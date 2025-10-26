XRP’de James Wynn Rüzgarı: Fiyat Son 10 Günün Zirvesinde



Ripple $2.61‘ın XRP’si son 24 saatte yaptığı yükselişle 2,60 doların üzerine çıkarak son on günün en yüksek seviyesine çıktı. Çarşamba günü 2,30 dolar civarında dip oluşturan XRP‘de yükseliş hafta sonuna doğru hız kazandı. Yükseliş tanınmış analist James Wynn’in sosyal medyada yaptığı yatırım açıklamasıyla aynı zamanda gerçekleşti.

Wynn’in Etkisiyle XRP’de Gelen Psikolojik Kırılım

James Wynn, 435.000 takipçisiyle yaptığı paylaşımda “XRP üzerine son 24 saatte derin bir analiz yaptım. Varlıklarımın önemli bir kısmını XRP’ye yatırmaya karar verdim. Bana göre XRP, küresel bankacılık sistemlerini değiştirme potansiyeline sahip.” dedi. Wynn’in paylaşımı 12 saat içinde 600.000 görüntülenmeye ulaştı.

Kripto para piyasasında büyük ses getiren bu paylaşım yatırımcıların XRP’ye yeniden yönelmesine neden oldu. Yatırımcı toplulukları analistlerin geçmişte yüksek kazançlar ve sert kayıplar getiren iddialı işlemleriyle bilindiğini hatırlatarak paylaşımın psikolojik bir tetikleyici işlevi gördüğünü belirtti.

CoinMarketCap‘in verilerine göre XRP, hafta sonunu yüzde 2,85 yükselişle kapatmaya hazırlanırken işlem hacmi yüzde 4,5 düşüşle 3,9 milyar dolara geriledi. Hacimdeki düşüşe rağmen fiyatın yükselmesi büyük yatırımcıların değil, daha çok bireysel alımların öne çıktığına işaret ediyor. XRP, günü art arda üçüncü gün yükselişiyle kapatacak olursa üç günlük toplam getirisi yüzde 12’yi aşacak.

Teknik Göstergeler Yukarı Yönü İşaret Ediyor

2,63 dolar civarında işlem gören XRP, 2,855 dolardaki direnç bandına oldukça yaklaşmış durumda. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50,95 seviyesinde nötr bölgeye yakın seyrediyor ve bu da aşırı alım baskısı oluşmadan yükseliş alanı bulunduğunu gösteriyor. Parabolic SAR göstergesinin noktalarının fiyat mumlarının altına inmesi kısa vadeli trendin pozitife döndüğünü teyit ediyor.

Fiyat hareketinin Keltner Kanalı’nın orta çizgisi olan 2,54 doların üzerine çıkması alım baskısındaki artışı destekliyor. Direncin kırılması halinde hedef 2,85 dolar olacak. Bu seviyenin aşılmasıyla 3,00–3,20 dolar aralığı yeni hedef bölgesi olabilir. Olası bir geri çekilmede ilk destek 2,54 dolar, ardından 2,22 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük kapanışın 2,22 doların altında olması halinde 1,77 dolara kadar satış baskısı görülebilir.