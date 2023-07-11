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Yatırımcıları endişelendiren birçok potansiyel risk var ve bunlar iştahı baltalamaya devam ediyor. Bunlardan biri için sadece aylar kaldı. 2023 yılı içinde yaşanacak satışların korkusuyla fiyatın birçok kez aşırı satışlar yaşadığını gördük. Şimdi korkulan olay için yatırımcılar artık gün saymaya başladı.

MTGOX Bitcoin Satışları

Kripto para topluluğu aktif olarak 2024 yılında Bitcoin‘in halving olayına odaklandı. Ancak yakın zamanda yeni halving öncesinde halen aşılması gerekilen zor yollar var. Bunların başında da MTGOX satışları geliyor. Saldırıya uğrayan Bitcoin borsası Mt. Gox’un kayyumu, Ekim 2023’ün sonuna kadar borsanın alacaklılarına nihayet geri ödeme yapacak. Bazı sektör gözlemcileri, bu gerçekleşirse kripto para piyasasının çeşitli şekillerde önemli ölçüde etkilenebileceği konusunda hemfikir.

2010 yılında kurulan Mt. Gox bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı ve çöküşünden önce tüm BTC işlemlerinin yaklaşık %70’ini gerçekleştirdiği tahmin ediliyordu. Bu da bugün Binance + Coinbase borsasının hali hazırdaki pazar payına yakın bir rakamı temsil ediyor.

Artık feshedilmiş olan borsa, 2014 yılında yaşanan bir güvenlik ihlalinde 850.000 BTC’yi yani dolaşımdaki (bugün) tüm Bitcoin’lerin %4’ünü kaybetti. Bu olay Mt. Gox’u tüm zamanların en büyük kripto para iflaslarından biri haline getirdi ve dokuz yıl sonra alacaklılara henüz geri ödeme yapılmadı.

Ekim Ayı Kripto Paralar

Mevcut Mt. Gox geri ödeme son tarihinin yaklaşık üç ay içinde gerçekleşmesi planlandığından uzmanların yaşanacaklara dair görüşlerini incelemek faydalı olabilir. WhaleWire kurucusu ve CEO’su Jacob King, Mt. Gox’un geri ödemesinin, piyasa üzerinde önemli bir etkisi olacağının altını çizdi.

“Bu satış emri akını fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir ve potansiyel olarak bir piyasa düşüşüne yol açabilir. Bu basit bir soru, yatırımcılar ne yapacak? Geçen yıl boyunca alımdan çok satım gördük ve Mt. Gox’ta kaybedenlerin çoğu kriptoyu geride bıraktı. Yaşanan onca şeyden sonra daha uzun yıllar varlıklarını tutma ihtimalleri düşük.”

Mt. Gox alacaklılarından bazıları, geri ödeme yapıldıktan sonra Bitcoin piyasasının bir miktar satış baskısıyla karşılaşabileceğini kabul ediyor. Ancak, kendisini Mt. Gox alacaklısı olarak tanımlayan bir trader şunları söyledi;

“Bitcoin’lerimizi aldığımızda, sanırım hepimiz elimizde tutacağız. Ancak bu coinlerin piyasaya sürüleceği haberi dünyaya yayıldığında, coinleri olan ancak hak sahibi olmayan kişiler fiyatın düşmesinden korktukları için satış yapacaklar.”

Mt. Gox, Ekim ayı sonuna kadar dünyanın dört bir yanından toplam 10.000’den fazla kripto alacaklısına geri ödeme yapmayı bekliyor. Borsanın 850.000 BTC kaybetmesine rağmen, Mt. Gox hack olayından kaynaklanan toplam kayıpların yalnızca bir kısmını geri ödeyecek çünkü firma fonların yalnızca bir kısmını kurtarabildi. Son raporlara göre Mt. Gox alacaklılarına 142.000 BTC (4,3 milyar dolar) ve yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 143.000 BCH ödenecek. Bugünlerde hızla yükselen BCH için de satış riski azımsanacak gibi değil.

Quantum Economics’in kurucusu Mati Greenspan şunları söyledi;

“Her iki durumda da bu çok fazla bir şey gibi görünmüyor. Günlük on-chain hacimler ortalama 12 milyar dolar seviyesinde, borsa hacimlerinin ise günde 18 milyar dolar civarında olduğu bildiriliyor. Yani bu kesinlikle piyasanın nispeten kısa bir zaman diliminde absorbe edebileceği bir şey. Bu olayla ilgili spekülasyonlar nedeniyle bir miktar satış baskısı olabileceğini tahmin ediyorum. Birçok insan temel matematiği bilmiyor.”

Yine de 4,3 milyar dolarlık satışın kısa süre içinde organize biçimde başlaması diğer yatırımcıların da katılımıyla çarpan etkisi oluşturabilir. Binance borsasında halen 40-50 milyon dolarlık satışlarla fiyatı 1000 dolara yakın hareket ettirebiliyorsunuz. Piyasa yapıcıların eksikliği yaşanacak satış dalgasının beklenenden büyük bir düşüş sürecine neden olmasını sağlayabilir.