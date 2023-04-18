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ABD, kripto para endüstrisi için son derece kritik bir bölge ve Çin bu alanı yeniden kucaklarken onlar tam tersini yapıyor. Düzenleyici netlik halen yok ve bugün Temsilciler Meclisinde SEC başkanı Gensler, Cumhuriyetçileri çileden çıkardı. Coinbase ise gardını almış görünüyor. Peki son gelişmeler neler?

ABD Kripto Para Baskısı

Ülkedeki kripto para şirketleri çok büyük bir sorunla karşı karşıya, düzenleyici kurumlar yapması gereken işe odaklanmıyor. Bugün Gensler ifade verirken bunu net biçimde gördük. Özellikle Cumhuriyetçilerin sorularına uzun ve “siyasi” cevaplar veren SEC Başkanı düzenleyici netlikten bahsederken bile net olamayışıyla gülünç duruma düştü. Sorular çok netti, XRP ve ETH menkul kıymet mi? Gensler bu sorular uzun cevaplar verdi ve aslında hiçbir şey söylemedi. Tam bir siyasi kıvraklıkla konuyu uzatıp soruyu cevaplandırmadan geçiştirmeyi başardı. Eğer kripto şirketleri mevcut yasalara uymak zorundaysa ve yasalar netse neden XRP ve ETH için menkul kıymettir veya değildir diyemiyor?

Çünkü yasalar net değil ve SEC bir şeyler yapabilmek için davalara odaklanıyor. Kayıt dışı menkul kıymet olarak tanımladığı kripto paralarla mahkemede karşı karşıya geliyor. Peki bu kayıt dışı menkul kıymetlerin yasalara uygun hale gelmesi için ne yapması gerektiği hakkında bir yasal süreç var mı? Eğer böyle bir süreç olsaydı ABD’li avukatların SEC’in kapısında sabahladığını görürdük. Ortada bir gömlek var ve üç kollu kripto para endüstrisine herkesin alıştığı tarzda bir gömlek uymuyor. Fakat Gensler, tek kolunuzu kesin ve bu gömleğe girin diyor. Onlarca yıl önce hazırlanmış yasaları buna benzetebiliriz.

Coinbase Davası

Wells bildirimi geldi ve pek yakında Coinbase borsasına kayıtsız menkul kıymet sattığı, stake hizmeti sunduğu için dava açıldığını göreceğiz. Yıllardır halka açık bir şirket olan Coinbase aradan geçen süreçte SEC ile sorunlarını çözmek için yoğun mücadele verdi. Ancak SEC’in iki kollu gömleğine giremedi. İnovasyon, yeniliği desteklemek ve bundan faydalanmak ABD’nin en büyük özelliğiydi. Fakat geleceğin Silikon Vadisinin başka bir ülkede hayatına başlaması için SEC elinden geleni yapıyor. Üç kollu kripto endüstrisini onlarca yıllık gömleğe girmeye zorluyor.

CEO Brian Armstrong 18 Nisan’da CNBC’ye verdiği bir röportajda, Amerika Birleşik Devletleri kripto para borsası Coinbase’in, düzenleyicinin şirketi potansiyel menkul kıymetler yasası ihlalleri konusunda uyarmasının ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzun bir yasal savaşa hazırlandığını söyledi.

“Geçen yıl onlarla 30’dan fazla kez bir araya geldik… onlardan neyi daha iyi ya da farklı yapabileceğimize dair tek bir geri bildirim almadık ve sonra bu Wells Bildirimi geldi. Sanırım ihtiyacımız olan netliği elde etmek ve içtihat oluşturmak için mahkemeye gitmek zorunda kalacağız.”

Armstrong, 18 Nisan’da Londra’da düzenlenen bir fintech etkinliği sırasında, Coinbase’in düzenleyici netlik eksikliği nedeniyle ABD’den taşınmayı düşünebileceğini açıkladı. Şirketin şu anda diğer pazarlara baktığını ve Birleşik Krallık’ın kendisini bir kripto merkezi olarak konumlandırma çabaları nedeniyle öncelikli olduğunu belirtti.