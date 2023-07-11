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Milyarder Chamath: Ocak 2024’ü Bekleyin! Kripto Paralarda Neler Olacak?

Özet

  • Milyarder Chamath Palihapitiya hızlı faiz artışlarının ödenemeyen borçlar doğuracağını söylüyor.
  • Büyük şirketler borçlarını ödemekte zorlanabilir.
  • Fed'in trilyonlarca dolarlık değerlemenin erimesini önlemek için hızlı faiz indirimlerine gitmesi gerekebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:45
11 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyaca ünlü milyarder Chamath Palihapitiya kripto para yatırımcılarını da ilgilendiren önemli bir hususla ilgili konuştu. Geçmişte birçok kez makro cephede yaşanacaklarla ilgili uyarılarda bulunan ismin haklı çıktığı dönemler de oldu. Peki bu sefer insanları neden uyarıyor? Kripto para yatırımcılarını Ocak 2024 tarihinde neler bekliyor?

Ünlü Milyarder Ekonomi Yorumu

Palihapitiya, Amerika’nın en büyük şirketlerinin büyük bir borç duvarına çarpmak üzere olduğu ve bunların Ocak 2024’e kadar ödeneceği konusunda uyarıda bulundu. All-In Podcast’in yeni bölümünde risk sermayedarı, geçtiğimiz yıl faiz oranlarındaki hızlı yükselişin, faiz oranlarının %0’a yakın olduğu pandemi döneminde yoğun bir şekilde borçlanan şirketler üzerinde büyük bir baskı yarattığını söylüyor. Palihapitiya’ya göre, gayrimenkul ve özel sermaye sektörlerindeki bir grup aşırı kaldıraçlı firmanın kurtarılması gerekecek çünkü muazzam miktardaki borç onları tehlikeli bir duruma sokabilir.

“Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşmakta olan bir kredi krizi var… Kurumsal Amerika’nın çarpmak üzere olduğu borç duvarı oldukça anlamlı… Bu şirketlerin birçoğu iğneyi deliğinden geçirmek zorunda kalacak çünkü önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde faiz oranları önemli ölçüde düşmezse, bu insanlar taşıyamayacakları oranlarda faiz ödüyor olacak.

Ve muhtemelen bazı borç sözleşmelerini ihlal etmeye devam edecekler. Burada önemli olan bir husus, borç veren kuruluşların imzaladıkları bazı çok katı kurallar ve sözleşmelerin bulunmasıdır ve bunlardan biri de FAVÖK’ün (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar) yüzdesi ve/veya katı olarak ne kadar borcum olabileceğidir. Yani bu, tahvil sahiplerinin aşırı borçlanmamanız riskini yönetmesinin bir yoludur.

Şimdi sorun şu ki, eğer kazançlarınızda bir durgunluk yaşarsanız ve/veya faizler yükselirse, bu iki şeyden biri ters gidebilir ve birdenbire FAVÖK’ünüzün yedi ya da sekiz katına çıkabilir ve çok ama çok kötü bir duruma düşebilirsiniz. Bence gayrimenkul sektöründe aşırı kaldıraçlı şirketlerden oluşan bir portföy var ve özel sermaye sektöründe de aşırı kaldıraçlı şirketlerden oluşan bir portföy var. Bu şirketlerin yeniden yapılandırılması gerekecek ve bu muhtemelen trilyonlarca sermaye değer düşüklüğüne mal olacak.”

Kripto Paraları Nasıl Etkiler

Eğer Palihapitiya tüm bunları aşırı şüpheciliği nedeniyle dillendirmiyorsa Fed’in çözmesi gereken ciddi bir sorunu var demektir. Fed enflasyonla mücadele ederken ABD’li devasa şirketlerin de domino taşı gibi devrilmesini engellemek zorunda. Bunu başaramazsa resesyon, işsizlik, ekonomide beklenti üstü aşırı küçülme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.

O halde Ocak ayı yaklaştıkça Fed’in aşırı sıkılaşmanın getirdiği riskleri daha ciddi biçimde ele alması gerekecek. Peki kriptoyla bu konunun bağlantısı ne? Yüksek faiz piyasada serbest dolaşan paranın azalmasına neden olur, eğer ucuz para yoksa kripto da yükselemez. Fed eğer yüksek faiz nedeniyle şirketlerin zor durumda kaldığını görürse faizleri hızla düşürmek zorunda kalır. Üstelik bu riski bugünden görüyorsa Temmuz ayında artış yapmadığını da görebiliriz. Tüm bunlar ucuz paranın artmasını ve kriptonun kuzeye koşmasını sağlar.

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