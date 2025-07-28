Kripto Para

İstatistik: Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer/Yükselir?

Özet

  • Bitcoin UTC saat diliminde 13:00 ve 23.00'de düşüşe daha müsait.
  • UTC saat dilimine göre 09:00, 17:00 ve 21:00 yükselişlerin yoğun olduğu saatler.
  • Günlük mum kapanışı, Asya borsalarının açılışı, ABD borsa açılış kapanışı ve Fed karar haftaları volatilite genelde yüksek olur.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Rusya’yı tehdit eden Trump gerilimi besliyor ve biraz önce Medvedev iyi şeyler söylemedi. İran da tutumunu sertleştiriyor. Verilerle dolu büyük bir haftaya başlamışken bu gerilim şapkadan çıktı. Kripto para piyasaları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Peki kripto paralar hangi saatlerde düşer/yükselir? Solana (SOL) kaç dolarda zirve yapabilir?

Alt Başlıklar
Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer?Solana (SOL) Kaç Dolar Olur?

Kripto Paralar Hangi Saatlerde Düşer?

2021 yılında dolunay olduğu günlerde Bitcoin $118,760.78’in boğalar lehine hareket ettiğini gösteren grafikler vardı. İstatistik size bazen ilginç derecede tutarlı sonuçlar verir ancak bunun bir kesinliği yoktur ve tamamen rastlantısal olabilir. Kripto paralardaki birçok şey böyledir. Örneğin şu olduğunda bu olur çünkü x kere öyle olmuştu derler. Fakat o günün genel şartları diğer bütün koşullar eşleşse de aynı sonucu almanızı engelleyebilir.

Buna bir örnek vermemiz gerekirse 2022 dip günü, FTX gibi bir borsanın iflas edip “önceki ATH sonraki ayı piyasalarında dip destek olarak korunur” kuralını tepe taklak etmişti. Çünkü ABD’nin en büyük dünyanın ikinci büyük kripto para borsasının yatırımcıları dolandırması ve birçok fonu iflasa sürüklemesi piyasa büyüklüğü açısından da eşsiz bir olaydı. Biden yönetiminin kriptoya aldığı cephe vesaire diyerek o güne dair daha önce oluşmamış koşullarla ilgili uzun örnekler verebilirim. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Bugün konu kripto paraların hangi saatlerde düştüğü veya yükseldiği. UTC saat dilimine göre 09:00, 17:00 ve 21:00 yükselişlerin daha yoğun görüldüğü saatler.

Yine UTC saat dilimiyle 13:00 ve 23.00 Bitcoin için düşüşe daha müsait görülen saatlerdir. Şaşırtıcı olmayacak biçimde bunların çoğu ABD Piyasa Saatleri sırasında veya hemen sonrasında gerçekleşiyor. Yazı hazırlandığı sıra UTC saat dilimine göre 17:35 yani düşüş ihtimali kuvvetli. BTC son bir önceki 15 dakikalık mumda günlük dibine dokundu. 18:00’da bu düşüş istatistiği

Yukarıdaki grafik UTC saat dilimine göre. Sabah 9’da BTC 119 bin doları test etmiş ve düşüş başlamış. 13:00 ile 14:00 arasında fiyat 118.759 dolardan 118.000 dolara kadar düşmüş. Belki de BTC grafiğini UTC saat diliminde de takip edip bu istatistiğin ne kadar başarılı olduğunu daha uzun süre tecrübe etmeliyiz.

Buradaki verilerden bağımsız olarak ABD piyasaları açıldıktan ve kapandıktan sonra kripto paralarda volatilitenin arttığı bir gerçektir. Günlük BTC mum kapanışı ve sabah Asya piyasaları açılışında da düşüş veya yükselişin şiddetlendiğini çok defa gördük. Bu hafta ve diğer Fed karar haftalarında da volatilite hep yüksek olmuştur. Bunlar da farklı yararlı istatistikler.

Solana (SOL) Kaç Dolar Olur?

TraderSZ iddialı ve 195 dolar üzerinde iddialı bir SOL Coin kırılması gördüğümüzde 512 dolara kadar uzanacak bir ralli görebileceğimizi söylüyor. Bunu yaparken kısa vadeli swing trade’i yapanları alaya almaktan geri dönmüyor ve alt sat ile vakit kaybedenlerin zirveyi yakalayamayacağından bahsediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

30 Temmuz Fed Faiz Kararı Öncesi Trump’tan Olay Powell Çıkışı: Kripto Paraları da İlgilendiriyor

Jim Cramer: Borsa ve Kripto Paralar İçin Bu Aslında Çok İyi

Temmuz Bitiyor Kripto Paralar Hareketleniyor, Putin’e Trump Resti ve Diğerleri

Son Dakika: PayPal Kripto Paralar İçin Çok Büyük Bir Şeye Hazırlanıyor

Altcoin Vector’den Ethereum ve Diğer Kripto Paralarda Kaldıraç Uyarısı

Ethereum, XRP, Solana ve Bu 3 Coin’in Peşindeler: Kurumsallar Bitcoin’den Yüz Çevirip Altcoin’lere Yöneldi

Son Dakika: Kripto Paralar İçin Güzel Haber Geldi, ABD-Çin Gümrük Tarifeleri

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin CME Boşluğuna Koşuyor, Peki ETH ve PUMP Token Ne Olacak?
Bir Sonraki Yazı ETH, DOGE, ADA ve HYPE Coin Ağustos Ayı Fiyat Tahminleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SEI, ENA, SUI, APT Coin Analizi: Sıradaki Büyük Fırsatlar Onlar Olabilir
ALTCOIN
Bitcoin’de Yüzde 80 Düşüşle Hem Korkutan Hem İştahlandıran Tablo: Fiyat İçin Sırada Ne Var?
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu’da Shibarium Etkisi: 600 Milyon Coin Tek İşlemde Silindi
SHIBA INU (SHIB)
30 Temmuz Fed Faiz Kararı Öncesi Trump’tan Olay Powell Çıkışı: Kripto Paraları da İlgilendiriyor
Kripto Para
Lost your password?