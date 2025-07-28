RIPPLE (XRP)

3 Kripto Para Yorumcusunun XRP Coin ve AAVE Fiyat Tahminleri

Özet

  • Martinez ve Efloud XRP Coin için 3,1-3 dolar aralığında boğaların destek bulmasını bekliyor.
  • XRP Coin düşüşü 2,95 ve 2,56 dolara derinleşebilir.
  • TraderLeevis AAVE Coin için 295 doların dirence döndüğünü ve 274 doların test edilebileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fed haftası kripto paralarda hızlı başladı ve daha fazlası da olacak. Cuma günü bu saatlerde muhtemelen çok fazla volatilite görmüş olacağız. Ağustos ayının seyrini belirleyecek olan şey önümüzdeki gün ve saatlerde gelecek PCE, JOLTS, Powell açıklamaları ve diğer önemli gelişmeler olacak. İstihdam verilerini de unutmamalıyız. Peki volatilite artacaksa kripto para yorumcularının XRP ve AAVE için tahminleri ne yönde?

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XRP Coin Grafik Yorum AAVE Coin Grafik Yorum

XRP Coin Grafik Yorum

Volatilite Fed haftalarında (ve böylesi kritik önem atfedilen bir toplantıysa) ciddi anlamda artar. Bu haftanın birçok yönden neden önemli olduğunu dün uyarı mahiyetinde paylaştığımız değerlendirmeyle uzun uzadıya ele almıştık.

Ali Martinez haftanın da önemini göz önünde alarak XRP Coin için düşüş potansiyeline dikkat çekti. Her iki yöne yüksek volatilite göreceğiz ancak önce hangisinin olacağı belirsiz. Veriler iyi gelirse Cuma güzel bir sıçrama günü olabilir. Fakat XRP Coin yatırımcılarının aşağıdaki grafiğe göre dikkatli olması tavsiye ediliyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

XRP 3,15 dolarlık destek seviyesini kaybederse, 3 dolara geri çekilme olasılığı artar ve bu da sağlam bir dip alım fırsatı sunabilir!”

Bu bölge dip olur mu? Bunu zaman gösterecek ancak boğaların savunmak için çaba harcayacakları bir nokta olacaktır. XRP Coin artan ETF onayı potansiyeli ve XRPL gelişiminin hızlanması gibi gerekçelerden iyi bir konumda.

Popüler Türk kripto para yorumcusu Efloud ise XRP Coin için kapsamlı bir değerlendirme paylaşıp tahmin noktasında şunları söyledi;

“Bir düzeltme olursa 3.1 civarları kısa vadede destek görevi üstlenebilir. 2.95 seviyelerinin kaybı, bir önceki analizde de vurguladığım 2.56 bölgesine (Daily Imb) doğru bir hareket başlatabilir ve bir diğer HTF destek bölgesi oralar olacaktır.”

 AAVE Coin Grafik Yorum

Düşüş psikolojisine girmeye başlayan yatırımcıları destekleyecek nitelikte riskler bu hafta bizi bekliyor. Kyle bugünkü değerlendirmesinde BTC fiyatıyla birlikte artan stablecoin arzına dikkat çekiyor. Yani yükseliş tam potansiyeliyle gerçekleşmiyor. Mevcut durum bize eğer “girişler artmazsa” yükseliş dönemine bir süre mola verilebileceğinden bahsediyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan TraderLeevis ise AAVE Coin özelinde uyardı. 295 doların direnç olduğundan bahsettiği değerlendirmesinde “Desteğine geri çekildi. 295 artık direnç. Bu seviyelerde tutunamazsa, 274’lerde tekrar incelerim” ifadesini kullandı. 26 Temmuz tarihli değerlendirmesi 305 dolarda ret beklediğini 290 doların destek olarak korunabileceğini yazıyordu.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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