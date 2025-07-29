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Kripto Para Piyasasının Efsanesinde 2024’ten Beri İlk: 5.15 Milyon Dolarlık Kurumsal Alım Ralliyi Getirdi

Özet

  • Geçen hafta CryptoPunks NFT’leri 24.6 milyon dolarla Mart 2024’ten bu yana en yüksek haftalık hacmi gördü.
  • Hacimdeki artış GameSquare’in Punk #5577’yi 5.15 milyon dolara satın alarak NFT’yi bilançosuna katmasıyla tetiklendi.
  • NFT koleksiyonunun taban ve ortalama satış fiyatları hızla arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Geçen hafta efsanevi NFT koleksiyonu CryptoPunks‘ta toplam 24.6 milyon dolarlık işlem gerçekleşerek Mart 2024’ten beri en yüksek haftalık hacim kaydedildi. Hacim, önceki haftaya kıyasla yüzde 416 artarken taban fiyat 40 adet ETH’den 47.5 adet ETH’ye çıktı. Ortalama satış bedeli de iki haftada 140 bin dolardan 182 bin dolara yükseldi. Hacimdeki artışın tetikleyicisi Nasdaq’ta işlem gören medya ve Ethereum $3,872.48 hazine şirketi GameSquare’in Punk #5577’yi 5.15 milyon dolarlık imtiyazlı hisse ihraç ederek satın alması oldu.

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GameSquare’nin Rekor Punk Alımı Talebi AteşlediFiyat ve Hacimlerde Tarihi Sıçrama

GameSquare’nin Rekor Punk Alımı Talebi Ateşledi

GameSquare, yalnızca 24 “Ape Punk” arasında yer alan Punk #5577’yi o dönemdeki taban fiyatın yaklaşık üç katı değerlemeyle portföyüne ekledi. Şirket, bu NFT’yi gelir getiren bir bilanço varlığı olarak konumlandırdı. Bu tutum kurumsal hazinelere ve yüksek varlıklı koleksiyonerlere bir emsal oluşturdu. Alım, FaZe Clan’ın ana şirketi olan GameSquare’in ilk büyük ölçekli kurumsal NFT yatırımı olarak kayda geçti.

Punk #5577

Şirketin özsermaye kullanarak yaptığı yatırım NFT’lerin geleneksel varlık sınıflarıyla eşdeğer görülebileceği fikrini pekiştirdi. Fonlar ve hazine yöneticileri, CryptoPunks’ı ciddiye alınabilir bir dijital varlık olarak değerlendirmeye başladı. Bu da koleksiyon genelinde yeni tekliflerin artmasına ve işlem hacminin hızla artmasına zemin hazırladı. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Fiyat ve Hacimlerde Tarihi Sıçrama

Haftalık 24.6 milyon dolarlık hacim Mart 2024 sonrası görülen en güçlü performans olarak öne çıktı. İşlem adedi artmasa da yüksek bedelli satışlar ortalamayı yukarı taşıdı. Özellikle taban fiyatın yedi günlük periyotta 7.5 adet ETH’ye yükselmesi koleksiyonun pazar payını artırdı.

Benzer şekilde ortalama satış fiyatı 42 bin dolardan sıçrayarak 182 bin dolara yükseldi. Yatırımcılar GameSquare’in hamlesini “kurumsal onay” olarak yorumlayarak agresif alımlara yöneldi. Böylece CryptoPunks, kripto para piyasasında mavi çip niteliğini bir kez daha kanıtladı.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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