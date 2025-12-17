Düşüşü Bilen Kripto Para Kahininin Bugünkü Tahmini



85.314 dolara kadar gerileyen Bitcoin $87,270.31 fiyatı riskten kaçan yatırımcıların endişelerini yansıtıyor. Altcoinlerde kayıplar çok daha fazla ve birçoğu önemli destek seviyelerine geriledi. Elbette iyi şeyler de oluyor örneğin Coinbase hisse senedi trade özelliğini devreye alacağını duyurdu. Ancak kripto paralarda Aralık ayının geri kalanı ve Ocak için negatiflik hakim. Peki kripto para kahini ne düşünüyor?

Kripto Para Kahini Tahmin

Haftalardır dikkat çektiğimiz negatiflikler vardı ve bu haftanın birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yapması nedeniyle yatırımcılar için iyi geçmeme ihtimalinden bahsetmiştik. Şaşırtıcı olmadı en son Pazar günü paylaştığımız uyarıların ardından BTC 90 bin dolardan 85 bin dolara kadar geriledi ve son 24 saatte birkaç dakikalığına da olsa BTC 90 bin doları gördü.

Son 2 çeyrektir düşüş beklentisini daha gür sesle dillendiren ve düşüşleri doğru tahmin eden kripto kahini lakaplı Roman Trading ise birkaç saat önce güncel grafikleri paylaştı. 90 bin dolar tuzağıyla ilgili şunları yazdı;

“BTC’deki her bir sıçrama satışa dönüşeceğini unutmayın. Bu aptalların tuzağına düşmeyin. Ne olacağını hiç bilmiyorlar.”

Yukarıdaki günlük grafiği paylaşan analist son detaylı değerlendirmesinde hedefin 76 bin doların da altı olduğundan bahsetti.

“84 bin seviyesinde aradığımız sıçramayı yakaladık ve bu, ayı bayrağımızın + 20MA’nın mükemmel bir şekilde yeniden test edilmesiyle sona erdi. Size her sıçramanın dip olduğunu ve boğa piyasasının geleceğini söylemeye devam edecekler. Öyle değil. Sırada 76 bin ve altı var.”

Japonya Faiz Kararı ve Enflasyon

Cuma günü Türkiye saatiyle 07:30’da Japonya Merkez Bankası muhtemelen 25bp faiz artışı yapacak. Faizlerin %0,5 olduğunu düşünürseniz 25bp artışın ne denli büyük bir şey olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. İnsanlar Japonya sıfıra yakın faizle borç verdiği için bu parayı alıp tahvillere, hisse senetlerine ve kripto paralara yatırıyor. Yüz milyarlarca dolar carry trade için küresel piyasalarda dolaşıyor. Ancak ABD faizleri indirip Japonya artırırken gördüğümüz şey carry trade’in bozulmaya başladığıdır. Bu da risk piyasaları için azalan ucuz para nedeniyle düşüş anlamına geliyor.

Önceki faiz kararları kripto paralarda düşüşe neden olmuştu. Bu tarihsel veri bile kripto paraların Cuma günkü karar yaklaşırken korkuyla düşmesi için yeterli. Üstelik Ocak ayında Yüksek Mahkeme Tarife iptali ve kripto para rezerv şirketlerinin MSCI tarafından fon olarak sınıflandırılması gibi büyük negatif gelişmeler bizi bekliyor. Yani tatil haftasına berbat şekilde giriyoruz ve Ocak ayı da haber akışı nedeniyle kötü başlayacakken BTC’nin 80 bin doları kaybetmesi için en doğru zaman önümüzdeki günler. Roman Trading ve diğer düşüş bekleyen analistler bu yüzden umutlu.

Bugün ABD piyasa açılışından 1 saat önce ABD enflasyon verileri açıklanacak. Konsensüs beklentisi %3,1 ve çekirdek TÜFE’nin sabit kalması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararının aynı dakikalarda açıklayacak ve beklenti sabit kalması yönünde. Zaten çoktan indirimlerini tamamladılar ve Fed çok geç kalmışken onlar artık sıkılaşma ihtimalinden bahsediyorlar. Yukarıdaki tablo farklı finans kurumlarının ABD TÜFE beklentilerini gösteriyor.

Bugünlerde haber akışınızın güncel olması önemli çünkü büyük gelişmelerin büyük sonuçları herkesi etkiliyor. CryptoAppsy haberler bölümü işinizi kolaylaştırabilir.