Altcoin Ethereum 100 Kat Hızlanabilir mi? ETHGas’den Tartışılan Modeli

ETHGas, Ethereum $2,959.50 üzerindeki “blok alanı” için vadeli işlem pazarı yeri kurduğunu açıklarken yatırım turunda 12 milyon dolar fon topladı ve doğrulayıcılar ile blok inşa edicilerden yaklaşık 800 milyon dolarlık likidite taahhüdü aldığını duyurdu. Polychain Capital liderliğinde tamamlanan turda Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT ve Amber Group yer aldı. Kurucu Kevin Lepsoe’ya göre yapı nakit yatırım yerine pazar yerine sağlanacak blok alanı likiditesine dayanıyor ve amaç gas ücretleri öngörülebilir kılarken doğrulayıcı getirilerini artırmak.

800 Milyon Dolarlık Likidite Taahhüdü

ETHGas, Temmuz ayında başlayan ve geçen ay kapanan yatırım turunda 12 milyon dolar topladığını, işlemin tamamen token turu şeklinde, gelecekteki token’ler için basit anlaşma (SAFT) yapısıyla kurgulandığını bildirdi. Lepsoe, proje değerlemesini paylaşmazken tur kapsamında yönetim kurulu ya da danışman koltuğu verilmediğini söyledi. Projenin 2024 ortasında yaklaşık 5 milyon dolarlık açıklanmayan bir ön yatırım turu daha gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yatırıma paralel olarak Ethereum doğrulayıcıları, blok inşa edicileri ve rölelerin toplamda yaklaşık 800 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu aktarıldı. Lepsoe, söz konusu katkının nakit yatırım değil, ETHGas pazar yerine blok alanı arzı şeklinde sağlanan likidite olduğunu ve katılımcıların karşılığında daha yüksek ve daha öngörülebilir getiri hedeflediğini belirtti.

Gelir modeli tarafında ETHGas’in blok alanı vadeli işlemlerinde yüzde 5 işlem ücreti aldığı, ilerleyen dönemde gerçek zamanlı mutabakat gerektiren uygulamalardan ek ücret planladığı kaydedildi.

Ethereum blok alanı vadeli işlemleri nasıl çalışıyor, hedef ne?

ETHGas, blok üretiminin yalnızca anlık açık artırma dinamiklerine bağlı kalması yerine blok alanının önceden alınıp satılabildiği bir piyasa tasarladığını söylüyor. Blok alanı Ethereum bloklarının içine hangi işlemlerin hangi sırayla ve hangi maliyetle gireceğini belirleyen kapasite olarak tanımlanıyor. Lepsoe, sistemin proposer-builder separation (PBS) olarak bilinen mevcut üretim hattının üstünde konumlandığını, mevcut düzeni değiştirmek yerine ona eklendiğini vurguladı.

Pazar yerinde doğrulayıcıların 64 bloka kadar, yaklaşık 12,8 dakika önceden blok alanı satabildiği, tarafların ise tam blok satışı, belirli blokta dahil edilme garantisi, belirli fiyattan ya da önceden tanımlanmış Blockchain durumunda yürütme garantisi ve ardışık çoklu blok paketleri gibi farklı taahhüt türleriyle işlem yapabildiği anlatıldı. Lepsoe, bunun doğrulayıcıların daha fazla MEV yakalamasını sağlayarak staker getirilerini yükseltme motivasyonu yarattığını dile getirdi.

Kullanıcı cephesinde hedef trader’lar, uygulamalar ve kurumlar için gas ücretleri hedge etmek, yürütme için ön ödeme yapmak ve gas sıçramalarından kaçınmak. Lepsoe, geleneksel finans ve egemen fonlardan blok alanını anlamaya ve edinmeye yönelik ilgi bulunduğunu, kripto para hazine şirketlerinden daha büyük taahhütlerin de gündemde olduğunu, Ocak ayında yeni paylaşımlar yapılacağını söyledi. Ayrıca blokların 50–100 milisaniyelik yüzlerce parçaya bölünmesiyle Ethereum’un 100–200 kat hızlanabileceği, bunun MEV’i önemli ölçüde azaltırken AMM’lerin arbitraj gelirlerini artırabileceği iddia edildi. Tam yaygın devreye alım için hedef zamanlama 2026 ilk çeyrek olarak verildi.