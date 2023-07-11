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Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!

Özet

  • COMP Coin fiyatı 80 dolara ulaşabilir.
  • TOMO eğer 1 dolar desteğini koruyamazsa 0,8 dolara düşebilir.
  • SOL Coin 22,5 dolar üstü kapanışlarda 26 doları hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:45
11 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hafta sonu kripto para piyasalarının geneli için pek hareketli değildi. Ancak birkaç altcoin etkileyici kazançlar elde etti. TOMO, COMP ve SOL Coin kazanç elde eden altcoinler arasında listenin başında yer alıyordu. Peki orta ve uzun vadede beklentiler ne yönde? Hafta sonu kazandıran altcoinler ve fiyat beklentileri.

Tomochain (TOMO)

TOMO fiyatı 28 Mayıs’ta yılın en yüksek seviyesi olan 2,55 dolara ulaştığından beri düştü. Bu düşüş 29 Haziran’da 111 gündür yükselmekte olan bir destek hattının kırılmasına neden oldu. Bu tür uzun vadeli yapılardan gelen kırılmalar genellikle önceki yükseliş trendinin sona erdiğine işaret eder. Dolayısıyla bu kırılmaları keskin aşağı yönlü hareketler takip eder. Ancak TOMO Coin 1 dolar seviyesinden etkileyici bir sıçrama yaptı.

10 Temmuz’da tekrar yükselen destek çizgisine ulaştı ve bunu direnç olarak doğruladı. TOMO fiyatı düşer ve 1 doların altında kapanışlar görürse 0,8 dolara kadar inebilir. Ancak destek hattı geri alınırsa 1,73 doları hedefleyebilir.

Compoud (COMP)

COMP fiyatı 29 Haziran’da alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Fiyat yükselişine devam etti ve 4 Temmuz’da yılın en yüksek seviyesi olan 70,94 dolara ulaştı. Şimdilik 57 dolar yatay desteğinin üzerinde tutunuyor ve yükseliş devam ederse sıradaki hedef 80 dolar olabilir.

Aksi senaryoda 57 dolar altı kapanışlar fiyatın 46 dolara kadar gevşemesine neden olabilir.

Solana (SOL)

8 dolarlık dibi gördükten sonra Vitalik Buterin’in manevi desteğiyle yeniden yükselişe geçen fiyat kritik bölgeyi geri aldı. SOL fiyatı 7 Temmuz’da azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Kopuştan önce, çizgi 81 gündür bu bölgeyi aşmaya çalışıyordu. Fiyat eğer 22,5 dolar üstü kapanışlar yapabilirse 26 dolar seviyesi tekrar ziyaret edilebilir. Ancak altında kapanışlar 19 dolara kadar düşüşe neden olacaktır.

TVL halen Solana için düşük ve kurumsalların ağı terk etmiş olması Solana ekosistemini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gerçek bir geri dönüş için ağdaki aktifliğin katlanarak artması ve ağdaki kilitli değerin yeniden daha iyi seviyelere ulaşması gerekecek.

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