Shiba Inu’da Shibarium Etkisi: 600 Milyon Coin Tek İşlemde Silindi

Shiba Inu topluluğu, son 24 saatte 602.041.022 adet SHIB’i dolaşımdan çıkararak coin yakım oranını yüzde 16 bin 717’ye çıkardı. Blockchain içi izleme aracı Shibburn, bu artışın büyük bölümünün anonim bir cüzdandan tek seferde gönderilen 600.701.531 adet SHIB’den kaynaklandığını bildirdi. Böylece haftalık toplam yakım 616.409.987 adet SHIB’e yükseldi. İşlem, fonları erişilemez kıldığı için arzda kalıcı ve geri döndürülemez bir daralma yarattı.

Coin Yakım Oranı Rekor Seviyelere Çıktı

Shibburn‘un sunduğu veriler son 24 saatlik süreçte yapılan sekiz işlemin toplamda 602 milyon adetin üzerinde SHIB’i “inferno” cüzdanlarına gönderdiğini gösteriyor. İşlemlerin yüzde 99’undan fazlası tek bir anonim adresten geldi. Coin‘ler yapılan bu transferlerle geri alınamaz biçimde kilitlendiği için arz‑talep dengesi potansiyel olarak fiyat lehine döndü.

Shiba Inu geliştiricileri her işlem ücretinin küçük bir kısmını yakım fonuna ayıran Layer‑2 ağı Shibarium üzerinden mekanizmayı tetikliyor. Son dalga, yatırımcıların uzun vadeli değer artışı hedefiyle organize ettiği toplu imha işlemleri sayesinde gerçekleşti. Haftalık verideki yüzde 369’luk artış topluluğun arzı azaltma kararlılığını yansıtıyor. Coin yakımları ağ trafiği arttıkça otomatik olarak hızlanıyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Piyasa gözlemcileri bu coin yakım dalgasının Shiba Inu’nun uzun vadeli deflasyon hedefini desteklediğini ve arz kısıtlamasını hızlandırdığını belirtiyor. Böylece topluluk fiyat üzerindeki potansiyel yukarı yönlü baskıyı güçlendirmeyi umuyor.

BONE Coin Oylaması Büyük Yol Ayrımında

Kendini Shytoshi Kusama takma adıyla tanıtan Shiba Inu’nun lider geliştiricisi, SHIB ile ödeme coin’i BONE arasında yeni yakım politikası belirlemek üzere resmi sitede oylama başlattı. Katılımcılar BONE bakiyelerini oy hakkı olarak kullanıyor. Şu ana dek 265 bin adetin üzerinde BONE yatırıldı. Çoğunluk “BONE ≤ 2 dolar için BONE, BONE > 2 dolar için SHIB yakılsın” seçeneğine 234.264 adet BONE oy verdi.

Oylamanın sonucu coin yakım oranlarını ve Shibarium’un işlem ücretlerinden ayrılan payı doğrudan şekillendirecek.