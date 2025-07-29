XRP, SHIB, DOGE, SOL ve BCH İçin Teminat Müjdesi: Listeye Eklendiler

Winklevoss kardeşlerin yönettiği küresel kripto para borsası Gemini, türev piyasasında çapraz teminat olarak kullanılabilecek varlık listesine XRP, Shiba Inu (SHIB), Dogecoin $0.240277 (DOGE), Solana (SOL) ve Bitcoin $118,760.78 Cash‘i (BCH) ekledi. Borsa 2024’ün başında yalnızca Bitcoin (BTC) ile başlattığı sistemini genişleterek kullanıcıların farklı kripto paralarla kaldıraçlı pozisyonlarını desteklemesini mümkün kıldı. Böylece teminat esnekliği artarken yatırımcılar elindeki atıl kripto parayı sisteme dahil ederek ek sermaye yaratabilecek. Yeni kripto paralar sayesinde teminat havuzunun değeri dinamik biçimde hesaplanacak ve tüm pozisyonların sürdürülebilirliği güvence altına alınacak.

Yeni Kripto Paralar Çapraz Teminat Havuzuna Resmen Eklendi

Gemini’nin duyurusu yatırımcıların artık beş yeni kripto parayı teminat olarak yatırabileceğini doğruladı. İlk aşamada sadece BTC kabul eden platform, XRP, SHIB, DOGE, SOL ve BCH gibi yüksek likiditeli varlıkları listeleyerek portföy çeşitliliğini artırdı. Söz konusu kripto paraların sisteme dahil edilmesiyle hem piyasa derinliği hem de kullanıcı tabanı genişlemiş oldu. Her kripto paranın güncel piyasa değeri teminat havuzuna anlık olarak yansıtılarak alınabilecek kaldıraç oranı belirleniyor.

Pratikte yatırımcı bin adet DOGE (226 dolar değerinde), 1 adet SOL (183 dolar) ve 10 adet XRP (31 dolar) tutarak yaklaşık 440 dolarlık teminat oluşturabiliyor. Platform bu toplamı “margin asset value” olarak hesaplayıp açık pozisyonların sürdürülmesi için referans alıyor. Böylece yatırımcı stablecoin‘e dönüştürmeden elindeki varlıkla işlemlerini finanse etmiş oluyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Çapraz Teminatın Avantajları ve Riskler

Çapraz teminat modeli, kullanıcıların birden fazla kripto parayı aynı havuzda buluşturmasına imkan tanıyor. Sistem varlıkların toplam dolar karşılığını baz alarak gerekli başlangıç ve sürdürme marjını otomatik hesaplıyor. Yatırımcı portföyündeki farklı kripto paraları “bozdurmadan” kaldıraçlı işlem açabildiği için ek sermaye arayışına girmiyor. Bu da piyasada işlem hızını ve esnekliği artırıyor.

Öte yandan kaldıraçlı işlemler yüksek risk barındırıyor. Fiyat düşüşü derinleşirse platform teminat havuzundaki kripto paraları hızla tasfiye ederek zararı karşılıyor. XRP’nin 24 Temmuz’da bir günde yüzde 10 düşmesi gibi benzer sert hareketlerin teminat değerini nasıl hızla eritebileceğini gösterdi. Bu nedenle Gemini, teminatı çeşitlendirmeyi ve düşük kaldıraç kullanımını öneriyor. Aksi halde kullanıcı tüm varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.