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Ünlü Analist Son Noktayı Koydu: Bu Bir Nimet! Bitcoin Mi Dolar Mı?

Özet

  • Bitcoin ve dolar arasında gözle görülür bir ilişki bulunuyor.
  • Doların zayıflığı Bitcoin yükselişinin yolunu açıyor.
  • Oluşabilecek yeni zayıflıklar yeni boğa koşusunu tetikleyebilir.
00:20
9 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı, kripto para başına 28.000 ile 30.000 dolar arasındaki direncin üstesinden gelmekte zorlanıyor. Bununla birlikte, BTC ve ABD doları, 2020’nin sonlarında her ikisinin de yaptığı gibi benzer bir model izliyor gibi görünüyor ve bu da kripto para birimlerinde en son boğa koşusuna yol açmıştı.

Bitcoin Fiyatı Direncin Altında Konsolide Oluyor

Bitcoin fiyatı şu anda 27.500 doların hemen altında işlem görüyor. Dirençte devam eden bir ivme olmamasına rağmen, belirgin bir reddetme eksikliği de olmuştu. Kripto kadar değişken bir piyasada, fiyatlar nadiren dar bir aralıkta çok uzun süre kalabilir. Ve bunu yaptıklarında, volatilitenin serbest kalması ise çoğu zaman beklemeye değer olmuştur.

Daha belirgin bir geri çekilme olmaması nedeniyle, BTC/USD sürekli olarak daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yaptı. Mevcut seviyeyi kaybetmek bu yapıyı ve yıllardır inşa edilen bir desteği bozabilir. Ancak bu seviyeyi korumak, BTC’nin coin başına 10.000 dolardan 60.000 dolara yükseldiği 2020 sonlarına benzer bir hareket yaratabilir.

Aşağıdaki karşılaştırma, BTC/USD’nin 12.000 dolar dirençle mücadele ettiği ve nihayetinde kilit seviyeyi kırdığı anda patlamaya gittiği gibi, kripto para başına 30.000 doların ötesinde kararlı bir geçişin de aynı şeyi yapabileceğini göstermekte.

Endeksi Neden Kripto Kışının Bittiğini Söylüyor?

Fiyat hareketleri mevcut seviyelerde kalırsa, destek yapısı da parabolik bir şekil almaya başlayabilir. Bitcoin geçmişte %12.000 ya da daha fazla süren parabolik ralliler gerçekleştirmişti. En son parabolik tırmanış %1,200 yatırım getirisi sağlamıştı.

Yukarıdaki karşılaştırmada, 2020’de DXY’nin BTC/USD’nin şu anda oluşturduğu aynı yuvarlak desteğin altına düştüğünü görebiliriz. DXY bir kez daha yuvarlatılmış tabana dokunmaya hazır olabilir. Piyasa değerine göre en güçlü kripto para birimi olan Bitcoin tutunduğunda ve dolar daha da düştüğünde, inanılmaz bir boğa koşusu için şartlar oluşmuştu.

DXY, ABD dolarının pound ve yen gibi diğer en iyi para birimlerinden oluşan ağırlıklı bir sepete karşı işlem gördüğü bir endeks olarak biliniyor. Bitcoin ya da kripto ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, piyasalara doların ne zaman güçlü ya da zayıf olduğunu gösterir. USD’nin BTC/USD işlem çiftinin yarısı olması nedeniyle, doların şu anda zayıf olması Bitcoin ve kripto için bir nimet olarak adlandırılabilir.

DXY daha da düşerse, yukarıdaki karşılaştırmadaki ters korelasyonun gösterdiği gibi, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerine de çıkabilir. Bu durum bir ihtimal dahilinde kalmaya hep devam edebilir ama yatırımcılar geniş kripto ekonomisini yatırımları açısından daha dikkatli takip etmeliler.

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