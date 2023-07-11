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Teknoloji devi Microsoft diğerleri gibi kripto şirketleriyle ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Elbette bu durum altcoinlerin fiyatının hızla yükselmesini sağlıyor. Birkaç dakika önce yapılan duyuruyla popüler altcoin hızla yükselmeye başladı.

İçerik Rehberi 1 Microsoft’un Ortaklık Kurduğu Altcoin

Microsoft’un Ortaklık Kurduğu Altcoin

Axelar ve teknoloji devi Microsoft, kamu ve özel blockchainler arasında köprü kurmak için bir ortaklık kurduklarını duyurdu. İşbirliği kapsamında Axelar, Microsoft’un Azure pazarına katılarak geliştiricilerin çevrimiçi mağazasında listelenen ilk cross-chain protokolü olacak. Axelar’ın sözcüsü Galen Moore, yaptığı açıklamada, bu girişimin Axelar’ın Microsoft’un bulut hizmeti Azure’u kullanan on binlerce şirkete ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

“Bu, yerleşik internet teknolojisini kullanıcılar için anlamlı olacak şekilde halka açık blockchainleriyle bütünleştiren ürünler için muazzam bir potansiyele sahip”.

Şirketler ayrıca yapay zeka (AI) uygulamalarını desteklemek için kamu ve özel blockchainlerin entegrasyonunu da araştıracak. Bu çözümlerin doğası hakkında konuşan Axelar kurucu ortağı Sergey Gorbunov, yapay zekaya duyulan güvenin birden fazla katmandan gelmesi gerektiğini açıkladı:

“Modeller olması gereken veriler üzerinde mi eğitiliyor? Modellere herhangi bir özel veri sızdı mı? AI’ye gönderilen sorgular doğru sonuçlar veriyor mu? Verilerin kaynağını doğrulayabilir miyiz? Bu soruların yanıtları olmadan, AI’yi toplumlarımızın bir “üyesi” olacak şekilde entegre etmek zordur.”

Şirketin web sitesinde, Azure‘un geliştiriciler ve işletmeler için pazar yerinde 25.000’den fazla uygulama ve hizmetin mevcut olduğu belirtiliyor. Platformda yapılan bir arama, blockchain teknolojisi tarafından desteklenen en az 200 çözümü ortaya koyuyor.

Son dakika duyurusunun ardından fiyat hızla yükselişe geçti.