Dogecoin günlük %6 yükselişle 0,1058 dolara çıktı 0,15 dolar hedefi gündeme geldi

Meme coin piyasasında son dönemde görülen yukarı yönlü güçlü harekete Dogecoin liderlik etti. DOGE fiyatı günlük bazda yüzde 6’dan fazla artarak 0,1058 dolara çıktı. Bu ilerleyiş kısa vadede olumlu bir hava yaratırken, genel trendin hala direnç bölgelerine ve geniş pazar momentumuna bağlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Teknik Analiz: Kısa Vadeli Güçlenme

Dogecoin, son günlerdeki zayıf seyirden sonra toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Saatlik grafiklerde alıcılar avantaj elde etmiş durumda ve DOGE kısa ile orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde yer alıyor. Bu teknik görünüm, kısa vadede pozitif bir eğilime işaret ediyor.

Teknik göstergeler de umut verici. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 70 seviyesine yaklaşması yukarı yönlü baskının arttığına işaret ederken, momentuma dayalı göstergeler ve MACD “al” sinyali üretiyor. Ancak fiyatın 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında olması, uzun vadede genel düşüş baskısının sürdüğünü gösteriyor. Bu zıtlık, mevcut DOGE görünümünde öne çıkan temel unsur olarak görülüyor.

Haftalık Grafikte İlk Toparlanma İşaretleri

Haftalık analizde, Dogecoin’in ana destek çizgisinde taban oluşturması dikkat çekiyor. Analistlere göre, satıcı baskısının azalmasıyla birlikte alıcılar kademeli şekilde yeniden pozisyon alıyor. Bu durum, aşırı satılmış görüntüden yukarı doğru ilk dönüş sinyallerini ortaya çıkarıyor.

Eğer DOGE, zayıflayan alçalan direnç çizgisini aşmayı başarırsa yükseliş eğilimi daha belirgin hale gelebilir. Bu senaryoda, haftalık kapanışın güçlü biçimde direnç üzerinde gerçekleşmesi önemli bir onay olarak takip ediliyor. Son zirvenin kırılması halinde hedeflenen en yakın üst direnç seviyesi 0,15460 dolar olarak öne çıkıyor. Bu fiyat seviyesi, güncel piyasa beklentilerinde sıkça vurgulanıyor.

Kritik Dirençler ve Beklenen Atak

Kısa vadede Dogecoin, 0,105–0,11 dolar arasındaki kuvvetli satış duvarıyla karşılaşıyor. Piyasa derinlik verilerine göre bu bölgedeki aktif satış emirleri yükselişi kısa süreli kısıtlayabilir. Fakat teknik analizler, üst dirençteki baskının önceki dönemlere kıyasla azaldığına işaret ediyor.

Kripto analisti CW8900, DOGE’deki son sıçramadan sonra yaşanan gerilemenin esasen yüksek kaldıraçlı long pozisyonların tasfiyesinden kaynaklandığını, bunun güçlü bir düşüş eğilimine değil, pozisyon temizliğine işaret ettiğini belirtiyor.

Aynı görüşlerde, mevcut seviyelerin üzerinde satış baskısının zayıfladığı ve DOGE’nin 0,11–0,112 dolar bandını aşması halinde ivmeli bir yükseliş yaşayabileceği öngörülüyor. Özellikle güçlü hacimle birlikte dirençlerin geçilmesi, orta vadede yeni zirvelerin denenmesine zemin hazırlayabilir.

Taktik Seviyeler ve Piyasa Denge Arayışı

Yatırımcılar için takip edilen ilk direnç seviyesi 0,11–0,112 dolar. Buranın aşılması halinde fiyatın 0,15 dolara doğru hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık aşağı yönde 0,095–0,10 dolar bandı ise yükseliş eğiliminin korunması için kritik destek konumunda.

Teknik göstergelerin nötr seyrettiği bu süreçte, yukarıdaki temel dirençlerin güçlü hacimle aşılması halinde yükselişin sürebileceği, ancak desteğin kaybedilmesi durumunda kısa sürede satış baskısının artabileceği belirtiliyor. CryptoAppsy verilerine göre, DOGE fiyatı şu anda 0,1058 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa Görünümü: Dengede Fakat Umutlu

Genel DOGE analizi, piyasanın geçiş döneminde olduğuna işaret ediyor. Kısa vade göstergeleri alıcıları öne çıkarırken, uzun vade için temkinli olmak gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, güçlü direnç bölgelerine onay gelmeden net bir yükselişin başlamasını mümkün görmüyor.

An itibarıyla Dogecoin için piyasa beklentisi, temkinli bir iyimserlik yönünde. Alıcılar geri dönerken teknik görünüm iyileşiyor, ancak 0,15 dolara ulaşabilmesi için DOGE’nin kilit dirençleri hacimli biçimde aşması ve zorlu piyasa koşullarında istikrarını güçlendirmesi önem taşıyor.