SEI, ENA, SUI, APT Coin Analizi: Sıradaki Büyük Fırsatlar Onlar Olabilir

Bitcoin $118,760.78’in hafta sonu rallisi odağı altcoin’lere çevirdi. Analistlere göre SEI, Ethena (ENA), SUI ve Aptos (APT) sıradaki fırsat adayları. Dört proje sırasıyla hızla artan kullanım alanı, dev geri‑alım programı, güçlü işlem hacmi ve kurumsal destekle öne çıkıyor. Buna rağmen piyasa henüz net bir al sinyali vermedi. Yatırımcılar için doğru zamanlama stratejinin temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor.

SEI ve ENA Coin’deki Yükseliş Dinamikleri

Circle’ın desteklediği SEI, DefiLIama verilerine göre 2024 sonunda 28 milyon dolar olan Toplam Kilitli Değerini (TVL) bu yıl 600 milyon doların üzerine taşıdı ve haftalık işlem sayısıyla Ethereum $3,872.48 ile Arbitrum’u geride bıraktı. Fiyat 0,33 dolar bandındayken momentum korunursa 0,54 dolara uzanan bir hedef öne çıkıyor. Hız, somut talep ve genişleyen ekosistem SEI coin’i öne çıkarırken analistler “talebin kalıcılığı” sorusuna dikkat çekiyor.

ENA tarafında tablo daha karmaşık. Ethena’nın 60 haftaya yayılmış 260 milyon dolarlık geri‑alım planı güçlü bir destek sunuyor. Platform, gelir tarafında Circle ve PancakeSwap’i geride bıraktı. Ancak fiyat kritik bir direnç bölgesine dayanmış durumda. Analistler yüksek giriş riskine işaret ederek daha uygun bir alım için geri çekilme veya yatay seyir beklemek mantıklı görüşünde birleşiyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

SUI ile APT’de Kritik Eşikler

Günlük 2.34 milyar dolarlık hacme ulaşan SUI, stablecoin işlemlerinde Solana’nın iki katına çıktı. Ancak 1 Ağustos’ta kilidi açılacak 240 milyon dolarlık coin kısa vadede satış baskısı yaratabilir. Analistler olası geri çekilmeyi bir sonraki büyük yukarı yönlü hareket öncesinde fırsat penceresi olarak değerlendiriyor.

APT cephesinde ise BlackRock ve Franklin Templeton desteği ile ABD’de beklenen ETF onayı öne çıkıyor. Fiyat 6,14 dolar direncini aşmadıkça güçlü bir kırılma teyit edilmiyor. Kurumsal potansiyel yüksek olsa da analistler yukarı yönlü hareketin teyidi gelene kadar izleme pozisyonunu korumayı öneriyor.