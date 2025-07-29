Bitcoin’de Yüzde 80 Düşüşle Hem Korkutan Hem İştahlandıran Tablo: Fiyat İçin Sırada Ne Var?

Bitcoin $118,760.78‘in (BTC) fiyatı 104–114 bin dolar aralığında oluşan yeni “likidite boşluğunu” test ettikten sonra tüm zamanların zirvesinden düş. Fiyat soğurken geleneksel sermayeden çıkış gözlenirken kripto para türev piyasaları iyimserliğini korudu. Hangi cepheden baskı gelişeceği merak edilirken Glassnode son raporunda bu ayrışmanın doğurduğu risk ve fırsatları masaya yatırdı.

Spot ve Vadeli Piyasalar Karışık Sinyaller Veriyor

Spot piyasada Göreli Güç Endeksi (RSI) 74,4’ten 51,7’ye gerileyerek alıcı yorgunluğunu ortaya koydu. Günlük hacim 8.6 milyar dolara düşse de Spot CVD’deki toparlanma düşüşü fırsat bilen talebin geri döndüğünü gösteriyor. Vadeli piyasalardaki açık pozisyon 45.6 milyar dolarla yüksek bantta kalırken artan yükseliş yönlü (long) fonlama oranı kaldıraçlı yatırımcıların hızlı toparlanma beklentisini destekliyor.

Opsiyon cephesi ise belirsizliğe işaret ediyor. Açık pozisyon yüzde 2,2 azalsa da volatilite makası yüzde 77 yükseldi. Piyasa aynı anda koruma ve fırsat arıyor. 25 delta eğriliğinin hafif pozitif kalması ise büyük düşüş sigortasının azaldığını yansıtıyor. Bu ikili sinyal hem yukarı yönlü sıçrama hem de ani geri çekilme olasılığını canlı tutuyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

ETF Akışları ve Blockchain İçi Veriler Ne Söylüyor?

ETF kanalında temkinli bir fren devrede. Net girişler 496 milyon dolara inerek haftalık bazda yüzde 80 geriledi. İşlem hacmi de 18.7 milyar dolara düştü. Buna karşın ETF MVRV oranı 2,4 düzeyinde seyrediyor. Fonlar halen yüksek gerçekleşmemiş kar taşıyor ve olası bir kar alımı tetiklenebilir. Kurumsal sermaye şimdilik “bekle‑gör” modunda.

Blockchain içi veriler de soğumanın yanında taze sermaye girişini de yansıtıyor. Aktif adresler yüzde 2,4 düşerek 708 bine, transfer hacmi ise yüzde 23 geriledi. Bununla birlikte ücretlerdeki artış ve Gerçekleşen Sermaye Değişimi’nin yüzde 6,6’ya çıkması ağ içine yeni sermaye aktığının kanıtı. Arzın yüzde 96,9’u karda kalırken, STH/LTH oranındaki ve “Hot Capital” payındaki yükseliş spekülatif ısınmanın tamamen sönmediğini gösteriyor.