Bitcoin Yeniden 5 Milyon TL’ye Ulaştı, İşte Türklerin Favori Altcoinleri



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



USD paritesinde 121 bin doları aşan Bitcoin $120,326.87 fiyatı TRY paritesinde önemli eşiği yeniden geri aldı. Liranın değer kaybı ve BTC fiyatının ATH seviyesine yaklaşması nedeniyle 2025 Ağustos seviyelerine dönen BTCTRY önemli psikolojik eşiğin üzerinde. Peki Türkler hangi kripto paralara ilgi gösteriyor? Türklerin favori altcoinleri ve son durum.

Bitcoin (BTC) Türkiye

Çok değil 2020 yılında bile BTC 20-30 bin TL bandında alıcı buluyordu. Sadece 5 sene önce o fiyatlardan bugün 5 milyon TL’nin üzerine çıkan Bitcoin eşsiz bir başarı gösterdi. O günlerde ortalama konut fiyatları 268.500 TL civarındaydı. Bugün ise 3-4 milyon TL civarında. Hatta birçok bölgede 2 milyon TL’nin altına bile konut almak mümkün. Yani 1 BTC 5 yıl önce bir konutun 10’da 1’i fiyatken şimdi 2’den fazla konut alabilecek değere ulaştı.

Bu durum Bitcoin fiyatındaki yükselişin yerel para birimindeki değer kaybının ötesinde nasıl büyük bir fırsat doğurduğunu gözler önüne seriyor.

Üstelik BTC fiyatının USD paritesindeki artışı sürüyor. Altın ve diğer alternatif varlıklardan yıllar içinde daha fazla getiri sağlayan BTC son 1856 günde kabaca 60 kat artış yaşadı. Yani 2020 yılında 100 TL değerinde BTC almış birinin bugün 6.000 TL’si var.

Peki aynı yatırımcı altın alsaydı ne olurdu? 344 TL civarında 2020 yılında altın alabilirdi ve bugün 5.200 TL civarında satış imkanı bulurdu. Bu da 14 kat kazanç anlamına gelir. Yani 100 TL değerinde altın almış birinin bugün 1400 TL’si olurdu. BTC bundan %428 daha kazançlı. Aradaki makas gayet net ve rakamlar açık.

Türklerin Favori Altcoinleri

Türkiye merkezli kripto para borsalarındaki toplam günlük hacim 21milyon.com verilerine göre 33,3 milyar TL. Burada aslan payı BTC’de ve 3,1 milyar TL hacme sahip. Napoli Fan Token bugün Türk kripto para yatırımcılarının en fazla hacim oluşturduğu ikinci kripto para. USD volatilitesinden dolayı USDT üçüncü sıradayken USDC dördüncü sırada.

Devamıysa şöyle;

ETH

DASH

PUMP

Ethfi

SOL

XRP

AVAX

NMR