Son Dakika: ABD İstihdam Raporu Geldi, 2026 Fed Faiz Kararı İçin Kilit Veri

Hafta boyunca ADB ekonomisine dair önemli raporların yayınlandığını göreceğiz. Bugün ADP ve JOLTS günü Cuma ise tam istihdam raporu gelecek. Eğer istihdamda daralma devam ederse Fed’in faiz indirimleri konusunda 2026 yılını ağırdan alma stratejisi risk altına girecek ve kurum 2’nin üzerinde indirim yapmak zorunda kalacak. Peki ADP verisi bize ne söylüyor?

ABD Verileri Son Dakika

Geçen ay gelen raporlar hükümet kapanması nedeniyle pek sağlıklı görülmediğinden kripto paraların lehine olsa da ciddi sonuçlar doğuramadı. Ancak bu hafta itibariyle göreceğimiz raporlar ekonominin güncel durumunu yansıtacağından son derece önemli. Biraz önce ABD ADP İstihdam Değişimi raporu yayınlandı. Önceki ay -32 bin gelen rapor için bu ayki beklenti 50 bin artış yönündeydi.

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Raporu (ADP National Employment Report) işgücünü ölçek en önemli göstergeler arasında. ABD’nin tarım sektörü dışında özel sektörlerde çalışan sayısının bir önceki aya göre değişimini izler. Dünyanın en büyük bordro (payroll) işleme şirketlerinden biri olan Automatic Data Processing (ADP) tarafından hazırlanan rapor Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı iş birliğiyle oluşturuluyor.

Yarım milyonu aşkın işletmenin gerçek zamanlı bodro değişimini izleyen şirket 26 milyondan fazla çalışanın verileriyle bu raporu hazırlıyor.

ABD ADP İstihdam Değişimi Açıklanan: 41K (Beklenti: 50K Önceki: -32K)

Güncel rakam yukarıdaki gibi. Önceki aya göre toparlanma iyi olsa da beklentinin altında kalan rakam kötünün iyisi diyebiliriz. İstihdamda aşırı daralma da resesyona işaret ettiğinden fazlası kripto paraların da aleyhine, bugün gelen veri istihdam tarafında hızlı bir toparlanma görmeyebileceğimizi Fed’e bir kez daha hatırlatırken faiz indirimlerinin devamı için uyarı niteliğinde.

Dr. Nela Richardson, “Büyük işverenler geri çekilse de, küçük işletmeler yıl sonu istihdam artışıyla Kasım ayındaki iş kayıplarını telafi etti” dedi.