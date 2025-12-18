XRP Çöküyor mu? 2 Doların Altındaki Kapanış Piyasayı Ayağa Kaldırdı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Ripple $1.93‘ın XRP’sinin fiyatı aylardır savunulan 2,00 dolar desteğinin altında kalıcı bir kapanış serisi üreterek teknik anlamda kırılım bölgesine girdi. Ocak ayından beri 2 doların altına kısa süreli sarkmalar görülse de fiyat en fazla iki günlük mumla sınırlı kalmış, ardından V şeklinde toparlanmalarla yeniden destek üzerine dönmüştü. Pazar günü başlayan düşüşle birlikte 2 doların altında tutunma öne çıkınca satış tarafının eli güçlendi. Ripple’ın sınır ötesi ödemelerde kullanılan XRP’sinde yatırımcılar şimdi daha derin geri çekilme riskini ve kısa vadeli toparlanma koşullarını izliyor.

2 Dolar Altındaki Kalıcılık XRP’de Satış Baskısını Artırıyor

XRP‘ye teknik analiz penceresinde 2,00 doların altına yerleşme uzun süre taşınan desteğin kaybedildiğine işaret ediyor. Pazar gününden itibaren fiyatın bu seviyenin altında kalması önceki hızlı geri dönüş örneklerinden ayrışıyor ve piyasaya yeni satıcıların eklenmesine zemin hazırlıyor. Destek kırılımları altcoin‘i tutanların riskten kaçınma refleksini tetikleyebildiği için arz tarafı hızla büyüyebiliyor.

Göstergeler de XRP’de aşağı yönlü senaryoyu destekliyor. 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamaların aşağı eğimli olması, kısa ve uzun vadeli trendlerde zayıflığa işaret ediyor. Momentum ölçen MACD histogramının sıfır çizgisinin altında derinleşen barlar üretmesi aşağı yönlü baskının güç kazandığına dair ek sinyal veriyor.

Bu çerçevede olası hedef bölge olarak 1,63 dolar seviyesi öne çıkıyor. Söz konusu seviye 2024’deki dip bölgesi olan 0,43 dolardan 2025 zirvesi 3,66 dolara uzanan yükselişin yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık geliyor ve piyasalarda sık izlenen bir destek bölgesi olarak kabul ediliyor.

Toparlanma İçin Hangi Seviye Aşılmalı?

Aşağı yönlü tablo Temmuz ayından beri süren düşüş trendiyle de uyumlu. Her yükseliş denemesi bir öncekinden daha zayıf kalıyor. Alıcıların görünümü iyileştirebilmesi için bu dizilimi bozacak net bir hamle gerekiyor. Teknik çerçevede bunun karşılığı Kasım sonundaki zayıf tepkinin zirvesi olan 2,27 doların üzerine geri dönüş olarak tanımlanıyor.

Kısa vadede makro veri başlığı da fiyatlamayı etkileyebilir. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesi halinde küresel piyasada risk iştahını yükseltebilir ve XRP ve diğer kripto paralara destek verebilir. Beklentileri aşan bir veri ise riskten kaçış eğilimini besleyerek 2 dolar altındaki kalıcılığı daha problemli hale getirebilir.

XRP tarafında odak bir yandan 1,63 dolar bölgesine doğru olası geri çekilme ihtimalinde alıcıların nerede devreye gireceğini, diğer yandan 2,27 dolar üzerindeki kapanışların trendi tersine çevirip çeviremeyeceğini görmekte toplanıyor. Yatırımcılar teknik kırılımın ardından gelen günlerde hacim ve momentumun yönü netleştikçe piyasa davranışının daha görünür hale gelmesini bekliyor.