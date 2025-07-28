ETH, DOGE, ADA ve HYPE Coin Ağustos Ayı Fiyat Tahminleri

Bitcoin (BTC) $118,760.78 118.000 dolarda oyalanıyor ve kripto paralardaki birkaç saattir devam eden negatiflik duruldu. AB ile anlaşma tamam, Çin ile duraklama kararı alındığı sızdırıldı ancak Trump Rusya’ya rest çekti. Yarın itibariyle önemli veriler gelecek ve Cuma gününe kadar tüm tarife mektupları gönderilmiş olacak. Peki ETH, DOGE, ADA ve HYPE Coin için son durum ne?

ETH ve DOGE Fiyat Tahminleri

ETH grafiğinin durumu altcoinlerin güncel performansı açısından son derece önemli. Boğalar 4 bin doları hedeflese de henüz aşamadı fakat bunun eninde sonunda olduğunu görmemiz gerekiyor. Lark Davis bugünkü son değerlendirmesinde Ağustos ayına da ışık tutacak bir değerlendirme paylaştı.

“ETH 4.000 doları kırmak üzere ve işler hızla kızışıyor. Çok fazla sebebi var. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak! Ethereum $3,872.48 son 30 günde %80 değer kazandı. Ancak 2021 döngüsünün zirvesinden hala %25 uzakta. Tarihsel olarak, ETH‘nin döngü zirvesine ulaşması için BTC’nin hakimiyetinin %40 civarına düşmesi gerekiyor. Şu anda BTC.D %61 ile düşüş eğiliminde. Bu son kez gerçekleştiğinde, ETH %200’ün üzerinde değer kazandı. Bunun da ötesinde, her hafta ETF’ler ve halka açık şirketler aracılığıyla milyarlarca dolar ETH’ye akıyor. Hiç kimse ETH konusunda yeterince iyimser değil.”

Ağustos ayı bu senaryo için müsait görünüyor ancak kripto paraları bu sene yönlendiren şey çoğunlukla kripto dışındaki rüzgarlar oldu. Powell eğer Çarşamba günü faiz indirimlerine ikna olduğunu açıklarsa bu dış rüzgarlardan kurtulup altcoinler için en güzel dönemin başlamasını bekleyebiliriz.

0,22 dolar taban olarak korunuyor ve DOGE 0,248 dolar üzeri kapanışlarla yeniden yükseliş bekleyen boğaları iştahlandırabilir. 0,287 dolar direncinden dönen fiyat %20’ye yakın eridi ve haber akışının bunda payı büyüktü. Kısa vadede yükseliş, orta vadede risk belirginleştiğinde meme coinlein kaderi budur. Örneğin BNB Coin bugün ATH gördü çünkü çok daha uzun vadeli bir varlık ve yatırımcıları kısa vadeli riskleri tolere edebiliyor, haber akışı da onu destekliyor.

ADA ve HYPE Coin

Cardano (ADA) $0.825808 ABD merkezli kripto paralar arasında piyasa değeriyle öne çıkan bir altcoin. 0,93 doları test ederek 1 dolarlık psikolojik eşiği geri alabileceğine herkesi inandırsa da haber akışı işleri kolayca tersine çevirebiliyor. Düşüşün devamında 0,76 ve 0,65 dolar arasında yeni alt fitiller görebiliriz. 0,73 doların şimdiki gibi korunması yeni yukarı yönlü denemeler için motive edici.

Kripto para borsaları boğada hacimler artarken daha fazla para kazanır. Bu yüzden yükseliş HYPE Coin için bağlı olduğu platform nedeniyle çok daha destekleyici. Dün 42,5 dolar bölgesinden toparlanan altcoin şimdi 46,33 doları hedefliyor. Henüz yeni bir altcoin olsa da 42,5-43,5 dolar aralığı geri dönüşlerin başladığı yer oldu.

46,33 ve 47,4 dolarlık engellerin aşılmasının ardından yeniden 50 dolarlık psikolojik direnç ve zirve noktası test edilebilir.