri) için kısa vadede milyarlarca dolarlık pasif yatırım kaçışı riski ortadan kalktı. Fakat Cuma günü Yüksek Mahkeme kararı olduğundan fiyatlar baskılanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2020 sonunda Strategy’nin (o günlerde şirketin ismi MicroStrategy) popülerleştirmeye başlattığı hikaye “kripto para rezerv şirketi” tanımıydı. Saylor eski Bitcoin düşmanlarından ve şirketini ayağa kaldırmak için BTC biriktirmeye başlamanın iyi fikir olacağını düşündü. Sonrasında 2021 boğa piyasasıyla iyi bir iş yaptığını anladı ve çok daha fazla birikim yaptı. Peki bugün gündem ne?

İçindekiler
1 Kripto Para Rezerv Şirketleri ve MSCI
2 MSCI Kararını Anlamak

Kripto Para Rezerv Şirketleri ve MSCI

2020 sonunda MSTR ile başlayan süreç geçen yıl ortasında ETH rezerv şirketlerinin doğmasıyla bir sonraki evresine girdi. Ardından BNB, SOL, HYPE, XRP ve daha birçok kripto para için rezerv şirketlerinin faaliyete geçtiğini gördük. Bu şirketlerin tek avantajı borsada işlem görüyor olmak ve örneğin araba yazılımı üreten bir şirket senede 5 milyon dolar kazanç elde edecekken sadece altcoin rezervi oluşturarak hisselerinin hızla artmasıyla çok daha fazla kazanç elde edebilir hale geldi.

Yani borsada işlem gören şirketler faaliyet alanından kazanç elde etmek yerine vekil kripto para ETF’lerine dönüşerek yatırımcı çekti ve milyarlarca dolarlık hisse satışı yapıp rezervlerini büyüttü.

Hatırlarsanız 2021 yılında MSTR (MicroStrategy hisse kısaltması)’in vekil BTC ETF’i olduğundan bahsediyorduk. O günlerde spot BTC ETF onayı gelmemişti hatta vadeli ETF onayı bile 2021 sonunda gelmişti ATH görmüştük vesaire. İşte tam da bugün hisse senedi endekslerinin başındaki şirket “kripto para rezerv şirketleri faaliyet alanlarında faaliyet göstermiyor bundan kazanç elde etmiyor onun yerine fon gibi hareket edip fon gibi kazanç elde ediyorlar” dedi. MSCI tarafından açıklanan bu değerlendirme Aralık ayından itibaren MSTR hisselerinin hızla düşmesine neden oldu. MSTR MNAV’ı 1’in altına bile daha geçen gün bu yüzden indi çünkü 15 Ocak tarihine kadar MSCI’nin rezerv şirketleri aleyhine yani delist kararı açıklaması bekleniyordu.

Bu kararın sonucu ne olurdu? Fon sınıflandırmasıyla birçok yatırım sepetinden otomatik olarak dışlanan kripto rezerv şirketleri milyarlarca dolarlık pasif yatırım çıkışı görürdü, hisseleri darbe alırdı.

MSCI Kararını Anlamak

Dün MSCI delist kararından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı. Delist zaten fiyatlandığı için MSTR hisselerinin piyasa sonrası işlemlerde yükseldiğini gördük ve MNAV toparlandı. Fakat Darkfost dünkü kararın doğru anlaşılması gerektiğini söylüyor.

“MSCI, Şubat 2026 incelemesinde dijital varlık hazine şirketlerini Global Standart Endekslerinden çıkarmamaya karar verdi.

Bugün herkes bu konuyu konuşacak ve muhtemelen söylenenleri yanlış yorumlayacak, bu yüzden resmi açıklamayı burada paylaşıyoruz. Ancak bu, yeşil ışık ya da nihai bir açıklama değildir.

Önemli noktalar:

Halihazırda dahil olan DATCO’lar, standart kriterleri hala karşılıyorsa endekslerde kalmaya devam edecek.

Piyasa değeri artsa bile endeks ağırlığında artış olmayacak.

Boyut yükseltmesi olmayacak (küçük, orta ve büyük sermayeli şirketler arasında geçiş olmayacak).

MSCI, yeni açıklamalara göre listeyi güncelleyebilir.

Faaliyet göstermeyen şirketler hakkında daha geniş kapsamlı bir danışma süreci başlayacak.

Bu, DAT’ların tolere edildiği, ancak sınırlandırıldığı anlamına geliyor.

MSCI, bunların bazılarını faaliyet gösteren şirketler değil, yatırım araçları olarak görmektedir. Kısa vadede, bu, acil bir delist nedeniyle zorla satış yapılmayacağı anlamına geldiği için iyi bir haberdir. Ancak, uzun vadede, hariç tutulma veya özel muamele riski hala mevcuttur.”

Yani son haber güzel ancak en iyisi değil ve sadece günü kurtarıyor. Orta ve uzun vadede MSCI riski süreceğinden dünkü kararın olumlu fiyatlaması çok uzun sürmedi. Cuma günkü Yüksek Mahkeme tarife kararının da getirdiği negatiflik düşünülürse birkaç günlük dönemde kripto paralarda satıcıların baskın olduğu ortam görmemiz olasıdır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri

Zhao Destekli YZi Labs ile Nasdaq Şirketi Arasında “Zehirli Hap” Savaşı

Kurumsallar Bitcoin’de Frene Altcoin’lerde Gaza Bastı: 243 Milyon Dolar Çekildi

Son Dakika: MSCI Kararı Açıklandı Kripto Paralar Yükseliyor (Bu Ayın En Büyük Müjdesi)

Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi

Ocak Düşüşü: Kriptoda Alarmlar Yeniden Çalmaya Başladı

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri
Kripto Para
Son Dakika: ABD İstihdam Raporu Geldi, 2026 Fed Faiz Kararı İçin Kilit Veri
Ekonomi

Lost your password?