Stablecoin’lerde Ezber Bozan Hamle: Dev Borsa Ortaklarına Kendi Parasını Çıkarma İmkanı Verdi

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, iş ortaklarının kendi markalı stablecoin’lerini çıkarabilmesini sağlayan “Custom Stablecoins” adlı yeni hizmetini duyurdu. USDC dahil esnek bir teminat yapısıyla desteklenen model Coinbase’in küresel finans altyapısını genişletme hedefinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. R2, Flipcash ve Solflare’in bu kapsamda kendi stablecoin’lerini kullanıcılarına sunmak üzere hazırlık yaptığı, lansmanların önümüzdeki aylarda planlandığı açıklandı.

Custom Stablecoins ile Markalı Stablecoin Dönemi

Coinbase’in tanıttığı Custom Stablecoins hizmeti, iş ortaklarına kendi markalarını her işlemde görünür kılacak şekilde stablecoin ihraç etme imkanı sunuyor. İhraç sürecinin tamamı Coinbase tarafından yönetilirken, teminat tarafında USDC’nin de yer aldığı esnek bir varlık sepeti kullanılıyor. Bu yaklaşım stablecoin’lerin tek bir rezerv yapısına bağlı kalmadan farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilmesini amaçlıyor.

Ekonomik model tarafında bakiyeler üzerinden ödül kazanımı ve iş ortaklarına yönelik gelir paylaşımı dikkat çekiyor. Coinbase, stablecoin’leri yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, markaların kendi ekosistemlerini güçlendirebilecekleri bir finansal altyapı unsuru olarak konumlandırıyor. Bu sayede ödeme, transfer ve kullanıcı etkileşimi süreçlerinin aynı yapı altında toplanması hedefleniyor.

R2, Flipcash ve Solflare’in kendi kullanıcı tabanları için özel stablecoin çözümlerini değerlendirdiği belirtilirken, Coinbase bu iş birliklerinin önümüzdeki aylarda somut ürün lansmanlarına dönüşmesini bekliyor. Kripto para borsası her ortağın stablecoin’i kendi ürün stratejisine entegre edebileceği esnek bir çerçeve sunduğunu vurguladı.

Coinbase’in Everything Exchange Vizyonu

Custom Stablecoins duyurusu, Coinbase’in “Everything Exchange” olarak tanımladığı kapsamlı dönüşüm planının bir parçası olarak açıklandı. Borsa, ABD’de hisse senedi ve ETF işlemlerini ana uygulamasına entegre etmeye başladığını, kullanıcıların kripto paralarla birlikte geleneksel finans enstrümanlarını da tek platformdan yönetebileceğini belirtti. İşlemlerin USD veya USDC ile yapılabilmesi stablecoin’lerin bu yapıda merkezi bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Aynı güncelleme kapsamında ABD’de tahmin piyasası erişimi Kalshi iş birliğiyle kullanıma sunulurken, vadeli işlemler ve süresiz vadeli işlemler ürünleri daha sade bir arayüzle geniş kitlelere açıldı. Solana ekosistemi için Jupiter entegrasyonu üzerinden DEX işlemleri uygulamaya taşınırken, milyonlarca coin’e doğrudan erişim hedefi öne çıkarıldı.

Coinbase ayrıca Coinbase Business, Base App ve tokenizasyon odaklı Coinbase Tokenize platformu ile hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri kapsayan bir finans altyapısı kurmayı amaçlıyor. Ödeme tarafında duyurulan x402 standardı ise stablecoin’lerin web ve yapay zeka tabanlı işlemlerde kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen uzun vadeli bir adım olarak öne çıkıyor.