Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Microsoft Bu Altcoinle Ortalık Kuruyor! Fiyat Uçuşa Geçti!

Son Dakika: Microsoft Bu Altcoinle Ortalık Kuruyor! Fiyat Uçuşa Geçti!

Özet

  • Microsoft ve Axelar ortaklık kurdu.
  • Blockchain birlikte çalışabilirlik çözümleri için işbirliği yapacaklar.
  • Haberin ardından AXL Coin fiyatı yükselişe geçti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:12
11 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Teknoloji devi Microsoft diğerleri gibi kripto şirketleriyle ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Elbette bu durum altcoinlerin fiyatının hızla yükselmesini sağlıyor. Birkaç dakika önce yapılan duyuruyla popüler altcoin hızla yükselmeye başladı.

Microsoft’un Ortaklık Kurduğu Altcoin

Axelar ve teknoloji devi Microsoft, kamu ve özel blockchainler arasında köprü kurmak için bir ortaklık kurduklarını duyurdu. İşbirliği kapsamında Axelar, Microsoft’un Azure pazarına katılarak geliştiricilerin çevrimiçi mağazasında listelenen ilk cross-chain protokolü olacak. Axelar’ın sözcüsü Galen Moore, yaptığı açıklamada, bu girişimin Axelar’ın Microsoft’un bulut hizmeti Azure’u kullanan on binlerce şirkete ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

“Bu, yerleşik internet teknolojisini kullanıcılar için anlamlı olacak şekilde halka açık blockchainleriyle bütünleştiren ürünler için muazzam bir potansiyele sahip”.

Şirketler ayrıca yapay zeka (AI) uygulamalarını desteklemek için kamu ve özel blockchainlerin entegrasyonunu da araştıracak. Bu çözümlerin doğası hakkında konuşan Axelar kurucu ortağı Sergey Gorbunov, yapay zekaya duyulan güvenin birden fazla katmandan gelmesi gerektiğini açıkladı:

“Modeller olması gereken veriler üzerinde mi eğitiliyor? Modellere herhangi bir özel veri sızdı mı? AI’ye gönderilen sorgular doğru sonuçlar veriyor mu? Verilerin kaynağını doğrulayabilir miyiz? Bu soruların yanıtları olmadan, AI’yi toplumlarımızın bir “üyesi” olacak şekilde entegre etmek zordur.”

Şirketin web sitesinde, Azure‘un geliştiriciler ve işletmeler için pazar yerinde 25.000’den fazla uygulama ve hizmetin mevcut olduğu belirtiliyor. Platformda yapılan bir arama, blockchain teknolojisi tarafından desteklenen en az 200 çözümü ortaya koyuyor.

Son dakika duyurusunun ardından fiyat hızla yükselişe geçti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
4 Altcoine Dikkat! Bu Ay Fiyatları Çakılabilir! Büyük Satış Baskısı Kapıda!
4 Altcoine Dikkat! Bu Ay Fiyatları Çakılabilir! Büyük Satış Baskısı Kapıda!
Son Dakika: Erişim Açıldı! FTX Mağdurlarının Yapması Gerekenler!
Son Dakika: Erişim Açıldı! FTX Mağdurlarının Yapması Gerekenler!
Son Dakika: O Altcoin Listelenecek! Kripto Para Yükselişe Geçti!
Son Dakika: O Altcoin Listelenecek! Kripto Para Yükselişe Geçti!
Herkesin Beklediği Altcoin’in Büyük Güncellemesi İçin Saatler Kaldı: Fiyat Ne Yöne Gidecek?
Herkesin Beklediği Altcoin’in Büyük Güncellemesi İçin Saatler Kaldı: Fiyat Ne Yöne Gidecek?
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu
Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu
Yüzde 1000’lik Artış! Listeleme Haberi Altcoin’in Fiyatını ve İşlem Hacmini Uçurdu!
Yüzde 1000’lik Artış! Listeleme Haberi Altcoin’in Fiyatını ve İşlem Hacmini Uçurdu!
Bir Devir Kapanıyor! Algorand (ALGO) Ekosistemindeki En Büyük DeFi Protokolüne Elveda!
Bir Devir Kapanıyor! Algorand (ALGO) Ekosistemindeki En Büyük DeFi Protokolüne Elveda!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023