RIPPLE (XRP)

XRP Çöküyor mu? 2 Doların Altındaki Kapanış Piyasayı Ayağa Kaldırdı

Özet

  • XRP, 2,00 dolar desteğinin altında kalıcı kalarak teknik kırılım sinyali üretti ve satış baskısı güç kazandı.
  • Göstergeler 1,63 dolar bölgesine doğru geri çekilme riskini desteklerken, olumlu dönüş için 2,27 dolar üzeri kapanışlar kritik eşik olarak izleniyor.
  • Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi kısa vadeli risk iştahı üzerinden fiyat hareketini hızlandırabilecek bir katalizör konumunda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Ripple $1.93‘ın XRP’sinin fiyatı aylardır savunulan 2,00 dolar desteğinin altında kalıcı bir kapanış serisi üreterek teknik anlamda kırılım bölgesine girdi. Ocak ayından beri 2 doların altına kısa süreli sarkmalar görülse de fiyat en fazla iki günlük mumla sınırlı kalmış, ardından V şeklinde toparlanmalarla yeniden destek üzerine dönmüştü. Pazar günü başlayan düşüşle birlikte 2 doların altında tutunma öne çıkınca satış tarafının eli güçlendi. Ripple’ın sınır ötesi ödemelerde kullanılan XRP’sinde yatırımcılar şimdi daha derin geri çekilme riskini ve kısa vadeli toparlanma koşullarını izliyor.

İçindekiler
1 2 Dolar Altındaki Kalıcılık XRP’de Satış Baskısını Artırıyor
2 Toparlanma İçin Hangi Seviye Aşılmalı?

2 Dolar Altındaki Kalıcılık XRP’de Satış Baskısını Artırıyor

XRP‘ye teknik analiz penceresinde 2,00 doların altına yerleşme uzun süre taşınan desteğin kaybedildiğine işaret ediyor. Pazar gününden itibaren fiyatın bu seviyenin altında kalması önceki hızlı geri dönüş örneklerinden ayrışıyor ve piyasaya yeni satıcıların eklenmesine zemin hazırlıyor. Destek kırılımları altcoin‘i tutanların riskten kaçınma refleksini tetikleyebildiği için arz tarafı hızla büyüyebiliyor.

Ripple XRP Grafiği

Göstergeler de XRP’de aşağı yönlü senaryoyu destekliyor. 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamaların aşağı eğimli olması, kısa ve uzun vadeli trendlerde zayıflığa işaret ediyor. Momentum ölçen MACD histogramının sıfır çizgisinin altında derinleşen barlar üretmesi aşağı yönlü baskının güç kazandığına dair ek sinyal veriyor.

Bu çerçevede olası hedef bölge olarak 1,63 dolar seviyesi öne çıkıyor. Söz konusu seviye 2024’deki dip bölgesi olan 0,43 dolardan 2025 zirvesi 3,66 dolara uzanan yükselişin yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık geliyor ve piyasalarda sık izlenen bir destek bölgesi olarak kabul ediliyor.

Toparlanma İçin Hangi Seviye Aşılmalı?

Aşağı yönlü tablo Temmuz ayından beri süren düşüş trendiyle de uyumlu. Her yükseliş denemesi bir öncekinden daha zayıf kalıyor. Alıcıların görünümü iyileştirebilmesi için bu dizilimi bozacak net bir hamle gerekiyor. Teknik çerçevede bunun karşılığı Kasım sonundaki zayıf tepkinin zirvesi olan 2,27 doların üzerine geri dönüş olarak tanımlanıyor.

Kısa vadede makro veri başlığı da fiyatlamayı etkileyebilir. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesi halinde küresel piyasada risk iştahını yükseltebilir ve XRP ve diğer kripto paralara destek verebilir. Beklentileri aşan bir veri ise riskten kaçış eğilimini besleyerek 2 dolar altındaki kalıcılığı daha problemli hale getirebilir.

XRP tarafında odak bir yandan 1,63 dolar bölgesine doğru olası geri çekilme ihtimalinde alıcıların nerede devreye gireceğini, diğer yandan 2,27 dolar üzerindeki kapanışların trendi tersine çevirip çeviremeyeceğini görmekte toplanıyor. Yatırımcılar teknik kırılımın ardından gelen günlerde hacim ve momentumun yönü netleştikçe piyasa davranışının daha görünür hale gelmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
