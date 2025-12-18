Avalanche’dan Uzun Vadeli Hamle: Kurumsal Dünyaya Açılıyor!



Kripto para piyasaları kısa vadeli anlatılar ve hızla değişen trendlerle şekillenmeye devam ederken, Avalanche $12.35’ın arkasındaki Ava Labs bambaşka bir yol izliyor. Şirket, geçici hype peşinden koşmak yerine, belirli kullanım alanları için özel olarak tasarlanmış blokzincirler üzerine uzun vadeli bir strateji inşa ediyor. Ava Labs İş Geliştirme Direktörü John Nahas’a göre bu yaklaşım, Avalanche ekosisteminin hem kurumsal dünyada hem de geleneksel finansta giderek daha fazla benimsenmesinin temel nedeni.

Nahas, TheStreet Roundtable’a verdiği röportajda Avalanche’ın bankalar, küresel markalar ve büyük ölçekli işletmelerle olan iş birliklerini değerlendirirken, kripto piyasasında sıkça görülen “kısa vadeli anlatı döngülerinin” yanıltıcı olabileceğini vurguladı. Ona göre üç-dört ay süren popüler temalara odaklanmak, projeleri sürekli geriden gelmeye mahkûm ediyor.

Avalanche’ın Amaç Odaklı Blokzincir Vizyonu

Avalanche, piyasa değeri bakımından düzenli olarak ilk 15 kripto para arasında yer alırken, geleceğin blokzincir dünyasının tek bir zincir etrafında değil, egemen ve amaç odaklı katman-1 ağlar etrafında şekilleneceği tezini savunuyor. Nahas, sektörün önemli bir kısmının hâlâ “tüm faaliyetlerin sonunda tek bir ağda toplanacağı” varsayımına dayanan eski bir iş planı benimsediğini söylüyor.

Oysa Avalanche’ın yaklaşımı farklı: Daha fazla blok alanına ya da anlamsız şekilde çoğalan zincirlere değil, gerçek dünyadaki ihtiyaçlara göre tasarlanmış blokzincirlere odaklanmak. Nahas’a göre bankalar, varlık yöneticileri ve büyük şirketler kendi operasyonlarını yürütmek için izole, güvenli ve özelleştirilebilir ortamlara ihtiyaç duyuyor. Avalanche da tam olarak bu noktada devreye giriyor.

Şirketin kurumsal portföyü bu vizyonu yansıtıyor. Toyota’nın farklı iş akışları için dört ayrı Avalanche zinciri geliştirmesi, FIFA ve Japonya’nın önde gelen finans kuruluşlarından SMBC’nin platform üzerinde bağımsız ortamlar kurması bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer alıyor. Avalanche, özel izinli, herkese açık izinsiz ve hibrit zincirleri destekleyerek tüm bu ağların birbiriyle birlikte çalışabilmesini sağlıyor.

Kurumsal Benimseme ve Ekosistemin Büyümesi

Ava Labs’e göre Avalanche ekosistemi hızla genişliyor. Halihazırda yaklaşık 80 Avalanche katman-1 blokzinciri aktif durumda bulunurken, 100’den fazla ağ testnet aşamasında yer alıyor. Nahas, önümüzdeki yıl finans, kimlik, yapay zekâ ve kamu sektörü gibi alanlarda yaklaşık 200 kurumsal ve işletme odaklı zincirin faaliyete geçmesini bekliyor.

Bu büyüme, kripto sektöründe son dönemde öne çıkan kurumsal benimseme trendiyle de örtüşüyor. Örneğin, yakın zamanda başka bir blokzincir platformu olan Polygon da büyük finans kuruluşlarıyla tokenizasyon ve özel ağlar üzerine yeni pilot projeler başlattığını duyurdu. Bu gelişmeler, kurumsal aktörlerin genel amaçlı zincirler yerine kendi ihtiyaçlarına uygun altyapıları tercih etmeye başladığını gösteriyor.

Benzer bir gelişme geçtiğimiz haftalarda Ethereum $2,959.50 ekosisteminde de yaşandı. Birden fazla küresel banka, regülasyonlara uyumlu özel Ethereum tabanlı ağlar üzerinde denemeler yaptıklarını açıkladı. Bu adımlar, Avalanche’ın savunduğu “amaç odaklı blokzincirler” vizyonunun sektör genelinde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.