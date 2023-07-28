Yıllardır devam eden mücadelenin ortasında SEC’in azılı düşmanlarından birine dönüşen XRP Coin halen ayakta. Ripple ile giriştiği mücadele şirketin halka arzını engelleyen ve XRP Coin’in fiyatını baskılayan SEC şimdi yolun sonuna yaklaştı. Sorun şu ki Gensler istediği sonucu alamayacak gibi görünüyor.

Ripple (XRP) Haberleri

Firmanın merkez bankası angajmanlarından sorumlu başkan yardımcısı bugün verdiği demeçte Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan uzun yasal savaşının merkez bankalarıyla yaptığı görüşmeler üzerinde “neredeyse hiçbir etkisi olmadığını” söyledi. James Wallis şirketin CBDC anlaşmalarından sorumlu ve Ripple bu alanda önemli bir güce sahip.

James Wallis ayrıca Ripple’ın XRP satışının yatırım sözleşmesi teşkil etmediği kararının sadece Ripple için değil bir bütün olarak sektör için de büyük bir zafer olduğunu söyledi.

“Bu yüzden sizinle konuşmak istemiyoruz diyen hiçbir ülke olmadı”.

Ripple ve Merkez Bankaları

Ripple blockchain tabanlı ödeme sistemleri üzerinde yıllar içinde ciddi tecrübe edindi. ABD dahil birçok ülkenin CBDC ön çalışmalarına katıldı ve onlara teknik destek sağladı. Bu yetenekleri gelecekte birden fazla büyük devletin dijital itibari para birimi için onlara ciddi yükler yükleyebilir. Aynı zamanda mevcut avantajlı konumu nedeniyle Ripple şirket olarak da önemli büyüme potansiyeline sahiptir.

Son olarak Ripple‘ın Pasifik ülkesi Palau ile XRP Ledger üzerinde çalışan ABD dolarına sabit PSC isimli stablecoin üzerinde çalıştığı biliniyor. Türkiye dahil birçok devletin dijital itibari para birimi üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta Çin 2021 yılından bu yana dijital yuan’ı vatandaşlarının kullanımına sunmuş durumda.

Uzun vadede CBDC ortaklıklarının Ripple’ı güçlendirirken XRP Coin için nasıl bir gelecek inşa ettiğini yaşayarak göreceğiz. Şimdilik SEC ile süregelen mücadelenin Ripple’ın işini olumsuz etkilemiyor oluşu oldukça pozitif bir gelişmedir.

XRP Coin yazı hazırlandığı sırada 0,71 dolardan alıcı buluyor. BTC fiyatındaki olumsuz hissiyat yatırımcıların XRP Coin bile olsa altcoinlere daha mesafeli yaklaşmasını sağladı. Diğer taraftan hafta sonu azalan hacimlerle birlikte her iki yöne büyük bir sürpriz kırılma görmemiz mümkün.