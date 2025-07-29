Kripto Para

30 Temmuz Fed Faiz Kararı Öncesi Trump’tan Olay Powell Çıkışı: Kripto Paraları da İlgilendiriyor

Özet

  • Trump, İskoçya’daki açıklamasıyla Fed Başkanı Powell’ın çok yakında görevden ayrılabileceğini söyledi.
  • ABD Başkanı, faiz indiriminin konut piyasasına 360 milyar dolarlık tasarruf getireceğini savundu.
  • Powell ise istihdamı korumak amacıyla temkinli duruşunu koruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

İskoçya’da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın “çok yakında” görevinden ayrılacağını açıkladı. Faiz düşerse ABD piyasalarının yatırımcılar için daha cazip olacağını savunan Trump, “Onu özleyeceğim” dedi. Powell ise henüz istifa sinyali vermiyor ve iş gücü piyasasını korumak adına temkinli duruşunu sürdürüyor.

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Trump: Onu Çok ÖzleyeceğimFaiz İndirimi Tartışması ABD Ekonomisini Nasıl Etkileyecek?

Trump: Onu Çok Özleyeceğim

Trump, Fed merkez binasının tadilat turundan yalnızca birkaç hafta sonra İskoçya’daki röportajında tutumunu tersine çevirdi. O gezide Powell’ı ancak “suç kanıtı” bulunursa görevden alabileceğini söyleyen başkan, şimdi “yakında ayrılıyor” sözleriyle takvim spekülasyonunu alevlendirdi. 30 Temmuz’daki Fed faiz kararı (FOMC) toplantısı öncesinde bu çıkış yeni bir belirsizlik yarattı.

Donald Trump’ın Powell Açıklaması

Trump, Avrupa Merkez Bankası’nın 11 faiz indirimi yaptığına atıfta bulunarak “Akıllı biri indirirdi” dedi ve Beyaz Saray‑Fed hattındaki gerilimi tırmandırdı. Powell ise ücret artışlarını ve istihdamı koruma kaygısıyla temkinli duruşunu sürdürüyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

“Yakında ayrılıyor” ifadesini Trump, “Onu çok özleyeceğim” sözleriyle yumuşattı. Yatırımcılar bu duygusal vurgunun ardında daha agresif bir ismin faizi hızla düşürme isteğini görüyor. Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasası da olası görev değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini dikkatle izliyor.

Faiz İndirimi Tartışması ABD Ekonomisini Nasıl Etkileyecek?

Trump, konut piyasasının yüksek borçlanma maliyetleri altında ezildiğini savunuyor. Hesabına göre politika faizinde her 1 puanlık düşüş tüketicilere yaklaşık 360 milyar dolar tasarruf getirecek. Avrupa ve diğer gelişmiş ekonomilerdeki seri faiz indirimlerini örnek gösteren Trump, ABD’nin sıfır indirime karşın iyi performans sergilediğini ancak olası indirimlerin talebi hızla artıcağını vurguladı.

Powell ise iş gücü piyasasındaki kırılganlığı öne çıkarıyor. FOMC toplantısı yaklaşırken veriler istihdam artışının yavaş da olsa sürdüğünü gösteriyor. Fed içindeki şahin üyeler ücret baskısının hala yüksek olduğunu savunuyor. Bu nedenle 30 Temmuz’da sürpriz bir faiz indirimi beklenmiyor. Yine de Trump’ın çıkışı Fed’in gelecek projeksiyonlarını gözden geçirmesine yol açabilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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