DOGECOIN (DOGE)RIPPLE (XRP)

XRP’de Konsolide Oluyor, DOGE Sessiz İlerliyor: Piyasa Ne Anlatıyor?

Özet

  • XRP fiyatı son 24 saatte yakın aralıkta konsolide oluyor ve 2 dolar civarında işlem görüyor.
  • DOGE meme coin’i dar bantta hareket ediyor, ETF ve balina aktiviteleri fiyatı etkiliyor.
  • Her iki kripto da kısa vadede volatil, orta vadede ise güçlü katalizörler taşıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto piyasasında son 24 saatte hem XRP hem de Dogecoin $0.00000000000000 dikkat çekici bir hareketlilik sergiledi. XRP, kritik seviyelerdeki sıkışık görünümünü korurken, Ripple $0.00000000000000 ekosisteminde yaşanan gelişmeler yatırımcıların ilgisini canlı tuttu.

İçindekiler
1 XRP Dar Bir Bantta Hareket Ediyor
2 DOGE: 24 Saatlik Fiyat Hareketi ve Gelişmeler

DOGE ise balina aktiviteleri ve ETF etkisiyle yeniden gündeme gelirken, fiyat dalgalanmaları sınırlı kaldı. Her iki varlık da kısa vadeli belirsizliklere rağmen orta vadeli potansiyelleriyle öne çıkmayı sürdürüyor.

XRP Dar Bir Bantta Hareket Ediyor

Son 24 saatte XRP fiyatı dar bir bantta hareket ederek 1,99 ile 2,05 dolar arasında dalgalandı. Psikolojik destek olan 2,00 dolar seviyesi yakınlarında konsolidasyon süreci devam ediyor.

Buna ek olarak XRP hâlâ piyasa değeri bakımından en büyük 4. kripto varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında XRP’nin hala çok güçlü durduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Güncel piyasa değerindeki bu yüksek konum, XRP’nin büyük yatırımcı ilgisini koruduğunu da gösteriyor.

Öte yandan Ripple ekosisteminde son günlerde önemli cüzdan aktiviteleri ve %1’e yakın ufak fiyat artışı gözlemlendi; teknik göstergeler kısa vadede belirsiz sinyaller veriyor. Ek olarak ETF lansmanları ve olası regülasyon haberleri XRP’ye kurumsal yatırımcı ilgisini artırmış durumda.

Ayrıca bazı iddialı yatırım modelleri, XRP için yıl sonuna kadar fiyatın mevcut seviyelerden güçlü bir şekilde yukarı çıkabileceğini işaret ediyor. Yükse hedefler arasında 4 dolar ile 8 dolar gibi rakamlar yer alıyor.

Ancak analistler XRP’nin kısa vadede hâlâ klasik direnç ve destek bölgelerinde sıkıştığını, ancak ETF ve banka kabulü gibi makro katalizörlerin orta-uzun vadede yükseliş potansiyelini canlı tuttuğunu belirtiyorlar.

DOGE: 24 Saatlik Fiyat Hareketi ve Gelişmeler

Dogecoin, son 24 saatte %2’ye yakın sınırlı bir fiyat değişimi ile 0,136 dolar ile 0,142 dolar aralığında işlem gördü. Piyasa genelindeki sakinliğin DOGE fiyatına yansıdığını söyleyebiliriz.

Öte yandan DOGE hala piyasa değeri bakımından en büyük 9. kripto para ve dolayısıyla ilk on arasındaki yerini koruyor. Ancak meme coin topluluğu güçlü olsa da, geleneksel altcoin’lere göre fiyat hareketlerinde daha yüksek volatilite görülüyor.

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre DOGE piyasasında balinalar yeniden aktifleşti; bu da likidite ve volatilite üzerinde etkili oldu.

Ayrıca Dogecoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte gelen kurumsal erişim, DOGE için orta vadede olumlu bir katalizör olabilir.

Son olarak DOGE analistleri, meme coin’in piyasa hissiyatına bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin $0.00000000000000 ve büyük altcoin’lerdeki trendler DOGE üzerinde doğrudan etkili oluyor. Kritik direnç seviyelerinin aşılması hâlinde 0,20 dolar ile 0,30 dolar aralığına doğru kısa vadeli ralli olasılığı gündemde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek

Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı

XRP ve Solana Arasında Köprü! Beklenen Yeni Dönem Başlıyor!

Ethereum ve XRP İçin Çarpıcı Fiyat Beklentileri! ChatGPT Şaşırttı!

ETHBTC Grafiğinde Beklenen Kırılma Geldi, XRP ve SEI Alarm Veriyor

Ripple (XRP) İçinde Büyük Ayrılık, Solana Tartışmaları ve XRP Coin’in Geleceği

Fed Kararı XRP’yi Yeniden Harekete Geçirebilir Mi? Kripto Piyasası Nefesini Tuttu!

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı ADA ve O Altcoin 24 Saatte Hareketlendi! Önemli Gelişmeler ve Fiyatlar İpucu Veriyor!
Bir Sonraki Yazı Gümüş Rallisinde JPMorgan İddiaları ve Grafikteki Fincan Kulp Hedefi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır
COINBASE
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)

Lost your password?