MSCI Kararı Ne Anlama Geliyor? Kripto Para Rezerv Şirketleri Batmaktan Kurtuldu Mu?

2020 sonunda Strategy’nin (o günlerde şirketin ismi MicroStrategy) popülerleştirmeye başlattığı hikaye “kripto para rezerv şirketi” tanımıydı. Saylor eski Bitcoin düşmanlarından ve şirketini ayağa kaldırmak için BTC biriktirmeye başlamanın iyi fikir olacağını düşündü. Sonrasında 2021 boğa piyasasıyla iyi bir iş yaptığını anladı ve çok daha fazla birikim yaptı. Peki bugün gündem ne?

Kripto Para Rezerv Şirketleri ve MSCI

2020 sonunda MSTR ile başlayan süreç geçen yıl ortasında ETH rezerv şirketlerinin doğmasıyla bir sonraki evresine girdi. Ardından BNB, SOL, HYPE, XRP ve daha birçok kripto para için rezerv şirketlerinin faaliyete geçtiğini gördük. Bu şirketlerin tek avantajı borsada işlem görüyor olmak ve örneğin araba yazılımı üreten bir şirket senede 5 milyon dolar kazanç elde edecekken sadece altcoin rezervi oluşturarak hisselerinin hızla artmasıyla çok daha fazla kazanç elde edebilir hale geldi.

Yani borsada işlem gören şirketler faaliyet alanından kazanç elde etmek yerine vekil kripto para ETF’lerine dönüşerek yatırımcı çekti ve milyarlarca dolarlık hisse satışı yapıp rezervlerini büyüttü.

Hatırlarsanız 2021 yılında MSTR (MicroStrategy hisse kısaltması)’in vekil BTC ETF’i olduğundan bahsediyorduk. O günlerde spot BTC ETF onayı gelmemişti hatta vadeli ETF onayı bile 2021 sonunda gelmişti ATH görmüştük vesaire. İşte tam da bugün hisse senedi endekslerinin başındaki şirket “kripto para rezerv şirketleri faaliyet alanlarında faaliyet göstermiyor bundan kazanç elde etmiyor onun yerine fon gibi hareket edip fon gibi kazanç elde ediyorlar” dedi. MSCI tarafından açıklanan bu değerlendirme Aralık ayından itibaren MSTR hisselerinin hızla düşmesine neden oldu. MSTR MNAV’ı 1’in altına bile daha geçen gün bu yüzden indi çünkü 15 Ocak tarihine kadar MSCI’nin rezerv şirketleri aleyhine yani delist kararı açıklaması bekleniyordu.

Bu kararın sonucu ne olurdu? Fon sınıflandırmasıyla birçok yatırım sepetinden otomatik olarak dışlanan kripto rezerv şirketleri milyarlarca dolarlık pasif yatırım çıkışı görürdü, hisseleri darbe alırdı.

MSCI Kararını Anlamak

Dün MSCI delist kararından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı. Delist zaten fiyatlandığı için MSTR hisselerinin piyasa sonrası işlemlerde yükseldiğini gördük ve MNAV toparlandı. Fakat Darkfost dünkü kararın doğru anlaşılması gerektiğini söylüyor.

“MSCI, Şubat 2026 incelemesinde dijital varlık hazine şirketlerini Global Standart Endekslerinden çıkarmamaya karar verdi. Bugün herkes bu konuyu konuşacak ve muhtemelen söylenenleri yanlış yorumlayacak, bu yüzden resmi açıklamayı burada paylaşıyoruz. Ancak bu, yeşil ışık ya da nihai bir açıklama değildir. Önemli noktalar: Halihazırda dahil olan DATCO’lar, standart kriterleri hala karşılıyorsa endekslerde kalmaya devam edecek. Piyasa değeri artsa bile endeks ağırlığında artış olmayacak. Boyut yükseltmesi olmayacak (küçük, orta ve büyük sermayeli şirketler arasında geçiş olmayacak). MSCI, yeni açıklamalara göre listeyi güncelleyebilir. Faaliyet göstermeyen şirketler hakkında daha geniş kapsamlı bir danışma süreci başlayacak. Bu, DAT’ların tolere edildiği, ancak sınırlandırıldığı anlamına geliyor. MSCI, bunların bazılarını faaliyet gösteren şirketler değil, yatırım araçları olarak görmektedir. Kısa vadede, bu, acil bir delist nedeniyle zorla satış yapılmayacağı anlamına geldiği için iyi bir haberdir. Ancak, uzun vadede, hariç tutulma veya özel muamele riski hala mevcuttur.”

Yani son haber güzel ancak en iyisi değil ve sadece günü kurtarıyor. Orta ve uzun vadede MSCI riski süreceğinden dünkü kararın olumlu fiyatlaması çok uzun sürmedi. Cuma günkü Yüksek Mahkeme tarife kararının da getirdiği negatiflik düşünülürse birkaç günlük dönemde kripto paralarda satıcıların baskın olduğu ortam görmemiz olasıdır.