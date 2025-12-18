O Barsanın Altcoin’inde Sert Geri Çekilme: Fiyat Baskı Altında, Gücünü Korumaya Çalışıyor!



Kripto para piyasasında volatilite yeniden yükselirken, Binance Coin $867.11 (BNB) son günlerde yatırımcıların odağına yerleşti. BNB fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek 832 dolar seviyesine gerilerken, haftalık ve aylık görünümde de düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Ekim ayında gördüğü 1.369 dolarlık zirvenin hâlâ yüzde 39 altında bulunan BNB, teknik baskıya rağmen güçlü temel gelişmelerle dengede kalmaya çalışıyor.

Son yedi günde 830–899 dolar aralığında hareket eden fiyat, haftalık bazda yüzde 4,3 gerilerken, son 30 günde kayıp yüzde 8,4’e ulaştı. Bu süreçte işlem hacminde yaşanan artış, piyasada sessiz bir bekleyişten ziyade aktif pozisyon değişimlerinin yaşandığını gösteriyor.

Artan Hacim ve Türev Piyasası Verileri Ne Anlatıyor?

BNB’deki geri çekilme sırasında işlem hacmi belirgin şekilde yükseldi. Son 24 saatte 2,51 milyar dolarlık spot işlem hacmi kaydedilirken, bu rakam bir önceki güne kıyasla yüzde 33,6’lık artışa işaret ediyor. Türev piyasasında ise CoinGlass verilerine göre hacim yüzde 48 artarak 2,03 milyar dolara çıktı, buna karşın açık pozisyon miktarı yüzde 1,72 düşüşle 1,33 milyar dolara geriledi.

Bu tablo, yatırımcıların volatilite sırasında kaldıraçlı pozisyonlarını kapattığını ve risk azaltmaya yöneldiğini düşündürüyor. Yani satış baskısı panikten ziyade kontrollü bir yeniden konumlanma sürecini yansıtıyor. Benzer bir tablo geçtiğimiz haftalarda Solana (SOL) tarafında da görülmüş, artan hacme rağmen açık pozisyonların düşmesi kısa vadeli temkinli bir piyasa yapısına işaret etmişti.

Güçlü Temeller, Zayıf Teknik Görünüm

Fiyat tarafındaki zayıflığa rağmen BNB’nin uzun vadeli temelleri güçlenmeye devam ediyor. Binance’in Abu Dhabi Global Market’ten tam düzenleyici onay alması, şirketi bu çerçevede borsa, takas ve aracılık lisanslarını aynı anda alan ilk kripto platformu konumuna taşıdı. Bu gelişme, Binance’in kurumsal yatırımcılar ve düzenleyici otoriteler nezdindeki güvenilirliğini artıran önemli bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan BNB Chain, gerçek dünya uygulamalarında da benimsenmeye devam ediyor. BlackRock’ın tokenize edilmiş hazine fonunun BNB Chain üzerinde desteklenmesi, ağın kurumsal kullanım alanını genişletirken zincir üzerinde somut talep yaratıyor. Buna ek olarak, BNB’nin otomatik yakım (auto-burn) mekanizması dolaşımdaki arzı azaltarak uzun vadeli değer önerisini destekliyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise BNB fiyatı 830 dolar civarında Bollinger Bandı’nın alt sınırına yakın seyrediyor. Fiyatın 880 dolar civarındaki orta banda doğru her yükseliş denemesinde zorlanması, düşüş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. RSI göstergesi 50 seviyesinin altında kalırken, MACD de hâlâ negatif bölgede bulunuyor. 900 doların güçlü bir direnç alanına dönüşmesi, kısa vadede toparlanma ihtimalini sınırlıyor.