ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri

Bitcoin fiyatı ABD piyasa açılışının ardından MSCI’nin kripto para rezerv şirketlerini delist etme kararını ertelemesiyle yükseldi. 91.262 dolara kadar gerileyen fiyat bir miktar toparlansa da Cuma günü Yüksek Mahkeme tarife kararı ve istihdam raporları geleceğinden yatırımcılar temkinli.

ABD Piyasaları Son Durum

Trump petrol fiyatı daha da düşecek diyor ve enflasyonla mücadelede bu çok önemli. Yazı hazırlandığı sırada açıklamasına devam eden ABD Enerji Bakanı Venezuela petrolüyle alakalı sürecin hızla devam ettiğini söyledi. Bu durum petrol fiyatındaki düşüş için oldukça pozitif ve ABD ekonomisi için destekleyici. Trump ve ABD petrol şirketi yöneticileri Cuma günü bir araya gelecek dün zaten ABD Başkanı fiyatları düşürmek için böyle bir toplantı olacağını söylemişti.

Enerji Bakanının açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“ABD hükümeti Venezuela petrolünü satmak ve parayı ABD kontrolündeki hesaplara yatırmak istiyor. ABD petrol şirketlerinin Venezuela’ya girmesi için gerekli koşulları yaratmak istiyoruz.”

ABD petrolü küresel pazara satacak ve gelirini kendi kontrolündeki hesaplarda tutacak. Venezuela değişimi için petrol satışının kontrolleri altında olacağını söyleyen Wright dolaylı yoldan ABD’nin adeta sınırlarını genişlettiğini ima ediyor.

Trump, Venezuela’nın ABD’ye 50 milyon varil petrol teslim edeceğini ve bunun mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi ve bu yüklerin her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde satılacağını ekledi.

Kripto Paralar ve Beklentiler

Venezuela petrolünün satışı ve üretimi ABD’ye geçtiği için günlük üretim kısa vadede yüz binlerce varil artacak. Arz fazlası petrol fiyatını düşürürken enflasyon üzerinde baskıya neden olacak. Fakat Venezuela halkı kendi topraklarından çıkan zenginliğin sömürüldüğü ortamda açlık içinde yaşamaktan memnun değil.

18:00’da JOLTS verisi gelecek ve ABD iş arzına dair önemli verileri burada göreceğiz. Aynı dakikalarda ISM PMI verileri ekonominin güncel durumuna ışık tutacak. ABD fabrika siparişleri raporu da peş peşe gelecek.

19:00’da Beyaz Saray Basın Sözcüsü açıklamalarda bulunacak ve 22:30’da Trump yeni kararnameler imzalayacak. Bowman ABD piyasa kapanışından sonra soru cevap etkinliğine katılacak. Kripto paralar için inanılmaz yoğun bir gün değil ancak raporlara bağlı dalgalanma olası. Venezuela’nın sömürülecek olmasının resmen ilanı nasıl sonuçlar doğuracak bunu da zaman gösterecek.

BTC ve kripto paraların geri kalanı şimdilik negatif bölgede. Cuma günü gelecek tarife kararı 2025 boyunca mücadele ettiğimiz etkisini hissettiğimiz gümrük tarifeleri için dönüm noktası olacak bu yüzden yatırımcıların temkinli olması çok normal hatta fiyatta büyük düşüşler görmememiz son derece pozitif. Bu arada BTC tekrar trend çizgisinde.