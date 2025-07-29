Kripto Para Piyasasının Efsanesinde 2024’ten Beri İlk: 5.15 Milyon Dolarlık Kurumsal Alım Ralliyi Getirdi

Geçen hafta efsanevi NFT koleksiyonu CryptoPunks‘ta toplam 24.6 milyon dolarlık işlem gerçekleşerek Mart 2024’ten beri en yüksek haftalık hacim kaydedildi. Hacim, önceki haftaya kıyasla yüzde 416 artarken taban fiyat 40 adet ETH’den 47.5 adet ETH’ye çıktı. Ortalama satış bedeli de iki haftada 140 bin dolardan 182 bin dolara yükseldi. Hacimdeki artışın tetikleyicisi Nasdaq’ta işlem gören medya ve Ethereum $3,872.48 hazine şirketi GameSquare’in Punk #5577’yi 5.15 milyon dolarlık imtiyazlı hisse ihraç ederek satın alması oldu.

GameSquare’nin Rekor Punk Alımı Talebi Ateşledi

GameSquare, yalnızca 24 “Ape Punk” arasında yer alan Punk #5577’yi o dönemdeki taban fiyatın yaklaşık üç katı değerlemeyle portföyüne ekledi. Şirket, bu NFT’yi gelir getiren bir bilanço varlığı olarak konumlandırdı. Bu tutum kurumsal hazinelere ve yüksek varlıklı koleksiyonerlere bir emsal oluşturdu. Alım, FaZe Clan’ın ana şirketi olan GameSquare’in ilk büyük ölçekli kurumsal NFT yatırımı olarak kayda geçti.

Şirketin özsermaye kullanarak yaptığı yatırım NFT’lerin geleneksel varlık sınıflarıyla eşdeğer görülebileceği fikrini pekiştirdi. Fonlar ve hazine yöneticileri, CryptoPunks’ı ciddiye alınabilir bir dijital varlık olarak değerlendirmeye başladı. Bu da koleksiyon genelinde yeni tekliflerin artmasına ve işlem hacminin hızla artmasına zemin hazırladı. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Fiyat ve Hacimlerde Tarihi Sıçrama

Haftalık 24.6 milyon dolarlık hacim Mart 2024 sonrası görülen en güçlü performans olarak öne çıktı. İşlem adedi artmasa da yüksek bedelli satışlar ortalamayı yukarı taşıdı. Özellikle taban fiyatın yedi günlük periyotta 7.5 adet ETH’ye yükselmesi koleksiyonun pazar payını artırdı.

Benzer şekilde ortalama satış fiyatı 42 bin dolardan sıçrayarak 182 bin dolara yükseldi. Yatırımcılar GameSquare’in hamlesini “kurumsal onay” olarak yorumlayarak agresif alımlara yöneldi. Böylece CryptoPunks, kripto para piyasasında mavi çip niteliğini bir kez daha kanıtladı.