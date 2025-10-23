Haklı Çıkan Kripto Para Kahininden 23 Ekim Uyarısı ve Hedefler



Bir süredir kripto para piyasalarındaki önemli dalgalanmaları doğru tahmin eden analist yine sahnede. BTC fiyatının 100 bin dolar dibine kadar gerileyebileceğinden bahseden Roman Trading bunu en sonra yeni ATH hareketinin ortasında söylemişti. Ardından BTC teknik formasyonun değil Trump’ın Çin açıklamalarının grafikleri tepe taklak ettiğini gördük. Peki şimdi ne olacak?

Kripto Para Kahini Tahmin

Yazı hazırlandığı sırada Trump’ın CZ’yi affettiğini öğrenen piyasaları toparlanıyor. Kripto paralara karşı savaşın bitirildiğini göstermek için atılacak en önemli adımlardan biri buydu. Trump eski yönetimin kriptoya karşı aptalca bir savaş yürüttüğünü söylüyor ve bu konuda haksız değil.

2021 yılında Elon Musk’ın desteği kripto paraları hareketlendiriyorken 4 yıllık döngünün yeni yükseliş yılında bu isim Trump oldu. Üstelik ABD Başkanının etki alanı Tesla kurucusundan daha geniş. 2026 ara seçimlerine kadar çok fazla kripto para yasasının onaylandığını göreceğiz ve bunlar olumlu.

Fakat kripto para kahini Roman Trading düşüşten endişelenmeye devam ediyor. BTC’nin 110 bin doları yazı hazırlandığı sırada geri alması onun analizinden daha az korkmak için iyi bir sebep.

“107-109k destek alanını kaybedersek işler hızla kötüye gidecek. Şu ana kadar direndik ama bunun sadece yatay bir destek değil, yaklaşık bir buçuk yıldır süren yükseliş trendi için diyagonal bir destek olduğunu göstermek istedim.”

Analist destek kaybedilirse sert bir düşüş öngörüyor ve 1,5 yıllık trend desteği kaybedilmiş olacak. Haftalık grafikte ikili tepe formasyonu tamamlanmış olacak ve bu ayı piyasalarına dönüş demek. 96.000 ile 88.000 dolar aralığı düşüşün duraklayabileceği nokta.

XPL Coin Alınır Mı?

XPL Coin güne yüzde 5 kayıpla devam ediyor. TRY paritesinde %6,5 ve BNB paritesinde yüzde 10,3 kayıp yaşadı. Yani pek iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz. Burada önceki lansmanlarda gördüğümüz gibi V tipi toparlanma bekleyip durduk. Çok fazla analist önceki büyük lansmanlarda gördüğümüz şeyin tekrarını öngörüyordu. Fakat öyle olmadı.

Ekip hakkındaki FUD ve ardından Çin olayı işleri zorlaştırdı. V tipi toparlanma için oldukça iyi bir hikayesi olsa da en büyük stablecoin ağı olma idealiyle başarılı başlangıç yapan Plasma’nın tokeni hiç iyi iş çıkarmıyor.

Sherpa epeydir favorisi olarak gördüğü altcoin için hayal kırıklığını ifade etti.

“Uzun zaman önce long çantamı bıraktım. Bir süre bundan uzak kalacağım. Bir bıçağı yakalamaya çalışıp daha fazla yara almaktansa yükselişte satın almayı tercih ederim.”