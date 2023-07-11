Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasalarında azalan hacimler altcoinlerin genelinin yatay veya aşağı gitmesine neden oldu. Ancak listeleme gibi altcoinler özelindeki müjdeli haberler halen fiyatlara etki ediyor. Birkaç dakika önce dev kripto para borsası Coinbase yeni bir altcoin listeleyeceğini açıkladı.

İçerik Rehberi 1 HNT Coin Neden Yükseliyor?

HNT Coin Neden Yükseliyor?

ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası Coinbase birkaç dakika önce Solana ağındaki Helium (HNT)’u listeleyeceğini açıkladı. Bu haberin ardından fiyat kısa süre içinde yaklaşık %10 oranında arttı. Solana ekosistemine taşınacağını duyurmasıyla ciddi darbe alan fiyat önemli ölçüde düşmüştü. FTX sonrası Solana’nın cazibesini kaybetmesi bu performansta etkili oldu.

Haberin ardından fiyatın 1,34 dolar seviyelerinden 1,46 doların üstüne sıçradığını gördük. Coinbase borsası özellikle SEC davasının ardından altcoin listelemelerinden daha titiz davranıyor. Bu da yeni listelenen altcoinlere yatırımcılar nazarında ayrı bir statü veriyor.

Listeleme duyurularıyla gelen yükselişlerin hızla tersine dönebileceğini unutmamalıyız. Birçok kez listeleme haberiyle yükselen altcoinler kazanımlarını hızla geri verdi. Yazı hazırlandığı sırada HNT Token fiyatı kazanımlarının çoğunu koruyor.

Coinbase borsası listelemeyi yarın gerçekleştirecek.