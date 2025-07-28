Bitcoin CME Boşluğuna Koşuyor, Peki ETH ve PUMP Token Ne Olacak?

Bitcoin (BTC) $118,760.78 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 118 bin dolar sınırında ve Trump’ın Rusya açıklamaları biraz korku pompaladı. Rusya’ya petrol ürünleri için ikincil yaptırım tehditleri ya Ukrayna savaşı bitecek ya da petrol fiyatı uçacak demektir. Savaşın biteceğine karar vermek için Putin’in 2 haftadan az süresi var. Petrol fiyatının artması ise kripto paraların aleyhine. BTC, ETH ve PUMP Token için güncel duruma göz atalım.

Bitcoin CME Boşluğu

Cuma günü eğer CME BTC vadelileri Pazartesi günkü açılışın altında başlangıç yaparsa burada boşluk oluşur. Yani Cuma günü 10 olan kapanış Pazartesi 12 olarak açılırsa hafta sonu fiyat yükseldiği için 2 birimlik boşluk görürüz. Analistler bu boşlukların er ya da geç doldurulmasını bekler. BTC ise şimdi oluşan boşluğu kapatmaya hazırlanıyor yani düşüşün derinleşme potansiyeli bulunuyor.

Michael Poppe şunları yazdı; Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

“Bitcoin, kritik direnç seviyesinde reddedildi ve CME boşluğunu kapatmak için düşmeye devam ediyor. Hafta başlangıcında ilginç bir fiyat hareketi görüyoruz, muhtemelen şiddetli bir hafta olacak.”

Bu haftanın her iki yöne yüksek volatilite göreceğimiz bir dönem olduğundan bahsetmiştik. Tekrar aynı şeyleri yazmaya gerek yok fakat 25 önemli gelişme kripto paralar üzerinde ciddi dalgalanmaya neden olacak. Bu yüzden özellikle vadeli işlemlerde yüksek kaldıraçla işlem yapanları ciddi tasfiyeler bekliyor olabilir.

ETH ve Pump Fun Token

Ne pump var ne de tokenin grafiği eğlenceli. Tam bir tezat halini alan Pump Token lansmanından bugüne düşmeye devam ediyor. Yeni dip geldi artık tamam diyen yatırımcılar sürekli hayal kırıklığına uğradı. Muhtemelen bir noktada bu kabus geri dönecektir fakat güncel şartlarda PUMP düşen bir bıçak gibi. 0.00253 doların hemen üzerinde bulunan fiyat eğer 0.00306 ve 0.00328 doları geri alabilirse gerçek bir geri dönüş başlayabilir. Düşüşün devamında fiyatın başına bir sıfır alması doğal karşılanacaktır. Ön satış rakamının 0,004 dolar olması güncel fiyatın ne denli berbat olduğunu anlamak için yeterli. Güncel piyasa değeri 489 milyon dolar.

TraderXO bugünkü değerlendirmesinde short eğilimliydi. ETH fiyat zirvesinden açtığı pozisyonu paylaşan analist bu haftanın taban seviyesini tutturup long işlem açmak istiyor. 3.650 doların iyi bir fırsat bölgesi olduğunu düşünse de önümüzdeki günler sürprizlerle dolu olacak.

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 3.800 doları geri aldı ve BTC 118 bin doları koruyor.