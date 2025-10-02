Binance CZ Neler Çektiğini Anlattı: 4,4 Milyar Dolarlık Şantaj



Ana akım medyanın kripto para şirketlerine karşı acımasız tavır takındığı uzun yıllar yaşadık. Çarpıtmalar, yalan haberler ve abartılı manşetler gördük. Hükümetlerin kripto para karşıtı tutumu ana akım medyanın da onun altını oymak için elinden geleni yapmasına imkan tanıdı. CZ ilk defa karşı karşıya kaldığı şantajdan bahsetti

Medyanın Kripto Para Yalanlar

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yıllar içinde çok hızlı büyüdü. 2017 itibariyle kriptonun gri alanda kalmasından cesurca faydalanan ve dünyaya açılan borsa geçtiğimiz yıllarda çok fazla düzenleyici ile mahkemelik oldu. Bu hızlı büyümenin bedeli gri alanda cesurca ilerledikten sonra düzenleyicilere hesap vermekti. Binance bunu başardı.

Elbette bu süreçte çok zorlu yollardan geçti. Örneğin 2023 Ekim ayında İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarken ABD merkezli medya “saldırılar kripto ile finanse ediliyor” yalanlarını ortaya atmaya başladı. Demokratlar çok güçlü biçimde Hamas’ın kripto para ile paraya erişim sağladığını iddia etti.

Elbette hedefte Binance borsası vardı. Birçok ana akım medya kuruluşu borsanın kasıtlı olarak veya umursamaz davranarak (hepsinin tonu farklıydı) şüpheli transferlere göz yumduğunu iddia etti. Birkaç bin dolarlık işlemler bile sanki bölgeye F35 parasının taşınmasına aracılık edilmiş, Binance borsası da bundan sorumluymuş gibi medyada aksettirildi.

Nihayetinde Binance milyar dolarlık ceza ödeyerek temiz sayfa açtı. Borsa düzenli denetleyici kontrolünde KYC, AML süreçlerini sıkılaştırması koşuluyla rahat bırakıldı. Fakat ABD bölgesindeki faaliyetleri baltalandı. Bu süreçte Trump’ın güçlü destekçilerinden Coinbase daha hızlı büyümeye başladı.

Binance Borsasına Şantaj

2023 yılına dönerse Ekim ayındaki olayın kurbanı olduğunu söyleyenler Binance borsasını dava etmişti. Neden dava etti? Binance borsasını Hamas’ı desteklediğini iddia ettiler. Ancak, Washington D.C. federal mahkemesi, kripto para borsasının kurucusuna açılan davayı pek ciddiye almadı. Dava açıldıktan sonra çok sayıda toplu dava açıldı. İnsanlar bunu bir meslek olarak ABD’de zaten yapıyor kolay para fırsatı olarak görüyorlar. Neyse ki Binance bunlardan paçayı sıyırdı.

Daha kötüsünü CZ birkaç dakika önce kendi açıkladı, yapılan şantaj o günlerde ana akım medyanın saldırısının sebebi konusunda şüphe uyandırdı.

“İnsanlar bunu meslek olarak yapıyor. Biri bana 4,4 milyar dolar (evet, milyar) ödemem gerektiğini, aksi takdirde medyaya “Binance teröristlere yardım etti” gibi (uydurma hikayeler) iftiralar pompalayacağını söyledi. Beni tehdit etti. Biz her zaman adalet için mücadele etmeyi seçiyoruz!”

Belki de bu tehdidin sahibi veya başkaları ana akım medyaya o günlerde Binance hakkınla yapılan haberleri yayınlamaları için yönlendirmiştir?