Gümüş Rallisinde JPMorgan İddiaları ve Grafikteki Fincan Kulp Hedefi

Değerli metaller hareketli ve gümüş yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, Ocak ayında Çin’in gümüş ithalatıyla ilgili alacağı önlemler ve birçok faktörün sonucu olarak gümüş ATH seviyesini sürekli olarak yukarı taşıyor. Bazı uzmanlar bunun JPMorgan ile bağlantılı olduğunu savunuyor.

JPMorgan ve Gümüş

Türk ekonomist Tunç Şatıroğlu bugünkü değerlendirmesinde JPMorgan hakkında önemli iddiaları ele aldı. Buna göre dünyanın en büyük bankalarından olan JPM 200 milyon ons büyüklüğe sahip açığa satış pozisyonunu kapattı. Bununla birlikte 750 milyon onsluk fiziki stoğuna ilave olarak son 6 haftada 21 milyon onsluk fiziki alım yaptı. Eğer iddialar doğruysa gümüş fiyatı spekülatif biçimde hareket ettiriyor. Şatıroğlu bu şartlar altında gümüşün 200 dolara kadar ulaşabileceğini söylüyor.

Peki JPMorgan böyle bir çılgınlık yapabilir mi? ABD Adalet Bakanlığının geçmiş duyurularından da teyit edebildiğimiz üzere Eylül 2020’de altın için aynı şeyin yapıldığı ve bunun itiraf edildiğini görüyoruz.

“Eylül 2020’de JPMorgan, değerli metal vadeli işlem sözleşmeleri piyasalarında yasadışı ticaret ve ABD Hazine vadeli işlem sözleşmeleri piyasalarında ve ABD Hazine bonoları ve tahvillerinin ikincil (nakit) piyasasında yasadışı trade ile bağlantılı olarak banka dolandırıcılığı yaptığını itiraf etti. JPMorgan, üç yıllık ertelenmiş kovuşturma anlaşması imzaladı ve bu anlaşma kapsamında 920 milyon dolardan fazla ceza, suçtan elde edilen kazancın iadesi ve mağdur tazminatı ödedi. Aynı gün, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da paralel kararlar açıkladı.” – Kaynak

Gümüş Grafik Analizleri

Şimdi 2 grafik değerlendirmesine göz atacağız bunlardan biri fincan kulp modeliyle ilgili. Rashad Hajiyev bu hafta yükselişin devam edeceğinden bahsetmişti ve gümüş son 24 saatte zirveyi daha da yukarı taşıyıp bunu ispatladı. Ekim 2025’te 45 yıllık Cup & Handle formasyonundan çıkıldığını söyleyen analist sonraki durağın 70 dolar olduğunu söylüyor. Ancak unutulmamalıdır ki yükselişte herkes daha yüksek hedefler vermeye meyillidir.

“Gümüş, Ekim 2025’te 45 yıllık Cup & Handle formasyonundan çıkarak tarihi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 50 doları aştı. Sadece 2025 yılında gümüş, bugüne kadar %120 değer kazanarak iki katından fazla arttı. Bir sonraki durağın 70 dolar civarı olacağına inanıyorum. Mega Cup & Handle formasyonunun ölçülen hareketi 96 doları hedefliyor ve bu hedef 2026’nın başlarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Şimdilik gümüşün parabolik yükselişinin tadını çıkaralım! Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir…”

Yukarıdaki grafiği paylaşan yarım asırlık trader Peter Brandt 2026 boyunca ons başına 60 dolarlık fiyatın normal olacağını söylüyor.

“Sadece bir görüş, muhtemelen yanlış, ama… Gümüş bu yükselişte önemli ölçüde daha da yükselebilir, ancak 2026 yılında her çeyrekte ons başına 60 dolardan işlem görecektir. Bunu yer imlerine ekleyebilirsiniz, ancak diğer yatırımcıların piyasa tahminlerini sadece acemiler yer imlerine ekler.”