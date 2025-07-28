İstatistik: Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer/Yükselir?

Rusya’yı tehdit eden Trump gerilimi besliyor ve biraz önce Medvedev iyi şeyler söylemedi. İran da tutumunu sertleştiriyor. Verilerle dolu büyük bir haftaya başlamışken bu gerilim şapkadan çıktı. Kripto para piyasaları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Peki kripto paralar hangi saatlerde düşer/yükselir? Solana (SOL) kaç dolarda zirve yapabilir?

Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer?

2021 yılında dolunay olduğu günlerde Bitcoin $118,760.78’in boğalar lehine hareket ettiğini gösteren grafikler vardı. İstatistik size bazen ilginç derecede tutarlı sonuçlar verir ancak bunun bir kesinliği yoktur ve tamamen rastlantısal olabilir. Kripto paralardaki birçok şey böyledir. Örneğin şu olduğunda bu olur çünkü x kere öyle olmuştu derler. Fakat o günün genel şartları diğer bütün koşullar eşleşse de aynı sonucu almanızı engelleyebilir.

Buna bir örnek vermemiz gerekirse 2022 dip günü, FTX gibi bir borsanın iflas edip “önceki ATH sonraki ayı piyasalarında dip destek olarak korunur” kuralını tepe taklak etmişti. Çünkü ABD’nin en büyük dünyanın ikinci büyük kripto para borsasının yatırımcıları dolandırması ve birçok fonu iflasa sürüklemesi piyasa büyüklüğü açısından da eşsiz bir olaydı. Biden yönetiminin kriptoya aldığı cephe vesaire diyerek o güne dair daha önce oluşmamış koşullarla ilgili uzun örnekler verebilirim. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Bugün konu kripto paraların hangi saatlerde düştüğü veya yükseldiği. UTC saat dilimine göre 09:00, 17:00 ve 21:00 yükselişlerin daha yoğun görüldüğü saatler.

Yine UTC saat dilimiyle 13:00 ve 23.00 Bitcoin için düşüşe daha müsait görülen saatlerdir. Şaşırtıcı olmayacak biçimde bunların çoğu ABD Piyasa Saatleri sırasında veya hemen sonrasında gerçekleşiyor. Yazı hazırlandığı sıra UTC saat dilimine göre 17:35 yani düşüş ihtimali kuvvetli. BTC son bir önceki 15 dakikalık mumda günlük dibine dokundu. 18:00’da bu düşüş istatistiği

Yukarıdaki grafik UTC saat dilimine göre. Sabah 9’da BTC 119 bin doları test etmiş ve düşüş başlamış. 13:00 ile 14:00 arasında fiyat 118.759 dolardan 118.000 dolara kadar düşmüş. Belki de BTC grafiğini UTC saat diliminde de takip edip bu istatistiğin ne kadar başarılı olduğunu daha uzun süre tecrübe etmeliyiz.

Buradaki verilerden bağımsız olarak ABD piyasaları açıldıktan ve kapandıktan sonra kripto paralarda volatilitenin arttığı bir gerçektir. Günlük BTC mum kapanışı ve sabah Asya piyasaları açılışında da düşüş veya yükselişin şiddetlendiğini çok defa gördük. Bu hafta ve diğer Fed karar haftalarında da volatilite hep yüksek olmuştur. Bunlar da farklı yararlı istatistikler.

Solana (SOL) Kaç Dolar Olur?

TraderSZ iddialı ve 195 dolar üzerinde iddialı bir SOL Coin kırılması gördüğümüzde 512 dolara kadar uzanacak bir ralli görebileceğimizi söylüyor. Bunu yaparken kısa vadeli swing trade’i yapanları alaya almaktan geri dönmüyor ve alt sat ile vakit kaybedenlerin zirveyi yakalayamayacağından bahsediyor.