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Haftalar içinde fiyatın yüzde 200 civarında arttığını gördük ve henüz ralli başlamadan uzmanlar bu konuda uyarmıştı. Haziran ayı altcoinlerin geneli için SEC darbesi nedeniyle iyi geçmemişti. Ancak popüler Bitcoin forku arkasına aldığı trilyon dolarlık destekle yönünü yukarı çevirdi. O günlerde uzmanların paylaştığı 2 hedef net biçimde gerçekleşti. Peki sırada ne var?

Bitcoin Cash (BCH) Neden Yükseldi?

30 Haziran’da Bitcoin Cash (BCH) fiyatı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 10 Haziran’da başlayan kayda değer ralliyi genişletti. Şimdiye kadar BCH fiyatı, önemli bir geri çekilme yaşamadan %200 gibi etkileyici bir oranda artış gösterdi. Bunun temelde iki nedeni vardı ve bu gerekçelerden dolayı yatırımcılardaki talep artışı katlandı.

Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketlerinin birlikte başlattığı kripto takas platformu EDX Markets platformda BCH’yi listeledi.

Menkul kıymet olmama ihtimali yüksek altcoinlere genel talep artışı olduğunu gördük. BTC’nin emtia olduğu herkesçe kabul görüyor. Onun forkları da BTC ile direkt bağlantılı olduğu için emtia sınıflandırmasına girebilir. Bu yüzden de yatırımcılardaki talep katlanarak arttı.

BCH Coin Yorum

Haftalık zaman dilimi için teknik analize bakıldığında, BCH fiyatının Mayıs 2021’den bu yana uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altına düştüğü görülüyor. Bunu yaparken BCH, Aralık 2018’de ulaşılan tüm zamanların en düşük seviyesi olan 81 doların yalnızca biraz üzerinde olan 86 dolara kadar düştü. Ancak, BCH fiyatı o zamandan bu yana önemli ölçüde arttı. Ocak 2023’ün başında, fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı. O sırada bu hat 609 gündür yerinde duruyordu. BCH Haziran ayında kırılma öncesi seviyelerine düşerken, çift dip formasyonunu tamamladıktan sonra keskin bir sıçrama yaptı. Çift dip bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir ve genellikle önemli yukarı yönlü hareketlere yol açar. O zamandan bu yana, BCH fiyatı yaklaşık %200 oranında artmıştır.

Şu anda BCH, tepkisi gelecekteki trend için çok önemli olan 285 dolar bölgesinin hemen altında işlem görüyor. Haftalık RSI yükselişin devamını destekliyor.

Kısa vadeli grafikte ise dalga sayımı önemli sinyaller gönderiyor. Kısa vadeli düşüş yaşanma ihtimali olsa da rota uzun vadede yukarı yönlü. Güncel analiz BCH fiyatının beş dalgalı bir yukarı hareketin üçüncü dalgasının tepesine ulaştığını göstermektedir. Bu üçüncü dalga tipik olarak yükseliş dalgaları arasında en yoğun olanıdır. Şimdiye kadar, üçüncü dalganın uzunluğu birinci dalganın 3,61 katı olmuştur; bu da benzeri görülmemiş bir dalga olmasa da üçüncü dalga için etkileyici bir zirve doğurduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli düşüş yaşandıktan sonra veya önce fiyatı 329 dolar seviyesi üzerinde yapacağı kapanışlar 360 dolar ve üstünde daha yüksek bir tepeye zemin hazırlayabilir.