Yapılan açıklamalara göre 2026’nın ilk çeyreğinde net şekilde birikim aşaması ile birlikte ciddi bir yükseliş kaydedecek 5 altcoin bulunuyor. Bu yazıda bu altcoin’lerin sadece hype’ı değil, fiyatları, nereden geldikleri ve neden daha yükseğe çıkabileceklerini birlikte inceleniyor: Dogecoin (DOGE), Little Pepe (LILPEPE), SPX6900 (SPX), Bonk (BONK) ve Fartcoin (FARTCOIN)

Little Pepe (LILPEPE): Yeni DeFi Meme Coin’i

Ekibinin açıklamalarına göre Little Pepe’nin ön satışı şu anda 13. aşamada ve token başına fiyat 0,0022 dolar. Yazının kaleme alındığı sırada bu aşama yaklaşık %97 oranında dolmuş durumda. Ön satışta bugüne kadar 27,6 milyon doların üzerinde fon toplandığı ve 16,7 milyardan fazla token satıldığı bildiriliyor. Ekibinin iddiasına göre ilk aşamadan (Stage 1) giren yatırımcılar şimdiden %120 kârda. Şu anda 0,0022 dolardan alan yatırımcılar ise hedeflenen listeleme fiyatı olan 0,0030 dolara kıyasla %36’lık bir yükseliş potansiyeli görüyor. Bu iddialara göre, uzun vadeli kullanım alanları hesaba katılmadan önceki tablo.

Yapılan açıklamalara göre LILPEPE, CertiK tarafından denetlenmiş durumda; bu da projeye bir güvenilirlik kazandırıyor olabilir. Ayrıca CoinMarketCap’te listelenmiş olması da önemli bir adım olabilir. Asıl büyük oyun ise LILPEPE’nin meme token’lara özel optimize edilmiş bir Layer-2 blokzinciri geliştirmesi. Düşük işlem ücretleri, hızlı transferler ve anti-sniper mekanizmaları vaat ediliyor. Topluluk gerçekten büyürse (777 bin dolarlık çekiliş ve ön satışın ilerleyen aşamalarında en büyük alıcılara 15 ETH’lik Mega Çekiliş gibi teşvikler düşünüldüğünde ekip büyük yatırımları açıkça hedefliyor), bu proje basit bir meme trendinden çıkıp gerçek bir altyapı projesine dönüşebileceği iddia ediliyor. Bazıları tam bir boğa döngüsünde 50 kat kazançtan söz ediyor; ancak bu tahminin çlok riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Dogecoin (DOGE): Tecrübeli Meme Kralı

Kasım 2025 ortası itibarıyla DOGE yaklaşık 0,16 dolardan işlem görüyor. Eski zirve günlerinden uzak olsa da bu, OG meme coin’in oyunun dışında kaldığı anlamına gelmiyor. On-chain veriler ve teknik görünüme göre DOGE, 0,14–0,15 dolar bandında çift dip (double-bottom) desteğini koruyor. Bazı yatırımcılar bunu potansiyel bir sıçrama zemini olarak yorumluyor.

DOGE’un bir sonraki yükseliş potansiyeli marka gücünden geliyor. Sessizce birikim yapan balinalar, makro likiditenin geri dönmesi ve spekülatif sermayenin yeniden meme coin’lere yönelmesi bir ralliyi tetikleyebilir. DOGE birikim aralığını yukarı kırarsa, bazı teknik göstergeler 0,20 dolar, hatta momentum güçlenirse 0,26 dolar seviyelerini işaret ediyor.

SPX6900 (SPX): “Mission Coin” Enerjisi

SPX, düşüşlerden toparlanma sürecinde ve on-chain veriler balinaların alım yaptığını gösteriyor. Santiment verilerine göre büyük cüzdanlar (100 milyon – 1 milyar SPX) pozisyonlarını korurken, orta ölçekli cüzdanlar (10 milyon – 100 milyon SPX) varlıklarını artırıyor. Ayrıca türev piyasalarda açık pozisyonlarda (open interest) son dönemde bir artış yaşandı; bu da trader’lar arasında iyimserliğin yeniden canlandığını gösteriyor.

Reddit’teki yatırımcılar SPX etrafında güçlü anlatılar oluşturuyor. Birçok kişi bunu sıradan bir meme coin değil, “misyon coin” olarak tanımlıyor. Yaygın bir tez, boğa piyasasında topluluk elinde tutmaya devam eder ve meme çılgınlığı geri dönerse SPX’in 100 dolar veya daha üzeri seviyelere ulaşabileceği yönünde.

Bonk (BONK): Gerçek Kullanım Alanı Olan Solana Meme’i

BONK, mutlak dolar bazında oldukça düşük bir fiyattan işlem görüyor; kaynaklara göre token başına yaklaşık 0,0000195 dolar seviyesinde. Son dönemlerde haftalık bazda %35 gibi güçlü sıçramalar yaşadı. Teknik analizlere dayalı fiyat modelleri, bir kırılım senaryosunda BONK’un 0,000025 dolar seviyelerine doğru hareket edebileceğini öne sürüyor.

Fartcoin (FARTCOIN): Balinaları Cezbeden Meme

FARTCOIN, en sert hareketleri yapan coin’lerden biri oldu. Bitrue verilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,48 doların oldukça altında işlem görüyor. Kısa vadede ciddi bir geri çekilme yaşandı; bazı analizler zirvesinden %75 düşüş sonrası yaklaşık 0,30 dolar civarında işlem gördüğünü belirtiyor. Analistler, momentumun geri dönmesi hâlinde 1,29 dolar ve daha iyimser senaryoda 2,00–2,50 dolar aralığını hedef olarak gösteriyor.

Sonuç

İddialara göre şu anda yatırım yapacak kişiler portföyü bölerek ilerleyebilir: Önemli bir kısmı LILPEPE’ye (ön satış ve erken aşama potansiyeli nedeniyle) yatırılabileceği iddia ediliyor. Yapılan açıklamalara göre şu anda 2026 yılında meme coin hype’ının geri dönme olasılığı var.

