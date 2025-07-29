ALTCOIN

SEI, ENA, SUI, APT Coin Analizi: Sıradaki Büyük Fırsatlar Onlar Olabilir

Özet

  • Altcoin SEI hızla büyüyen ekosistemiyle ivme kazanırken, ENA geri‑alım desteğine rağmen dirençte.
  • SUI yaklaşan kilit açılışı öncesi fırsat aralığı sunabilir.
  • Aptos’ta ise kurumsal güç kırılma teyidi bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $118,760.78’in hafta sonu rallisi odağı altcoin’lere çevirdi. Analistlere göre SEI, Ethena (ENA), SUI ve Aptos (APT) sıradaki fırsat adayları. Dört proje sırasıyla hızla artan kullanım alanı, dev geri‑alım programı, güçlü işlem hacmi ve kurumsal destekle öne çıkıyor. Buna rağmen piyasa henüz net bir al sinyali vermedi. Yatırımcılar için doğru zamanlama stratejinin temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor.

Alt Başlıklar
SEI ve ENA Coin’deki Yükseliş DinamikleriSUI ile APT’de Kritik Eşikler

SEI ve ENA Coin’deki Yükseliş Dinamikleri

Circle’ın desteklediği SEI, DefiLIama verilerine göre 2024 sonunda 28 milyon dolar olan Toplam Kilitli Değerini (TVL) bu yıl 600 milyon doların üzerine taşıdı ve haftalık işlem sayısıyla Ethereum $3,872.48 ile Arbitrum’u geride bıraktı. Fiyat 0,33 dolar bandındayken momentum korunursa 0,54 dolara uzanan bir hedef öne çıkıyor. Hız, somut talep ve genişleyen ekosistem SEI coin’i öne çıkarırken analistler “talebin kalıcılığı” sorusuna dikkat çekiyor.

SEI Coin TVL

ENA tarafında tablo daha karmaşık. Ethena’nın 60 haftaya yayılmış 260 milyon dolarlık geri‑alım planı güçlü bir destek sunuyor. Platform, gelir tarafında Circle ve PancakeSwap’i geride bıraktı. Ancak fiyat kritik bir direnç bölgesine dayanmış durumda. Analistler yüksek giriş riskine işaret ederek daha uygun bir alım için geri çekilme veya yatay seyir beklemek mantıklı görüşünde birleşiyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

SUI ile APT’de Kritik Eşikler

Günlük 2.34 milyar dolarlık hacme ulaşan SUI, stablecoin işlemlerinde Solana’nın iki katına çıktı. Ancak 1 Ağustos’ta kilidi açılacak 240 milyon dolarlık coin kısa vadede satış baskısı yaratabilir. Analistler olası geri çekilmeyi bir sonraki büyük yukarı yönlü hareket öncesinde fırsat penceresi olarak değerlendiriyor.

APT cephesinde ise BlackRock ve Franklin Templeton desteği ile ABD’de beklenen ETF onayı öne çıkıyor. Fiyat 6,14 dolar direncini aşmadıkça güçlü bir kırılma teyit edilmiyor. Kurumsal potansiyel yüksek olsa da analistler yukarı yönlü hareketin teyidi gelene kadar izleme pozisyonunu korumayı öneriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’da Shibarium Etkisi: 600 Milyon Coin Tek İşlemde Silindi

AVAX, LTC, HBAR, DOT, APT, ADA Coin de Listede: Kripto Para Piyasası ABD’nin Sıradaki Adımına Odaklandı

XRP, SHIB, DOGE, SOL ve BCH İçin Teminat Müjdesi: Listeye Eklendiler

Ripple – SEC Davasında 15 Ağustos Öncesi XRP İçin Önemli Gelişme Beklentisi

2 Altcoin Kurumsalların Gözdesi Durumda, 2025’te Destan Yazabilirler

Cardano Kurucusu ve Airdrop Açıklamaları, Takvim Belli Oluyor

3 Kripto Para Yorumcusunun XRP Coin ve AAVE Fiyat Tahminleri

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Yüzde 80 Düşüşle Hem Korkutan Hem İştahlandıran Tablo: Fiyat İçin Sırada Ne Var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Yüzde 80 Düşüşle Hem Korkutan Hem İştahlandıran Tablo: Fiyat İçin Sırada Ne Var?
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu’da Shibarium Etkisi: 600 Milyon Coin Tek İşlemde Silindi
SHIBA INU (SHIB)
30 Temmuz Fed Faiz Kararı Öncesi Trump’tan Olay Powell Çıkışı: Kripto Paraları da İlgilendiriyor
Kripto Para
AVAX, LTC, HBAR, DOT, APT, ADA Coin de Listede: Kripto Para Piyasası ABD’nin Sıradaki Adımına Odaklandı
ALTCOIN
Lost your password?