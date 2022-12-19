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Mutluluğu Kucaklamaya Hazır Olun! Tarih de Veren Ünlü CEO Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti!

Real Vision CEO'su ve makro gurusu Raoul Pal, 2024'ün piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve bir altcoin harika bir yıl olacağını söyledi.
16:00
19 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Real Vision CEO’su ve makro gurusu Raoul Pal, 2023’ün piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve bir altcoin için oldukça iyi bir yıl, 2024’ün ise harika bir yıl olacağını söyledi. İşte Pal’ın öngörüsü ve ortaya koyduğu tezi.

Mevcut Durumu 2018’de Olanlara Benzetti

Kripto para influencer’ı Scott Melker’a röportaj veren gurusu Raoul Pal, 2024’ün hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH) için güçlü bir yükseliş yılı olacağı öngörüsünde bulundu. Pal’a göre, mevcut piyasa koşulları bir bakıma 2018’de kripto para borsalarının ve fiyatların dibi bulmadan önce olanları yansıtıyor ve kripto paraların artan benimseme oranları nedeniyle önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde önemli yükselişler görülebilir.

Pal, beklentisini “Fed yön değiştirir değiştirmez piyasalarda tam bir değişim oldu. 2018, şu anda gördüğümüz türden düşüşleri, yaklaşık yüzde 20-30’luk düşüşleri görmüştü. Sertti, kötüydü ve herkes dehşete düşmüştü. Ardından ne oldu? Fed ‘Tamam, üzgünüm evet, ekonomik verilerin dağıldığını görüyoruz, enflasyon düşüyor, bu yüzden duracağız’ dedi. Sanırım o dönem S&P 500 yüzde 15 değer kazandı, petrol de benzer bir değer kazandı ve NASDAQ yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Hisseler, büyüme teknolojisi hisseleri yaklaşık yüzde 24 yükseldi. Bitcoin dokuz ay içinde ETH gibi yaklaşık yüzde 300 ya da yüzde 400 değer kazandı. Yani bunlar o dönemdeki ortamdan kaynaklanan şaşırtıcı yükselişlerdi. Ben, bunu için her zaman suyun altında tutulan bir plaj topu benzetmesini yapmışımdır çünkü benimseme artarak devam ediyor.” sözleriyle açıkladı.

Metcalfe Yasasına İşaret Etti

Pal, BTC ve ETH’nin önümüzdeki yıldan itibaren parlayacağına inanmasının gerekçesi olarak Metcalfe Yasası’nı gösterdi. Ünlü CEO’nun işaret ettiği Metcalfe Yasası, bir ağın değerinin sahip olduğu kullanıcı sayısıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterir.

Pal, “Bu sefer özellikle ETH‘deki benimseme eğilimiyle ilgili büyüleyici olan şey, hacimlerin oldukça yüksek kalması. Aktif kullanıcı sayısı yüksek kaldı. Metcalfe Yasası denkleminin diğer kısmı olan işlem gören toplam değer, NFT‘lerin fiyatı düştüğü için aslında düştü, ancak diğer durumlar sağlam görünüyor. 2018’de günlük aktif kullanıcı sayısında çok daha yüksek bir düşüş gördük, çünkü ağın benimsenme aşamasının başlarındaydık, ancak bu sefer son döngüde inşa ettiklerimizin üzerine bir şeyler inşa edebiliyoruz, bu da beni genel olarak çok yapıcı kılıyor. Metcalfe Yasası’nın devreye girdiği uzun vadeli benimseme döngüsündeyiz ve üstel kazanımları sağlayan şey de bu. Bu duruma her geldiğimizde, yaklaşık 18 ay, en fazla iki yıl içinde yeni zirvelere gidiyoruz… Bu yüzden 2023’ün oldukça iyi bir yıl, 2024’ün ise son derece iyi bir yıl olmasını bekliyorum.” dedi.

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