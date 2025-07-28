Teknik Analiz

ETH, DOGE, ADA ve HYPE Coin Ağustos Ayı Fiyat Tahminleri

Özet

  • ETH yükselişi BTC.D gevşemesi ile hızlanacak ve Davis bu vaktin yaklaştığını düşünüyor.
  • DOGE 0,22 dolarda destek buldu ve 0,248 doların aşılmasıyla ralli başlayabilir.
  • HYPE Coin 50 dolarlık psikolojik direnç ve zirveye ilerliyor. Ancak haber akışı önemli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $118,760.78 118.000 dolarda oyalanıyor ve kripto paralardaki birkaç saattir devam eden negatiflik duruldu. AB ile anlaşma tamam, Çin ile duraklama kararı alındığı sızdırıldı ancak Trump Rusya’ya rest çekti. Yarın itibariyle önemli veriler gelecek ve Cuma gününe kadar tüm tarife mektupları gönderilmiş olacak. Peki ETH, DOGE, ADA ve HYPE Coin için son durum ne?

Alt Başlıklar
ETH ve DOGE Fiyat TahminleriADA ve HYPE Coin

ETH ve DOGE Fiyat Tahminleri

ETH grafiğinin durumu altcoinlerin güncel performansı açısından son derece önemli. Boğalar 4 bin doları hedeflese de henüz aşamadı fakat bunun eninde sonunda olduğunu görmemiz gerekiyor. Lark Davis bugünkü son değerlendirmesinde Ağustos ayına da ışık tutacak bir değerlendirme paylaştı.

ETH 4.000 doları kırmak üzere ve işler hızla kızışıyor. Çok fazla sebebi var. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Ethereum $3,872.48 son 30 günde %80 değer kazandı. Ancak 2021 döngüsünün zirvesinden hala %25 uzakta. Tarihsel olarak, ETH‘nin döngü zirvesine ulaşması için BTC’nin hakimiyetinin %40 civarına düşmesi gerekiyor.

Şu anda BTC.D %61 ile düşüş eğiliminde. Bu son kez gerçekleştiğinde, ETH %200’ün üzerinde değer kazandı.

Bunun da ötesinde, her hafta ETF’ler ve halka açık şirketler aracılığıyla milyarlarca dolar ETH’ye akıyor.

Hiç kimse ETH konusunda yeterince iyimser değil.”

Ağustos ayı bu senaryo için müsait görünüyor ancak kripto paraları bu sene yönlendiren şey çoğunlukla kripto dışındaki rüzgarlar oldu. Powell eğer Çarşamba günü faiz indirimlerine ikna olduğunu açıklarsa bu dış rüzgarlardan kurtulup altcoinler için en güzel dönemin başlamasını bekleyebiliriz.

0,22 dolar taban olarak korunuyor ve DOGE 0,248 dolar üzeri kapanışlarla yeniden yükseliş bekleyen boğaları iştahlandırabilir. 0,287 dolar direncinden dönen fiyat %20’ye yakın eridi ve haber akışının bunda payı büyüktü. Kısa vadede yükseliş, orta vadede risk belirginleştiğinde meme coinlein kaderi budur. Örneğin BNB Coin bugün ATH gördü çünkü çok daha uzun vadeli bir varlık ve yatırımcıları kısa vadeli riskleri tolere edebiliyor, haber akışı da onu destekliyor.

ADA ve HYPE Coin

Cardano (ADA) $0.825808 ABD merkezli kripto paralar arasında piyasa değeriyle öne çıkan bir altcoin. 0,93 doları test ederek 1 dolarlık psikolojik eşiği geri alabileceğine herkesi inandırsa da haber akışı işleri kolayca tersine çevirebiliyor. Düşüşün devamında 0,76 ve 0,65 dolar arasında yeni alt fitiller görebiliriz. 0,73 doların şimdiki gibi korunması yeni yukarı yönlü denemeler için motive edici.

Kripto para borsaları boğada hacimler artarken daha fazla para kazanır. Bu yüzden yükseliş HYPE Coin için bağlı olduğu platform nedeniyle çok daha destekleyici. Dün 42,5 dolar bölgesinden toparlanan altcoin şimdi 46,33 doları hedefliyor. Henüz yeni bir altcoin olsa da 42,5-43,5 dolar aralığı geri dönüşlerin başladığı yer oldu.

46,33 ve 47,4 dolarlık engellerin aşılmasının ardından yeniden 50 dolarlık psikolojik direnç ve zirve noktası test edilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETHBTC, PENGU, PEPE Grafik Yorum ve 950 Milyon Dolarlık Alım Duyurusu

PENGU ve SUI Coin 2025 Ağustos Ayı Tahminleri

Ağustos Altcoin Tahminleri: XRP, ETHBTC, BNB ve AVAX Grafik Yorumları

ALGO ve ENA Coin Alınır Mı? 27 Temmuz Analist Tahminleri

Kripto Düşmanı Peter Brandt ve Favori Altcoini, RENDER ve SEI Coin Yorum

Farklı Analistlerin PENGU Coin Fiyat Tahminleri, PENGUBTC Grafiği Yorum

CAPO: Solana, Bitcoin ve Ethena İçin Hedeflerim Bunlar

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı İstatistik: Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer/Yükselir?
Bir Sonraki Yazı 3 Kripto Para Yorumcusunun XRP Coin ve AAVE Fiyat Tahminleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SEI, ENA, SUI, APT Coin Analizi: Sıradaki Büyük Fırsatlar Onlar Olabilir
ALTCOIN
Bitcoin’de Yüzde 80 Düşüşle Hem Korkutan Hem İştahlandıran Tablo: Fiyat İçin Sırada Ne Var?
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu’da Shibarium Etkisi: 600 Milyon Coin Tek İşlemde Silindi
SHIBA INU (SHIB)
30 Temmuz Fed Faiz Kararı Öncesi Trump’tan Olay Powell Çıkışı: Kripto Paraları da İlgilendiriyor
Kripto Para
Lost your password?