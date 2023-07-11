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Çin oldukça kalabalık bir nüfusa sahip ve birçok konuda son derece kısıtlayıcı adımlar atıyor. Çin’in enteresan yasakları başlığıyla 2021 yılında bu konuyu ele almıştık. Ülkede geçmişte N harfinden tutun Astra Seyahate kadar birçok şey yasaklanmıştı. Çin’in enteresan yasakları haberimizde uzun uzun bu konuyu işlemiştik. Şimdi de yapay zeka için yasaklar gündeme geldi.

Çin ve Yapay Zeka Kuralları

Çin’in internet düzenleyicisi yapay zeka ürünlerinin kullandığı bilgileri sansürleyecek ve ülke AI üstünlüğü için savaşırken geliştiricileri çıktılarından sorumlu tutacak. Çin Siber Uzay İdaresi, hükümetin bu ay sonuçlandıracağı düzenlemelerin bir parçası olarak, kuruluşların piyasaya sürüldükten sonra jeneratif ürünleri kaydettirmek için 10 günleri olacağını belirtiyor.

Bununla birlikte Pekin, yapay zeka araçlarının kullanışlılığını engelleyebilecek Komünist tarzı sansür altında inovasyon yapma ikilemini karşılamalıdır. Yeni düzenlemelerin ilk taslağında, AI çabalarının “temel sosyalist değerleri somutlaştırması” ve ulusal birliği teşvik etmesi gerektiği belirtiliyordu. Ancak şirketlerin, AI üstünlüğü için Çin’le savaşan daha dostane rejimler ışığında uyumluluğu mümkün görüp görmediklerini zaman gösterecek. Hong Kong‘lu Profesör Angela Zhang, şirketlerin uyumlu olmayan verileri filtrelemeleri ya da ağır cezalarla karşılaşma riskini göze almaları gerektiğini söyledi.

Sosyalist Yapay Zeka

Çin‘in yeni kuralları, geliştiricileri büyük dil modellerinin ürettiği çıktılardan neredeyse tek başına sorumlu tutuyor. Yakın zamanda Çinli şirketler Baidu ve Alibaba, komünist idealleri ihlal etmeyen üretken araçlar yayınladı. Yani bölgede kullanılan yapay zeka araçlarının temel sosyalist değerlere aykırı olmayacak şekilde eğitilmesi gerekecek.

İnternet sorgularından yabancı ajanlara ait haberlerin kaynak olarak kullanılmasına kadar birçok alanda Çin’de sansür olduğunu gördük. Şimdi de yapay zekaya el atılmış olması Çinliler için yeni bir kısıtlama anlamına geliyor. Sosyal kredi programını uzun süredir devam ettiren Çin son haberlere göre anlık takip edilebilen 600 bin kamera ile vatandaşlarını izleyecek. Tüm bunlar bir filmden alıntı gibi görünse de Çin’in aşırı denetim politikası bölgede yaşayanlar için şaşırtıcı olmaktan çıktı.