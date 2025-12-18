Bitcoin’de Bekleme Modu: Analistlere Göre Sırada Ne Var?



Bitcoin $87,270.31, Çarşamba günü yaşanan sert dalgalanmaların ardından Perşembe itibarıyla 86.600 dolar bandında denge buldu. Gün içinde fiyatın kısa süreliğine 90.000 dolara yükselip hızla geri çekilmesi zayıf likidite ve makro belirsizliklerin etkisini bir kez daha ortaya koydu. Aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Fed başkanının “faizleri ciddi biçimde indireceğini” söylemesi kripto para piyasasında para politikası beklentilerini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Bitcoin 90.000 Doları Test Etti, Piyasa Katalizör Bekliyor

LVRG Research Direktörü Nick Ruck’a göre Bitcoin’deki son dalgalanmanın ana kaynağı küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, ETF girişlerinin zayıflaması, türev piyasasında kaldıraç çözülmesi ve para politikası belirsizliği nedeniyle hisse senetleriyle korelasyonun yükselmesi. Ruck, fiyatın yıl sonu portföy yeniden konumlanmasıyla da şekillendiğini Noel Baba rallisi beklentilerinin sönmesinin iştahı baskıladığını ifade etti.

Kronos Research CIO’su Vincent Liu ise 85.000–86.000 dolar aralığının mevsimsellikten çok yeniden fiyatlama izlenimi verdiğini söyledi. Liu’ya göre güçlü yükselişin ardından fon akışları soğudu, kaldıraç tarafı dengelendi ve piyasa yeni bir itici güç arıyor. Uzman taze likidite gelene kadar dalgalı-yatay görünümün temel senaryo olmaya devam edeceğini vurguladı.

Liu, daha derin bir düzeltmenin henüz kripto kışı anlamına gelmediğini de ekledi. Ona göre fiyat “True Market Mean” olarak adlandırdığı yaklaşık 81.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece zaman odaklı, zorlu bir yatay seyir öne çıkıyor; 81.000 dolar altına sarkma halinde ise düşüş riskinin belirginleşeceği uyarısında bulundu.

Trump’tan Yeni Fed Mesajı: “Faizler Çok Daha Aşağı İnecek”

Her iki analist de kripto para piyasasının 2026’ya makro belirsizliklerle gireceğini düşünüyor. Fed, son üç FOMC toplantısında faiz indirimine gitmiş olsa da Fed Başkanı Jerome Powell, Ocak ayında yeni bir indirimin gelmeyebileceğine işaret etti. CME Group’un FedWatch aracı gelecek ay indirime gidilmeme olasılığını yüzde 73,4 olarak gösterirken Polymarket aynı senaryoya yüzde 76 ihtimal veriyor. Şu anda ABD’de faizde mevcut hedef aralık yüzde 3,50–3,75 seviyesinde.

Reuters’ın haberine göre Trump, Çarşamba günü yaptığı bir konuşmada Powell’ın Mayıs ayındaki ayrılışının ardından göreve gelecek yeni Fed başkanının faizleri çok daha düşük seviyelere çekmeyi savunacağını söyledi. Trump, daha önce ABD’deki borçlanma maliyetlerinde referans faizin yüzde 1 veya altına inmesini görmek istediğini dile getirmişti ve “yeni yılın başında” yeni başkan adayını açıklayacağını belirtti.

Aynı gün Trump’ın kripto paralarla olumlu yaklaşımıyla bilinen Fed Üyesi Christopher Waller ile görüştüğü bildirildi. Beş aday arasında eski Fed Üyesi Kevin Warsh ile Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in öne çıkan isimler olarak değerlendirildiği kaydedildi.