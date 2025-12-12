ADA ve O Altcoin 24 Saatte Hareketlendi! Önemli Gelişmeler ve Fiyatlar İpucu Veriyor!



Kripto piyasasında son 24 saat, özellikle ADA ve AVAX için dikkat çekici hareketlere sahne oldu. Hem fiyat dalgalanmaları hem de projelere dair güncel gelişmeler, yatırımcıların radarını yeniden bu iki altcoine çevirdi. Cardano tarafında konsolidasyon eğilimi sürerken Avalanche $0.00000000000000 cephesinde yatay ancak istikrarlı bir görünüm dikkat çekiyor.

Cardano (ADA): Konsolidasyon ve Artan İlgi

Cardano (ADA) $0.00000000000000, son 24 saatte yaklaşık 0.42 dolar civarında işlem görerek dalgalı bir fiyat hareketi sergiledi; 24 saat içinde en düşük yaklaşık 0.41 dolar ve en yüksek yaklaşık 0.44 dolar seviyeleri görüldü. Yazının yayına hazırlandığı an itibariyle ADA fiyatı yaklaşık 0.42 dolar seviyesinde yer alıyor ve piyasa genelindeki volatiliye paralel olarak ufak değişimler yaşandı.

Öte yandan piyasa değeri açısından ADA yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde tutunuyor ve CoinMarketCap sıralamasında 10. kripto para birim olarak yer alıyor.

Ek olarak analistler, ADA’da kısa vadede konsolidasyon eğiliminin sürdüğünü ve piyasa duyarlılığına bağlı olarak yatay trend içinde hareketlerin devam edebileceğini dile getiriyor. Daha geniş zaman diliminde ise Cardano’nun akıllı sözleşme ekosistemi ve geliştirici faaliyetleri yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. Ayrıca, zincir dışı veriler bazı kısa pozisyonların tasfiye seviyelerine yaklaşması gibi risk sinyalleri gösteriyor, bu da olası kısa vadeli volatiliteyi işaret ediyor.

Bunların yanında TradingView ve piyasa verilerinde ADA’nın yatay konsolidasyonu dikkat çekiyor. Ayrıca on-chain veriler, büyük borsalardan token çekimlerinin artmasıyla arzın bir kısmının borsalardan uzaklaşması ve satış baskısının azalması eğilimini yansıttı.

Öte yandan teknik göstergeler, RSI ve Bollinger bantları gibi araçlar nötr bölgede, ani yükseliş veya düşüşlerde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

AVAX: Avalanche’da Yükseliş Mi, Yoksa Kısa Durgunluk Mu?

Avalanche’in yerel tokeni AVAX’a bakıldığında son 24 saatte yaklaşık 13.5 ile 13.8 dolar aralığında işlem gördüğü ve fiyatın %2 civarında hafif bir artış yakaladığı görülüyor. 24 saat içinde fiyat en düşük yaklaşık olarak 12.9 dolar ve en yüksek yaklaşık olarak 13.78 dolar seviyelerini gördü ve genel olarak piyasa ile uyumlu yatay bir performans izledi.

Piyasa değeri açısından ise AVAX yaklaşık 5.8 milyar dolar ve CoinMarketCap sıralamasında 21. sırada yer alıyor, böylece orta ölçekli büyük kripto varlıklar arasında konumunu koruyor.

Öte yandan analistler, AVAX’ın fiyat momentumunun daha geniş altcoin rallisi ile zaman zaman pozitif korelasyon gösterdiğini ancak son dönemde daha sakin seyir izlediğini belirtiyor. Avalanche ekosistemindeki akıllı sözleşme kullanımı ve yeni uygulamalar geliştikçe AVAX’a olan ilginin artabileceği öngörülüyor, ancak kısa vadede teknik direnç ve destek seviyeleri arasında sınırlı hareket devam edebilir şeklinde yapılan yorumları da dikkate almak gerekiyor..

Bunlar ek olarak AVAX fiyatı son hafta boyunca daha dar bir bandda seyrediyor, bu da kısa vadeli yatırımcılar için konsolidasyon sinyali veriyor. Ayrıca piyasa hacmi toparlanma eğiliminde, bu da daha yüksek likidite ve olası yeni trend başlangıçları için altyapı sağlayabilir.

Sonuç olarak genel kripto piyasa duyarlılığı ve makro ekonomik veriler, AVAX gibi altcoinlerde kısa vadeli volatiliteyi artırabiliyor, bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor.