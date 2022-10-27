Elon Musk yaptığı büyük hamleyle birlikte Twitter ve Dogecoin için çok büyük bir adım attı. Bu durum Dogecoin fiyatına yansıdı.

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Yatırımcılar Twitter’ın bir kripto para cüzdanı ürünü yaratma potansiyelini değerlendirirken Dogecoin’in fiyatı iki ayın en iyi seviyelerine yükseldi. Bunun en büyük sebeplerinden birisi olarak Elon Musk’ın son yaptığı hamle gösterilebilir.

Elon Musk Dogecoin’i Yeniden Körükledi

DOGE’nin fiyatı 27 Ekim’de 0,081 dolara yükseldi. Popüler bir teknoloji blog yazarı olan Jane Manchun Wong, Twitter’ın kripto para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyen bir cüzdan prototipi üzerinde çalıştığını iddia ettikten iki gün sonra fiyat yaklaşık %40 arttı.

Dogecoin ve Twitter’ı birbirine bağlayan şey Elon Musk. Bu yılın başlarında, Tesla ve SpaceX CEO’su Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma teklifi verdi. Daha sonra, 11 Nisan’da, Twitter Blue abonelik hizmeti için bir ödeme yöntemi olarak Dogecoin ekleme fikriyle ön plana çıktı.

Musk’ın Twitter yönetim kuruluna yaptığı kripto yanlısı önerinin ardından DOGE’nin fiyatı 10 gün içinde %30 artarak 0,17 dolara yükseldi. Ancak Musk’ın Twitter’ın kullanıcı rakamlarıyla ilgili endişelerini gerekçe göstererek anlaşmadan geri adım atmaya çalışmasıyla memetoken Haziran ayında 0,05 dolara kadar düşerek büyük bir gerileme yaşadı.

Bunun üzerine Twitter Musk’a dava açtı ve sonunda mahkeme Musk lehine karar verdi. Yasal mücadeleyi yöneten yargıç Kathaleen McCormick, Musk’ın duruşmayı erteleme girişimlerini reddederek anlaşmanın 28 Ekim günü saat 17:00’ye kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.

Musk, 26 Ekim’de Twitter biyografisini “Twit Şefi” olarak değiştirdi ve ardından aynı gün Twitter genel merkezine kişisel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu durum Musk’ın anlaşmayı mahkemenin belirlediği son tarihe kadar tamamlayacağı ve Dogecoin’in Twitter platformunun ayrılmaz bir parçası haline geleceği yönündeki beklentileri arttırdı.

DOGE Fiyatı Düzeltme Riski Taşıyor

Teknik açıdan bakıldığında, Dogecoin’in toparlanması, fiyatı güçlü bir direnç birleşimini test ederken tükenme belirtileri gösteriyor. Üç günlük grafikte, birleşme üç direnç seviyesinden oluşuyor: aşağıda gösterildiği gibi, birden çok ayı kapsayan azalan trend çizgisi, üstel hareketli ortalama (kırmızı dalga) ve 0,08 dolar civarında yatay bir seviyede bulunuyor.

Bu direnç seviyelerini test ettikten sonra DOGE’nin ani düzeltmesi göz önüne alındığında, token’ın daha aşağıya gitme olasılığı da gerçekliğini koruyor. Bu arada, aşağı yönlü hedefi, son aylarda destek görevi gören yükselen trend çizgisine yakın.

Bu da DOGE’nin fiyatının 2022’nin 4. çeyreğinde 0,06 dolar civarına, yani mevcut fiyatın yaklaşık %20 altına ineceğini gösteriyor olabilir. Tersine, direnç üzerine gerçekleşecek kararlı bir kırılım, DOGE’nin bir sonraki yukarı yönlü hedefi olarak 0,11 dolara yakın 200-3D EMA’yı (mavi dalga) görmesini sağlayabilir. Başka bir deyişle, bu durum mevcut fiyat seviyelerinden %50’lik bir yükseliş anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.