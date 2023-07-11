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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hala 30.000 dolar üzerinde tutunma mücadelesi verirken bazı altcoinlerde spesifik yükselişler görülmeye başlandı. Bu altcoinlere özellikle önemli güncellemeleri olanlar veya büyük bir kampanya başlatanlar örnek olarak gösterilebilir. Bu kapsamda bugünün dikkat çeken kripto para birimi de Hedera (HBAR) oldu.

HBAR Güncellemesi Bugün!

HBAR, 30 günlük sürede %9 yükseliş elde ederek aslında bugünün fiyatlamasını yapmış olabilir. Bugün çok kritik bir güncelleme gerçekleştirilecek olan Hedera için uzmanların yorumları ise çok kritik.

Hedera, Mainnet v0.39 güncellemesini bugün hayata geçiriyor ve bunun özellikle güvenlik özelinde bir güncelleme olduğu belirtildi. HBAR ekibi tarafından yapılan açıklamada güncellemenin TSİ 19.00 itibarıyla gerçekleştirileceği ve yaklaşık 60 dakika süreceği vurgulandı. Bu esnada kullanıcıların ağda bazı sorunlar ve kesintiler yaşayabileceği de hatırlatıldı. Kripto para borsalarının da bu süre zarfında bütün HBAR işlemlerini askıya almaları beklenebilir.

HBAR İçin Belirsizlik Sürüyor

Güncellemenin ağdaki bütün ağ düğümlerini etkileyeceği ve hepsinin en kısa sürede güncellemeyi yapması gerektiği belirtildi. Ağdaki genel güvenlik seviyesini bir üst seviyeye taşıyacağı belirtilen bu güncellemenin fiyata etkisi de olabilir. Eğer güncelleme sorunsuz gerçekleştirilirse fiyatın olumlu yönde ivmelenmesi beklenebilir.

Ancak 60 dakikalık sürenin üzerine çıkılması ve beklenmedik risklerin görülmesi, HBAR için sert düşüşü beraberinde getirebilir. Daha önce çeşitli blockchain ağlarında benzer sorunlar yaşanmış ve güncellemelerde gecikmeler olmuştu. Güncelleme sorunsuz gerçekleştirilse bile bunun stabil hale gelmesi için birkaç gün ağın izlenmesi gerekebilir. Solana ağı bunun en büyük örneği olarak gösterilebilir. Solana, ağ odaklı yaşanan birçok sıkıntı ile gündeme gelmişti ve ağ zaman zaman 24 saatten uzun süre devre dışı kalmıştı.

Hedera Coin için 2023 tahminlerine bakıldığında ise yapay zekanın daha önce 0,39 dolar ila 0,58 dolara işaret ettiği görülmüştü. Bu da şu anki fiyatın yaklaşık 10 katı üzerine işaret ediyor. HBAR, tek güncelleme ile böyle bir yükseliş elde etmekte zorlansa da olası bir altcoin boğasında söz konusu hedef daha ihtimal dahilinde kalabilir.