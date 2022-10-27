Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?

Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?

Elon Musk yaptığı büyük hamleyle birlikte Twitter ve Dogecoin için çok büyük bir adım attı. Bu durum Dogecoin fiyatına yansıdı.
19:47
27 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar Twitter’ın bir kripto para cüzdanı ürünü yaratma potansiyelini değerlendirirken Dogecoin’in fiyatı iki ayın en iyi seviyelerine yükseldi. Bunun en büyük sebeplerinden birisi olarak Elon Musk’ın son yaptığı hamle gösterilebilir.

Elon Musk Dogecoin’i Yeniden Körükledi

DOGE’nin fiyatı 27 Ekim’de 0,081 dolara yükseldi. Popüler bir teknoloji blog yazarı olan Jane Manchun Wong, Twitter’ın kripto para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyen bir cüzdan prototipi üzerinde çalıştığını iddia ettikten iki gün sonra fiyat yaklaşık %40 arttı.

Dogecoin ve Twitter’ı birbirine bağlayan şey Elon Musk. Bu yılın başlarında, Tesla ve SpaceX CEO’su Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma teklifi verdi. Daha sonra, 11 Nisan’da, Twitter Blue abonelik hizmeti için bir ödeme yöntemi olarak Dogecoin ekleme fikriyle ön plana çıktı.

Musk’ın Twitter yönetim kuruluna yaptığı kripto yanlısı önerinin ardından DOGE’nin fiyatı 10 gün içinde %30 artarak 0,17 dolara yükseldi. Ancak Musk’ın Twitter’ın kullanıcı rakamlarıyla ilgili endişelerini gerekçe göstererek anlaşmadan geri adım atmaya çalışmasıyla memetoken Haziran ayında 0,05 dolara kadar düşerek büyük bir gerileme yaşadı.

Bunun üzerine Twitter Musk’a dava açtı ve sonunda mahkeme Musk lehine karar verdi. Yasal mücadeleyi yöneten yargıç Kathaleen McCormick, Musk’ın duruşmayı erteleme girişimlerini reddederek anlaşmanın 28 Ekim günü saat 17:00’ye kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.

Musk, 26 Ekim’de Twitter biyografisini “Twit Şefi” olarak değiştirdi ve ardından aynı gün Twitter genel merkezine kişisel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu durum Musk’ın anlaşmayı mahkemenin belirlediği son tarihe kadar tamamlayacağı ve Dogecoin’in Twitter platformunun ayrılmaz bir parçası haline geleceği yönündeki beklentileri arttırdı.

DOGE Fiyatı Düzeltme Riski Taşıyor

Teknik açıdan bakıldığında, Dogecoin’in toparlanması, fiyatı güçlü bir direnç birleşimini test ederken tükenme belirtileri gösteriyor. Üç günlük grafikte, birleşme üç direnç seviyesinden oluşuyor: aşağıda gösterildiği gibi, birden çok ayı kapsayan azalan trend çizgisi, üstel hareketli ortalama (kırmızı dalga) ve 0,08 dolar civarında yatay bir seviyede bulunuyor.

Bu direnç seviyelerini test ettikten sonra DOGE’nin ani düzeltmesi göz önüne alındığında, token’ın daha aşağıya gitme olasılığı da gerçekliğini koruyor. Bu arada, aşağı yönlü hedefi, son aylarda destek görevi gören yükselen trend çizgisine yakın.

Bu da DOGE’nin fiyatının 2022’nin 4. çeyreğinde 0,06 dolar civarına, yani mevcut fiyatın yaklaşık %20 altına ineceğini gösteriyor olabilir. Tersine, direnç üzerine gerçekleşecek kararlı bir kırılım, DOGE’nin bir sonraki yukarı yönlü hedefi olarak 0,11 dolara yakın 200-3D EMA’yı (mavi dalga) görmesini sağlayabilir. Başka bir deyişle, bu durum mevcut fiyat seviyelerinden %50’lik bir yükseliş anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
Nam Salan Analist Değerini İkiye Katlayabilecek Altcoin’i Paylaştı: Tarih Verdi!
Nam Salan Analist Değerini İkiye Katlayabilecek Altcoin’i Paylaştı: Tarih Verdi!
Ravencoin için Beklentiler Ne Yönde? RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum
Ravencoin için Beklentiler Ne Yönde? RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum
Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!
Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT Yatırımcılarına Müjde! Dev Platform Ücretleri Sıfırladı!
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022