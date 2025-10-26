BINANCE COIN (BNB)

Altcoin BNB’de Büyük Patlama: Veriler Yeni Bir Yükseliş Dönemini İşaret Ediyor

Özet

  • BNB, yıl başından bu yana hem Ethereum’a göre üstün performans sergiledi hem de yapısal olarak güçlü kaldı.
  • Blockchain içindeki aktivite, likidite ve kullanıcı katılımı toparlanırken teknik göstergeler yeni bir ivme döngüsünün sinyalini veriyor.
  • Analistlere göre BNB, spekülatif hareketin ötesinde kalıcı bir momentum tabanı oluşturmuş durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

BNB coin yılın başından bu yana fiyat performansı ve yapısal dayanıklılığıyla en büyük altcoin Ethereum $4,161.63’u (ETH) geride bıraktı. Ethereum’un kaldıraçlı pozisyonlardaki çözülme süreci sonrası ivmesini kaybetmesine karşın BNB Chain’de teknik yapı güçlü kaldı ve piyasada “BNB Sezonu” olarak anılan dönem kalıcı bir hale dönüştü.

İçindekiler
1 Blockchain İçindeki Güç ve Katılım Yeniden Artmaya Başladı
2 Teknik Görünüm ve Piyasa Yapısı Güven Veriyor

Blockchain İçindeki Güç ve Katılım Yeniden Artmaya Başladı

Blockchain içi analiz şirketi Altcoin Vector, BNB’nin yapısal dayanıklılığını destekleyen verileri paylaştı. Şirketin raporuna göre borç azaltma döneminde aktif adres sayısı 1.6 milyondan 800.000 düşse de kısa sürede yeniden toparlanarak önceki seviyelere yaklaştı. Aktif adres sayısındaki dönüş ağın sağlıklı işleyişine ve kullanıcı ilgisinin canlı kalmasına bağlanıyor.

BNB Coin Analizi

BNB Chain‘deki transfer hacmi de likiditenin korunduğunu gösteriyor. Büyük ölçekli işlemler ve aktif coin hareketliliği sürerken, “BNB Memecoin Sezonu” tam olgunlaşmadan sona erse de Blockchain içindeki spekülatif hareketler canlılığını koruyor. PALU, 币安人生, PUP ve 4 gibi coin’in astronomik yükselişleri birçok yatırımcıya servet kazandırırken, bazı balinalar aşırı riskli işlemler nedeniyle ciddi kayıplar verdi.

Altcoin Vector, BNB coin‘in gücünün yalnızca spekülasyondan değil, temel göstergelerden beslendiğini vurguladı. Şirket likidite ve aktif kullanıcı katılımının sürdüğü olgun bir piyasa yapısına dikkat çekerek “Hem anlatı hem temel veriler örtüştüğünde varlık uzun soluklu bir ivme döngüsüne girer” ifadesini kullandı. BNB özelinde ise mevcut yapının yalnızca çöküşü atlatmakla kalmayıp yeni bir yükseliş evresine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Teknik Görünüm ve Piyasa Yapısı Güven Veriyor

CryptoQuant verilerine göre BNB’nin fiyatı son olarak 1.138 dolar civarında işlem görerek 45 günlük hareketli ortalamasıyla tam aynı hizaya geldi. 90 günlük ortalamanın 941 dolar seviyesinde kalması orta vadeli trendin hala yukarı yönlü trendi koruduğunu gösteriyor. Günlük zaman diliminde yüzde 2,7’lik sınırlı yükselişe rağmen fiyatın önemli destek seviyeleri üzerinde tutunması piyasanın denge bulduğuna işaret ediyor.

Geçmiş dönemlerde 45 günlük ortalamadan gelen her toparlanma BNB’de güçlü yükselişlerin öncüsü olmuştu. Kısa vadeli ortalamaların (7-30 gün) yeniden yukarı dönmesi ve hacim artışının sürmesi yeni bir fiyat yükselişinin yaklaştığına dair sinyaller veriyor. Özellikle 7 ila 45 günlük ortalamalar arasındaki yakınlaşma volatilitenin sıkıştığı bir dönemi tanımlıyor. Bu tip yapılar genellikle güçlü yönlü kırılımlar öncesinde görülüyor.

Analistler alıcıların destek bölgelerini aktif biçimde savunduğunu, hacim tarafında pozitif seyrin devam ettiğini belirtiyor. Tüm bu teknik uyum BNB’nin yalnızca kısa vadeli toparlanma değil, uzun vadeli bir büyüme trendi oluşturabileceğini gösteriyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
